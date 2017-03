Trẻ Dưới 2 Tuổi Thiếu Ăn: Học Mẫu Giáo Kém

WASHINGTON – Các nhà nghiên cứu từ đại học Georgetown University và University of Virginia nhận thấy rằng trẻ em gặp hoàn cảnh bất trắc về thực phẩm sẽ gặp khó khăn trong việc học và thành tựu trong lớp mẫu giáo.Bắt trắc về thực phẩm có nghĩa là thiếu thức ăn, hay không đủ thức ăn phẩm chất cần cho một nếp sống lành mạnh. Trẻ em sống trong cảnh nghèo thường bất an về lương thực trong nhà.Nghiên cứu này sử dụng dữ kiện từ cuộc nghiên cứu Early Childhood Longitudinal Study--Birth Cohort và phân tích 3,700 gia đình lương thấp với dữ kiện về bất an thực phẩm và kết quả học của trẻ em.Các nhà nghiên cứu nhận thấy có liên hệ giữa thời điểm và sự căng thẳng về bất an lương thực và việc đọc của trẻ em, việc học toán và về điểm tương tác xã hội trong lớp mẫu giáo.Nghiên cứu cho thấy trẻ em gặp bất an thực phẩm khi còn nhỏ nhiều phần không chuẩn bị đủ để vào học mẫu giáo so với trẻ em trong các gia đình đầy đủ lương thực.Anna Johnson, giáo sư tâm lý học ở Georgetown, viết trong bản tin rằng thời điểm bất an lương thực rất quan trọng, “Cuộc nghiên cứu cho thấy bất an thực phẩm khi còn sơ sanh và trong vài năm tuổi sẽ làm hạ thấp kỹ năng nhận thức và kỹ năng cảm xúc xã hội trong lớp mẫu giáo, kỹ năm đó có thể tiên đoán sau đó trong học vấn cao hơn và trong đời sau này.”Anna Markowitz, nhà nghiên cứu hậu đại học ở đại học sư phạm Curry School of Education ở University of Virginia, nói như thế, tăng các chương trình trợ cấp thực phẩm và bảo đảm các trẻ em đủ lương thực trong các năm đầu đời – khi trẻ em 2 tuổi trở xuống – có thể giúp sau đó sẽ học giỏi.”Nghiên cứu này in trong tạp chí Child Development.