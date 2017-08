Từ Vụ Bạo Động Charlottesville

Không có đảng phái, khuynh hướng chánh trị nào quan trọng hơn đoàn kết quốc gia. Không có Miền Nam, Miền Bắc, Miền Trung nào quan trọng hơn liên bang Hoa kỳ. Không có khối đa số, thiểu số nào, không có sắc tộc trắng, đen, vàng nào quan trọng hơn quốc dân Mỹ. Lịch sử Mỹ, danh lam thắng cảnh Mỹ sẽ vô ích nếu con người Mỹ không ôn cố tri tân làm cho quốc gia dân tộc đoàn kết, thương yêu nhau hơn. Lợi dụng lịch sử, lợi dụng địa phương, lợi dụng sắc tộc để câu phiếu, để chống chánh quyền là phản bội lịch sử, phản bội công nghiệp của tiền nhân dựng nước và giữ nước. Lợi dụng một mâu thuẫn nhỏ ở địa phương xé ra thành quốc gia đại sự để chống chánh quyền là hành động chánh trị bá đạo, trái nguyện vọng của nhân dân và chánh quyền Mỹ. Tại sao phải hạ những tượng đài như của tướng Robert E. Lee đặt tại Charlottesville, đổi tên những Công viên Lee thành Công viên Giải phóng, dẹp bỏ những địa danh những danh nhân của Miền Nam trở thành cổ tích liệt hạng, đã đi vào văn hoá, lịch sử của nước Mỹ?Tại sao không học bài học đoàn kết của những tướng, những quân dân hai miền trong việc giải quyết cuộc Nội Chiến 1861-1865. Con người chánh trực không ai đi kỳ thị địa phương, không ai kỳ thị màu da. Con người không ai có thể chọn được cha mẹ để sanh ra mình. Con người không ai chọn được quê hương để sanh ra. Con người chỉ có một mẹ hiền và một quê hương sanh quán trong cuộc đời của mình.Nhơn cuộc bạo động đáng tiếc xảy ra 1 người Mỹ chết và 19 người Mỹ bị thương ở Chalottesville (TB Virginia), xin phép nhắc lại một sự kiện lich sử tạo đoàn kết quốc gia của quân đội hai miền Nam Bắc trong cuộc Nội Chiến Mỹ.Cuộc chiến tranh Nam Bắc ở Mỹ kéo dài từ năm 1861 đến 1865. Số thương vong quân sự hai bên gần 600.000 trong vòng 4 năm. Nhân dân, quân đội và chánh quyền Hoa Kỳ lấy tình thương xóa bỏ hận thù để tái tạo nội lực dân tộc, đoàn kết quốc gia trong niềm tương kính những chiến sĩ sống cũng như chết đã anh dũng chiến đấu cho lý tưởng của mình.Sau khi thủ đô Richmont của Miền Nam mất, quân Miền Nam hết sức suy yếu, đói rách, một viên sĩ quan phụ tá đề nghị với Tướng Lee, tư lịnh Miền Nam, phân tán và đánh du kích. “Tướng Lee không đồng ý. Ông giải thích tiếp tục đánh nhau chỉ gây thêm đau khổ không cần thiết cho dân miền Nam. Ông nói: “Không còn giải pháp nào khác hơn là tôi phải đến gặp tướng Grant, nếu không, tội của tôi đáng chết ngàn lần!” Ngày 9 tháng 4, tướng Lee ra lịnh viên sĩ quan tùy viên, đại tá Charles Marshall, đến một ngôi làng kế bên, Appomattox Court House, để tìm một địa điểm cho ông và tướng Grant gặp mặt.Tướng Lee đến trước, mặc lễ phục mang dây biểu chương và đeo kiếm, tướng Grant mặc đồ tác chiến thường ngày, quần và giày còn bám đất hành quân. Hai người ngồi trong phòng khách của ông Mc. Lean và hàn huyên thân mật về cuộc sống quân ngũ trong cuộc chiến tranh Mễ Tây Cơ. “Sau cùng, tướng Lee đề cập đến “mục đích của buổi gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay.” Tướng Grant bèn lấy cây viết chì, viết vội vã những điều kiện đầu hàng và trao lại cho tướng Lee. Sau khi xem qua những điều tướng Grant trao, tướng Lee nói: “ Những điều kiện nầy sẽ là môt tác động tốt cho quân sĩ của tôi.” Điều kiện đầu hàng không đòi hỏi sự trả thù địch quân, họ được tự do về lại quê nhà. Tướng Lee đề cập đến nhiều binh lính của ông dùng ngựa đi đánh trận, [tức có xem ngựa là vũ khí phải giao nộp theo luật chiến tranh không] ông hỏi tướng Grant rằng những quân lính nầy có thể giữ lại ngựa của họ được không? Tướng Grant chấp nhận và ông nói, hầu hết là những người nông dân và nếu họ không có ngựa, ông e rằng họ khó lòng trồng trọt để sống qua mùa đông. Tướng Lee trả lời: “Điều nầy sẽ góp phần quan trọng trong việc hòa giải dân tộc của chúng ta.” Trước khi chia tay, ông cho tướng Grant biết rằng ông sẽ trao trả những tù binh miền Bắc vì ông không đủ lương thực cho họ, và ngay cả thiếu lương thực cho binh lính của ông. Tướng Grant nói ông sẽ gởi sang cho binh lính của tướng Lee 25.000 phần lương thực khô. Các đơn vị của Tướng Grant nhịn bớt phần ăn, gởi cho quân miền Nam nhiều hơn số Tướng Grant hứa.“Vào ngày 12 tháng 4, quân đội của tướng Lee tiến vào ngôi làng để trao nộp vũ khí. Chính tại nơi nầy, hành động hòa giải cuối cùng đã xảy ra và đó là tất cả ý nghĩa tại Appomattox. Một nhân vật đáng kính, Tướng Joshua L. Chamberlain, một tướng lãnh miền Bắc được chỉ định tiếp nhận binh sĩ quy hàng. Ông vốn là một giáo sư của đại học Bowdoin, rời bục giảng, tình nguyện nhập ngũ, sáu lần bị thương, có một lần trầm trọng đến nỗi bác sĩ quân y không cứu chữa vì coi ông như đã chết rồi.“Ngày tiếp đón quân Miền Nam giao nộp vũ khí, trước hàng quân nghiêm chỉnh, Tướng Chamberlain, sau này kể lại. Nhìn những binh sĩ miền Nam xơ xác từ trên đường đồi đi vào làng, dẫn đầu là tướng John B. Gordon, “Giây phút đó làm tôi thật sự xúc động. Tôi quyết định để đánh dấu sự việc nầy, tôi phải làm biểu hiện thừa nhận không gì khác hơn là chào tay. Đối diện với chúng tôi, trong tư thế bại trận nhưng can trường, là biểu tượng của tinh thần trượng phu, những con người không rã rời, không đau khổ, bất chấp tử vong và không có một sự tuyệt vọng nào có thể khuất phục họ được. Bây giờ đây, họ trở thành những con người ốm yếu, tả tơi và đói khát, nhưng họ đứng sừng sững, mắt nhìn ngang vào chúng tôi, làm sống dậy những sự ràng buộc thiêng liêng cao cả hơn hết. Những đấng nam nhi như vậy sao lại không được hội nhập vào một Hợp Chúng Quốc đã thử thách và vững vàng?”Đáp lại lịnh của tướng Chamberlain, “tức thời tất cả hàng ngũ của chúng tôi, từ đơn vị nầy đến đơn vị khác, đều nghiêm chỉnh chào tay. Tướng dẫn đầu đoàn quân, ngồi trên lưng ngựa trông buồn bã, đầu cuối xuống, nghe được tiếng động của sự chào tay và nhận ra hàm ý của việc đối xử nầy, di chuyển một cách tuyệt diệu làm cho ông và con tuấn mã ở một vị thế nhìn thẳng, rồi ông theo quân cách chào lại bằng cách hạ kiếm ngang mũi giày và ra lịnh cho các đơn vị theo sau thi hành lễ nghi quân cách khi đi ngang hàng quân Bắc Mỹ: danh dự được đối xử bằng danh dự! Phía chúng tôi không còn tiếng kèn thắng trận, không một tiếng trống, không một tiếng reo hò, không một lời nói hay một tiếng xầm xì về một sự vinh quang hư ảo, mà là một sự im lặng rợn người và nghẹt thở dường như là một sự diễn hành của những bóng ma “.Từ sáng sớm đến chiều tối, những người lính miền Nam ở thế chào đi ngang những người miền Bắc cũng ở thế chào. Họ giao vũ khí, những lá cờ miền Nam tơi tả và trở về quê. Gần 100.000 quân miền Nam đã quy hàng ở Appomattox. Vài ngày sau, tất cả đều rời nơi nầy và ngôi làng trở về nếp sống an bình của nó.”Hận thù chiến tranh Nam Bắc đã qua đi để xây dựng lại tình yêu và nội lực quốc gia dân tộc và quân lực Hoa kỳ. Những bãi chiến trường và nghĩa trang quân đội của hai miền Nam và Bắc Mỹ đều được chánh quyền và nhân dân Mỹ tôn vinh, thừa nhận là cổ tích liệt hạng của Liên bang Mỹ. Một phần đất của nghĩa trang quốc gia Arlington được dành cho quân dân Miền Nam có công với Tổ Quốc Mỹ. Lá cờ Miền Nam, người dân, tổ chức nào muốn treo thì treo như di sản niềm tin của mình. Không có trả thù, trả oán. Không coi chiến thắng là vinh quang.Bài này xuất hiện trên tạp chí Readers Digest số 9/ 1994, tựa đề: Chiến tranh Nam Bắc Mỹ (1861-1865 ) — Ân Xá ở Appomattox (Mercy at Appomattox). Tác giả là một nhà khảo sử William Zinsser. Một đốc sự hành chánh của VNCH, Ô. Lê Ngọc Diệp đọc nhiều lần, nhơn Tết Mậu Thân thứ 40 rồi thấy CS Hà Nội còn ăn mừng chiến thắng rầm rộ, nên phiên dịch để so sánh cách giải quyết chiến tranh rất khác nhau giữa những tự do và người CS.Xin nêu lên hai lập trường của một số nhân vật thuộc hai Đảng để rộng đường dư luận. Dân biểu Trưởng Khối của Đảng Dân Chủ, ở Hạ Viện, Bà Nancy Pelosi cùng các đồng viện DC hô hào dẹp bỏ các tượng có liên quan với quân đội bảo vệ chế độ nô lệ trong nội chiến nam-bắc thập niên 1860 tại các sảnh đường của toà nhà Capitol liên bang – gần 10 nhân vật Confederate đuợc kỷ niệm tại đây, mỗi đơn vị đuợc 1 tiểu bang bảo trợ, như bảng khắc của Virginia về Tướng Robert Lee. Cuộc thăm dò của NPR/PBS NewsHour/Marist ghi: 62% dân chúng nghĩ rằng các tuợng Confederate nên đuợc duy trì như là biểu tượng lịch sử. Chỉ có NPR muốn: 27% muốn dẹp bỏ.Và Bộ Trương Ngoại Giao của nội các Trump, Ô. Tillerson một nhân vật ăn nói rất mực thước đã viện dẫn bài diễn văn nhậm chức năm 1865 của Abraham Lincoln, vị tổng thống đã giải phóng nô lệ và đứng đầu cuộc Nội chiến chống lại các tiểu bang thuộc Liên Minh Miền Nam ủng hộ chế độ nô lệ. Ông Tillerson lưu ý khi chiến tranh kết thúc, ông Lincoln yêu cầu cả nước hàn gắn các vết thương của mình từ cuộc xung đột. Và vị Ngoại Trưởng hiện thời gọi kỳ thị chủng tộc là ma quỷ. Ông cũng nói tự do ngôn luận là điều thiêng liêng nhưng những kẻ khuyến khích sự thù hằn đang làm nhiễm độc cuộc tranh luận trong công chúng và làm hủy hoại quốc gia mà chính những kẻ đó cũng tự cho là yêu thương./.(VA)