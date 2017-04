TT Trump Sẽ Tới VN Vào Tháng 11/2017

WASHINGTON/HANOI --Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 20/4 cho biết rằng trong chuyến thăm trụ sở của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tới Việt Nam vào tháng 11 tới.Bản tin VOA ghi rằng Thông cáo của ASEAN dẫn lời ông Pence cho biết trong cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh tại thủ đô Jakarta rằng ông Trump sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ -ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Philippines cũng như hội nghị thượng đỉnh APEC tại Việt Nam.Bản tin RFA cũng ghi rằng Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump có kế hoạch sang thăm Philippines và dự thượng đỉnh ASEAN vào tháng Mười Một tới đây. Trước đó ông Trump sẽ ghé thăm Việt Nam và dự thượng đỉnh Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC.Nói với báo chí sau khi đến thăm Văn Phòng Tổng Thư Ký ASEAN ở Jakarta, Phó Tổng Thống Hoa Kỳ đánh giá cao quan hệ giữa nước Mỹ với ASEAN, gọi đó là mối quan hệ mang tầm chiến lược, giúp phát triển, xây dựng an ninh, để cả đôi bên đều có lợi.RFA cũng nhắc rằng, chuyện Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có đến Việt Nam tham dự APEC 2017 đã từng được chính phủ Việt Nam đề cập đến ngay từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ.Lời mời ông Trump sang Việt Nam dự APEC đã từng được đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong cuộc điện đàm chúc mừng ông Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ hồi tháng 11/2016.Bản tin BBC cho biết rằng theo ông Pence, Mỹ sẽ tập trung cho các vấn đề an ninh, thương mại, tự do đi lại trên Biển Đông.Trong khi đó, thông tấn Infonet từ Hà Nội ghi nhận rằng:“Trong chuyến thăm tới Indonesia, Phó Tổng thống Mike Pence cho biết: “Tôi hy vọng sự tham dự của Tổng thống tại các hội nghị này sẽ là một dấu hiệu của cam kết vững chắc, không thay đổi của Hoa Kỳ đối với khu vực, được xây dựng trên một nền tảng mạnh mẽ mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ”....”