Một Đời Cầm Máy

Tang lễ của nhiếp ảnh gia quân đội Nguyễn Ngọc Hạnh.

Như vây ai là người đưa ai qua sông. Ai nghe tiếng sóng ở trong lòng..

Trong thế giới cầm máy chụp hình của Việt Nam có rất nhiều danh tài. Nhưng trong quân đội thì bác Nguyễn ngọc Hạnh là người có nhiều tác phẩm và giải thưởng quan trọng. Đặc biệt tinh thần tác phẩm của ông luôn luôn thể hiện lý tưởng quốc gia qua ngọn cờ Vàng và người chiến binh VNCH. Gần như suốt cuộc đời ông say mê với nhiếp ảnh.

Những tác phẩm dàn dựng của ông nổi tiếng là bức Tiếc Thương chụp tại mặt trận Bồng Sơn, hình người vợ lính với chiếc thẻ bài. Tác phẩm này được rất nhiều giải thường quốc tế. Năm 1993, chúng tôi đem triển lãm lần đầu tiên tại hội nghị nhân quyền Mạc Tư Khoa. Bức Dựng cờ chụp tại cổ thành Huế năm 1968. Tác phẩm này chúng tôi thực hiện tranh sơn dầu 10x16 feet tại Viet Museum. Bức Vá cờ, lần đầu chụp tại Sài Gòn. Sau khi bị tù cộng sản, ông vượt biên được gia đình Mũ Đỏ bảo trợ qua San Jose.

Tại đây ông đã tái dựng bức Vá cờ danh tiếng, phổ biến toàn thế giới. Ông Hạnh có cuộc đời hết sức đặc biệt. Mồ côi từ nhỏ, ông theo linh mục đỡ đầu trong giáo hội di cư vào Nam rồi qua Pháp. Khi trở về Sài Gòn ông gia nhập quân đội thuộc ngành quân nhu. Với cặp bậc đại úy ông làm chỉ huy trường đơn vị tồn trữ, sửa chữa và gấp dù. Đơn vị này cũng đảm trách cả công tác tiếp tế thả dù thuộc tổng cục tiếp vận. Sinh viên sỹ quan quân nhu học về tiếp tế thả dù, ông nhà văn Lê văn Phúc kể rằng đã thấy ông Hạnh biểu diễn nhảy dù, các khóa sinh khâm phục lắm. Sau ông chuyển qua liên đoàn nhẩy dù của VNCH đi cùng các đơn vị hành quân. Trong thời gian này ông phát huy tối đa con đường nhiếp ảnh quân đội và đoạt được nhiều huy chương. Sau thời gian theo đoàn quân mũ đỏ, ông về bộ TTM làm việc cho phòng 5 sau trở thành phòng quân sử với cấp bậc trung tá. Các tác phẩm chiến trường của ông đã gom lại trong cuốn Việt Nam Khói lửa là tài liệu nhiếp ảnh danh tiếng của bộ TTM.... Ông đã chụp hàng ngàn hình ảnh chiến trường và cuộc sống liên hệ đến chiến tranh. Ông cũng tổ chức nhiều cuộc triển lãm, nhiều buổi nói chuyện và nhiều lớp huấn luyện về nhiếp ảnh tại hải ngoại. Báo chí truyền hình cộng đồng hải ngoại xử dụng rất nhiều tác phẩm của ông cho các bài báo, các huy hiệu và dùng nhiều trên màn ảnh. Hình ảnh cuối cùng mà đồng hương San Jose vẫn nhìn thấy bác Hạnh với chiếc gậy 4 chân, ông thong thả đi khắp con đường xe bus quanh các thương xá Việt Nam. Ông đi chợ, ông đi gặp bạn bè và ông đi đến các tiệm chụp hình để đặt in hình ảnh. Năm 2016 các học trò nhiếp ảnh đã tổ chức vinh danh bác Hạnh tai cao ốc của County, bà dân biểu Joe Lofgren quỳ gối trao bằng lưu niệm. Đây là bức ảnh đáng ghi nhớ nhất của nhiếp ảnh gia quân đội VNCH mang cấp bậc trung tá. Năm cuối cùng ông Hanh trải qua thời gian dài tại nhà dưỡng lão đường số 6 down town San Jose. Mỗi ngày ông ngồi xe lăn tại cửa phòng chờ đợi giây phút cuối. Một trong các nữ nhân viên của viện dưỡng lão biết nói tiếng Pháp. Mỗi lần có giây

phút rảnh rỗi, chị ta lại ghé qua parlez francais. Ông Hạnh cao niên 90 tuổi, đã qua thời thơ ấu trong tu viện Paris chợt nghe như có cơn gió sông Seine thổi bay ngọn tóc vàng sợi nhỏ, chờ mong em chín đỏ trái sầu.

Tháng trước tôi ghé tai bác Hạnh nói rằng bà Hạnh Nhơn hỏi thăm. Anh có nhớ bà Hạnh Nhơn không. Ông Hạnh gật gật đầu. Nhớ đấy. Tại sao nhớ. Bà ấy già mà còn đẹp. Nhớ đấy. Cùng cấp trung tá với moa. Tháng 7 năm nay, người ta lên San Jose tổ chức Cảm ơn anh, thì Nguyễn Ngọc Hạnh đã đi rất xa rồi. Ông Hạnh không nói Au revoir. Ông nói Adieu. Vĩnh biệt. Adieu tout. Vĩnh biệt tất cả. Nhưng cô Kiều Mỹ Duyên lại vừa báo tin bà Nhơn cũng đang nằm trong nhà thương, khu ICU. Thảo nào bà vẫn thường hỏi thăm bác Hạnh nhưng mấy bữa nay im tiếng. Dù vậy, tang gia chưa có cáo phó, nhưng trang báo phân ưu tại miền Nam CA lại là lời chia buồn đầu tiên của bà Hạnh Nhơn. Tháng 7 này nào biết ai sẽ cám ơn ai. Chẳng cần vĩnh biệt. Rồi ta sẽ lại gặp nhau thôi.

Thầy Hạnh dạy học trò tại IRCC năm 1995 (Photo SJMN) San Jose mercury news Nguyen Ngoc Hanh, legendary Vietnam War photographer, dies

Cô phóng viên báo San Jose Mercury News đi hỏi thăm ngược suôi viết một bài dài về người cầm máy một đời trong quân đội Cộng Hòa. Tác phẩm đầy kho, đầy nhà, trong nhà tắm, trên giường ngủ. Tác giả nằm thường xuyên trên ghế. Một đời cầm máy không còn nữa.





Tiểu Sử Trung Tá Nguyễn Ngọc Hạnh





Sinh năm 1927 tại Hà Đông, gia nhập Không quân Việt Nam năm 1950. Ông Hạnh tốt nghiệp trường Nhiếp Ảnh Pháp ở Toulouse năm 1956 và trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Năm 1957, ông sáng lập Hội Nhiếp Ảnh Quân Đội Việt Nam . Năm 1961, ông trở thành Sĩ quan nhiếp ảnh chiến trường của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, binh chủng Nhảy Dù. Ông được chọn làm Hội viên danh dự Hội nhiếp ảnh quốc tế năm 1971. Trong thời gian làm phóng viên chiến trường, ông được lãnh nhiều giải thưởng cao quý về nhiếp ảnh tại nhiều quốc gia khác nhau.

Sau khi miền Nam thất thủ năm 1975, ông Nguyễn Ngọc Hạnh bị đi tù Cộng sản như bao nhiêu đồng đội khác . Đến năm 1983, hội The Royal Photographic Society of Great Britain can thiệp cho ông được trả tự do với 63 chử ký của nhiều quốc gia khác nhau. Ông đến Hoa Kỳ năm 1989.

Ông Hạnh thành lập Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam tại San Jose năm 1990. Sau đó hội trở thành Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Bắc California vào năm 2000. Sau gần 20 năm định cư tại Hoa Kỳ, ông Hạnh đã đào tạo hàng trăm nhiếp ảnh viên chuyên nghiêp. Nhiều học trò của ông được nhận làm Hội viên danh dự Hội Nhiếp Ảnh Hoàng Gia Anh và các Hội Nhiếp Ảnh Chuyên Nghiệp Hoa Kỳ.





Sau đây là chương trình tang lễ.





PHAOLÔ Nguyễn Ngọc Hạnh Nhiếp Ảnh Gia Quân Đội, Trung Tá, Q.L.V.N.C.H. Sinh ngày 15 tháng 06 năm 1927 tại Hà Đông, Việt Nam đã được Chúa gọi về vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 11 tháng 04 năm 2017 tại San Jose, California. Hưởng thọ 90 tuổi. Linh cữu sẽ được quàn tại Oak Hill Funeral Home & Memorial Park (300 Curtner Avenue, San Jose, CA. 95125; phone(408)-297-2447)

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ :

Thứ Sáu, 28 tháng 04, 2017 Oak Hill. Phát Tang 10 am .

Thăm viếng: 2 pm đến 8 giờ tối. Kinh Cầu nguyện, lúc 7 pm.

Thứ Bảy, 29 tháng 04, 2017

Thánh Lễ 10 giờ sáng tại Thánh Đường Saint Maria Goretti 2980 Senter Rd, San Jose, CA 95111; (408) 363-2300.

Thăm viếng: Oak Hill 12 pm đến 8 giờ tối.

Lễ Phủ Cờ và tuyên dương, tưởng niệm từ 3 giờ đến 6 giờ chiều.

Chúa Nhật, 30 tháng 04, 2017 Oak Hill.

Lễ Di Quan: 9 đến 11 am. Lễ Hỏa Táng: 11 giờ 30 am