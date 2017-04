Ông lưỡi gỗ bị đuổi việc vì chọc vào ổ kiến lửa



Trúc Giang MN





1* Mở bài

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã chỉ trích chính quyền của Tổng Thống Donald Trump trong việc trao Giải Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm năm 2017 cho nhà đấu tranh Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nên bị đá văng ra khỏi chức vụ một cách bất ngờ mà không nêu lý do nào cả.

Hiến pháp mới năm 2013 đã trao cho chức vụ Chủ tịch nước nhiều quyền hạn hơn Tổng Bí Thư. Thể chế “Nhất thể hóa” là bước cuối cùng của chương trình 30 năm sát nhập khu tự trị VN vào đại gia đình các sắc tộc thuộc chính quyền TW ở Bắc Kinh, 1990-2020 của Hội nghị Thành Đô ngày 3&4 tháng 9 năm 1990.

Nhất thể hóa là cơ hội hai phe nhóm đấu đá nhau tưng bừng để tranh giành quyền lực. Cho dù bên nào thắng thì dân tộc VN vẫn nằm dưới quyền cai trị độc tài của đảng tham nhũng CSVN. Bất xứng. Họ vạch mặt nhau ra thì thấy tất cả đều tham ô, gian trá.

Hy vọng rằng người dân VN trong nước sớm nhận ra những cái tồi bại của cái đảng chết tiệt nầy, đã đưa nước VN vào vòng nô lệ của bọn Tàu khựa, cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ cho những nhà đấu tranh kiên cường như Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và những nhà dân chủ hiện nay ở trong nước.

Điều khó khăn nhất là vượt qua sự sợ hãi và vô cảm.

2* Hoa Kỳ trao “Giải Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm năm 2017” cho blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh



Đệ Nhất Phu Nhân Melania vinh danh 13 phụ nữ anh hùng khắp thế giới. Chiếc ghế trống (thứ 3 từ phải sang) kế bên ông Thomas Shannon là “dành cho blogger Mẹ Nấm

Trên Facebook của Đại sứ Hoa Kỳ, ông Ted Osius, có một status như sau: “Vào ngày 29/3, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tôn vinh Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với Giải thưởng dành cho Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, vì sự dũng cảm của cô trong việc đưa ra các vấn đề xã hội dân sự, truyền cảm hứng cho sự thay đổi ôn hòa, kêu gọi sự minh bạch hơn trong chính phủ và việc tiếp cận các quyền cơ bản của con người, đồng thời là tiếng nói đại diện cho quyền tự do ngôn luận.”

Ngày 29-3-2017, lúc 11 giờ sáng tại Washington, D.C., Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ, bà Melania Trump và Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách chính trị, ông Thomas A. Shannon, đã chủ trì buổi lễ vinh danh và trao giải “Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm năm 2017”

(2017 International Women of Courage Award) cho Blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và 12 phụ nữ dũng cảm khác trên khắp thế giới.

Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ tuyên bố: “Những phụ nữ nầy đã đấu tranh ngay tuyến đầu chống lại sự bất công, và họ là những anh hùng thật sự”.

Về Blogger Mẹ Nấm, Thứ trưởng Ngoại giao Thomas A. Shannon tuyên bố như sau:

"Sau cùng, chúng ta vinh danh một phụ nữ đã không thể có mặt ở đây hôm nay: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh của Việt Nam. Một người phê phán mạnh mẽ về những bất công và vi phạm nhân quyền, một blogger và nhà hoạt động trên mạng. Quỳnh đã bị giam giữ tùy tiện từ tháng 10 năm ngoái, sau khi phanh phui biến cố xả thải, một thảm họa ô nhiễm môi trường tệ hại nhất trong lịch sử Việt Nam. Trong khi Quỳnh đã không thể tham gia cùng với những người bạn can đảm tại buổi lễ vinh danh này, chúng ta ngưỡng mộ cô đã từ chối thái độ im lặng và nỗ lực của cô để bảo vệ tự do ngôn luận. Quỳnh được vinh danh cho sự kiên quyết trong việc phơi bày những bất công, tham nhũng và dùng tiếng nói của mình để đứng lên bảo vệ những quyền của người dân và tự do."

Cả hội trường đứng lên vỗ tay ca ngợi một phụ nữ can đảm mà họ chưa biết mặt.

Buổi lễ vinh danh này được tường trình tại chỗ trên mạng internet toàn cầu cho hàng triệu người chứng kiến.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là phụ nữ thứ hai được vinh danh. Trước đó chị Tạ Phong Tần cũng được vinh danh vào năm 2013.

3* Lưỡi gỗ đáp trả Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ

3.1. Lưỡi gỗ

Lưỡi gỗ tuyên bố suông. Nói như con vẹt mà không có bất cứ hành động nào thể hiện sự phản kháng đối với quan thầy Trung Cộng cả.

- “Việt Nam kiên trì và kiên quyết khẳng định chủ quyền của mình trên HS/TS. Bảo vệ chủ quyền bằng phương pháp hòa bình trên cơ sở thông qua thương lượng đàm phán”

- “Việt Nam dùng biện pháp hòa bình để lấy lại HS/TS”.

- “Ta với Trung Quốc là láng giềng, phải ăn đời ở kiếp với nhau. Xúc đất đổ đi có được không?”

- “Việt Nam bác bỏ việc Trung Quốc áp lệnh nghỉ đánh bắt cá”

- “Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp ở Biển Đông”

- “Trường học của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm vô giá trị”

- “Trung Quốc tập trận ở Biển Đông làm đe dọa an ninh khu vực”

- “Hành động của Trung Quốc không làm thay đổi thực tế chủ quyền Việt Nam”

- "Chúng ta chân thành, làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện trên cơ sở 4 tốt và 16 chữ vàng”

- “Việt Nam khẳng định chính sách “nhất quán” về cái nầy, cái nọ, cái kia….vân vân và vân vân.

Tờ Hoàn Cầu Thời báo nói thẳng: “Người phát ngôn Việt Nam là "tuyên bố định kỳ, cứ mỗi khi Trung Quốc có hoạt động gì tại Tây Sa thì Việt Nam lại lên tiếng phản đối. Thế nhưng nói chung thì Việt Nam không có hành động can thiệp nào cả." Nói mà không làm.

“Nói Và Làm”. Trước kia TBT Nguyễn Văn Linh dùng ba chữ tắt của tên mình là N.V.L. cho biết lời nói của ông luôn luôn kèm theo việc làm. Ông nói xin cho VN được thu nhận làm một khu tự trị thuộc chính quyền TW ở Bắc Kinh. Sau khi nói thì làm liền. Đó là ký tên vào biên bản cuộc họp trong 2 ngày 3&4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô. Có nhiều việc chỉ “Nói” mà không “Làm” như “Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc” cho nên được dân chúng gọi là “Nói Với L..”

Ông lưỡi gỗ nói mà không làm nên cũng được xem là “Nói Với L..” Lưỡi gỗ Nói Với L., nói tào lao như học sinh trả bài thuộc lòng cho cô giáo ở bậc tiểu học.

3.2. Lê Hải Bình đáp trả Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ

Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ tuyên bố “Những phụ nữ nầy đã đấu tranh ngay tuyến đầu chống lại bất công, và họ là những anh hùng thật sự”. Và Lê Hải Bình đáp trả: “Việc trao giải thưởng cho một người đang bị bắt giam để điều tra vì vi phạm luật pháp Việt Nam, là hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước”. Theo ông lưỡi gỗ, thì việc “nói bậy” của bà Melania làm cản trở sự phát triển quan hệ giữa hai nước. Đó là lỗi của Hoa Kỳ. Nếu Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ nói tốt, nói phù hợp thì quan hệ ngoại giao của hai nước có thể được nâng lên một tầm cao hơn trước đây.

3.3. “Diễn Nôm” phát biểu của ông lưỡi gỗ

“Nôm na” là cách nói, cách diễn đạt mộc mạc dễ hiểu của người bình dân. Không cầu kỳ, văn vẻ.

1). “Hành động thiếu khách quan”

“Việc trao giải thưởng cho một người đang bị bắt giam để điều tra vì vi phạm luật pháp Việt Nam, là hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước”. (Tuyên bố của ông lưỡi gỗ)

Khách quan là đánh giá sự việc một cách trung thực. Không dùng quan điểm, lập trường và tình cảm của mình để quan sát, nhận xét và đánh giá sự việc bên ngoài. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump thiếu khách quan cho nên rơi vào sai lầm, do thiếu chín chắn, thiếu khả năng tư duy và lý luận thấp kém. Nôm na là nói ẩu, nói tầm bậy tầm bạ, óc bã đậu, như vậy là một điều sỉ nhục đối với Đệ nhất Phu nhân của một siêu cường trên thế giới.

“Diễn Nôm” là lột trần chữ nghĩa theo hiểu biết của người bình dân. Ông lưỡi gỗ chơi ngon thật.

2). “Không phù hợp”

Sự việc được thực hiện trong chương trình Make America Great Again thế mà ông lưỡi gỗ cho là “không phù hợp”.

Không phù hợp là không hợp thời, không đúng lúc, không đúng chỗ, không đúng sự thật. Vì thế là không có hiệu quả. Như vậy, theo ý ông thì Bộ Ngoại Giao của chính quyền Trump làm ăn lệch lạc, sai trái mà nôm na là làm tầm bậy, tầm bạ…Vì thế, Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ, bà Melania tham dự vào một sự kiện không tốt. Nghĩa là xấu.

3). Chính ông lưỡi gỗ là người không phù hợp trong “Tình hình mới, nhiệm vụ mới”.

Cái lưỡi của con vẹt, dạy sao nói vậy bất kể hoàn cảnh và tình huống đã thay đổi. Thời trước, dưới chính quyền ôn hòa của Tổng Thống Obama, dù cái lưỡi gỗ có những phát biểu “linh tinh vô tổ chức” thì cũng không bị gì. Nhưng đối với chính quyền mới của Tổng Tống Trump thì khác, mà ngựa quen đường cũ, tiếp tục phát biểu “linh tinh vô tổ chức” nên bị đá văng ra khỏi cái loa rè của chế độ. Không biết ai đá ông nhưng biết chắc chắn là ông bị knockout vì cái vụ Mẹ Nấm được trao Giải Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm năm 2017.

Đúng là hậu quả của “Không phù hợp”.

Ông sống nhờ cái miệng, chết vì cái miệng. Con ếch chết vì cái miệng. Vạ miệng là tai họa do nói năng hồ đồ gây nên. Đó là bị đá văng ra khỏi cái loa rè của VN. Sanh nghề tử nghiệp là thế.

3.4. Lưỡi gỗ bị đá văng ra khỏi chức của chiếc loa rè nầy

Chiều thứ năm 30-3-2017, sau khi đăng đàn chỉ trích Hoa Kỳ về việc trao giải “Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm năm 2017” cho Blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Hải Bình không còn là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nữa. Ông lưỡi gỗ bị thay thế bởi Lê Thị Thu Hằng. Báo nhà nước không có một bình luận nào về sự ra đi đột ngột và bất ngờ nầy. Chính ông lưỡi gỗ cho biết ông thôi làm công tác nầy.

4* Vì sao xem chính quyền của Tổng thống Donald Trump như là ổ kiến lửa?

4.1. Tổng thống Trump và phu nhân đang bị chỉ trích tơi bời.

Kiến lửa là loại kiến màu đỏ, cắn rất đau. Ổ kiến lửa chỉ nơi nguy hiểm, lọt vào ổ kiến lửa, nhẹ thì nhức nhối, nặng thì thân bại danh liệt.

Chính quyền của Tổng thống Trump hiện rối như tơ vò. Những vụ biểu tình liên tiếp xảy ra chống Tổng Thống Trump.

Đối nội, đối ngoại đang gặp nhiều chỉ trích. Ông Trump là người kiêu ngạo. Đã đả kích các tổ chức quốc tế và ngay cả những lãnh đạo của các cường quốc, như nạt nộ và cúp điện thoại với Thủ tướng Úc, “Phớt lờ cái bắt tay” với Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel… Tấn công ngay cả quan thầy của đảng CSVN là Tập Cận Bình, trước cuộc gặp mặt ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Long Beach, FL.

Về Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ. Bà Melania Trump cũng bị nhiều chỉ trích, như đạo văn của Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama. Bị tờ báo Daily Mail (Anh) ám chỉ là đã từng là gái bao. Bà kiện đòi bồi thường 150 triệu USD. Tờ báo xin lỗi và bồi thường 2.9 triệu USD.

Trước tình trạng “tang gia bối rối” như thế mà Lê Hải Bình của Việt Nam chỉ trích Đệ nhất Phu nhân và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thì chẳng khác nào chọc vào ổ kiến lửa.

4.2. Sức mạnh của kiến lửa: Một ổ kiến lửa mạnh hơn một đại đội cảnh sát dã chiến.

Hồi trước năm 1975. Một chức sắc tôn giáo tuyên bố sẽ biểu tình ngồi tuyệt thực trước Dinh Độc Lập VNCH.

Cảnh sát dã chiến được lịnh phong tỏa bãi cỏ trước cửa dinh. Đến giờ, người tọa kháng đã có mặt. Bên ngoài vòng vây của cảnh sát, giáo dân và quần chúng ủng hộ tụ tập mỗi lúc càng đông. Trang bị gậy gộc. Khi thế phẩn nộ. Hung hăng, chỉ chờ có sự đàn áp thì xông lên quyết chiến, hy sinh, tử vì đạo.

Trước đám đông của nhà báo ngoại quốc, cảnh sát được lịnh án binh bất động. Bên trong Dinh Độc Lập, nhiều biện pháp đưa ra để giải tán vụ tuyệt thực nhưng không thể thi hành trong tình huống như vậy.

Một ý kiến độc đáo được chấp thuận. Đó là dùng vũ khí “kiến lửa”. Thế là mật vụ, cảnh sát chìm phối hợp với nông dân, tỏa ra trên một bình diện rộng, khẩn trương thu hoạch kiến lửa. Các chất ngọt như xác mía, mật ong, đường…được đặt ở các gò giếng sỏi đá, nói chung là những nơi có ổ kiến lửa. Dùng ống hút bắt kiến bỏ vào bao nylong.

Một ngày tuyệt thuật đã qua. Bên trong Dinh Độc Lập càng bối rối. Buổi sáng hôm sau, một vị tu sĩ cùng đạo với người tọa kháng, từ từ tiến đến gần. Ông cúi đầu xá ba xá rồi quỳ xuống trịnh trọng lạy ba lạy. Chờ nghe thỉnh ý. Sau đó rút lui.

Nhà báo và quần chúng cảm thấy có những cử động lạ, vị tu sĩ nghiêng đầu về bên phải, rồi bên trái. Cúi mặt xuống, ngữa cổ lên…Bổng nhiên, người tọa kháng nhanh chóng đứng dậy, tay phủi liên hồi vào quần áo, “khẩn trương” rời bãi cỏ. Vụ biểu tình xem như không đạt được mục đích yêu cầu.

Một thời gian sau người ta mới biết vũ khí giải tán biểu tình đó chỉ là một ổ kiến lửa. Kiến cắn vào vùng kín ít ai chịu đựng được lâu dài.

Ổ kiến mạnh hơn một đại đội cảnh sát dã chiến là thế. Ổ kiến lợi hại như thế cho nên ông lưỡi gỗ đụng vào thì bị đá văng ra khỏi cái loa rè của chế độ. Có lẽ ông là con vật tế thần, nếu nói theo chỉ thị của cấp trên.

5* Hiến pháp mới: Chủ tịch nước Trần Đại Quang có quyền hạn lớn hơn Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

5.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước

Hiến Pháp mới năm 2013 được ký ngày 28-11-2013, có hiệu lực từ ngày 1-1-2014.

Điều 88 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:

Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1). Nhiệm vụ

Chủ Tịch nước: Nguyên thủ quốc gia. Người đứng đầu nhà nước VN về đối nội và đối ngoại. Điều hành chánh quyền. Thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TW. Ủy viên thường vụ Đảng ủy Công An. Ủy viên Thường vụ Quân Ủy TW.

2). Quyền hạn

5.2. Quyền hạn của Trần Đại Quang đối với Nguyễn Xuân Phúc và các Bộ trưởng.

1. Mục 2 của điều 88 Hiến Pháp 2013

Chủ Tịch nước có thẩm quyền đề nghị Quốc Hội miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ Tướng Chính phủ. Có nghĩa là Trần Đại Quang có quyền đề nghị Quốc Hội bãi nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

2. Mục 3

Chủ tịch nước có quyền cách chức Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng chính phủ. Có nghĩa là Trần Đại Quang có quyền cách chức 5 Phó Thủ tướng bao gồm Phạm Bình Minh, Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam và Trịnh Đình Dũng. Và 21 Bộ trưởng trong chính phủ hiện tại

3. Mục 4.

Chủ Tịch nước có quyền tham dự và đồng thời là chủ tọa các phiên họp của Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tóm lại Nguyễn Xuân Phúc và nội các chính phủ của ông dưới quyền của Trần Đại Quang.

5.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Bí thư

Theo Hiến pháp năm 2013

1. Tổng Bí thư chịu trách nhiệm cao nhất trước Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chịu trách nhiệm trước toàn đảng và toàn dân về sự lãnh đạo trên mọi lĩnh vực công tác.

2. Kiêm nhiệm chức vụ Bí thư Quân ủy Trung ương, trực tiếp chỉ đạo những vấn đề về quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trung ương.

3. Kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng…

4. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ký các chiến lược, nghị quyết, quyết định...

Tóm lại. Nguyễn Phú Trọng có quyền hạn tổng quát, chung chung bên trong đảng.

6* Nổ lực tăng cường quyền lực của Trần Đại Quang

6.1. Hiến pháp mới 2013 trao cho Chủ tịch nước nhiều quyền hạn

Ngày 21-12-2016, Phủ Chủ tịch tổ chức cuộc gặp mặt với đại diện các thế hệ cán bộ của “Cục Tác Chiến”, thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng. Mục đích gặp mặt là kỷ niệm lần thứ 72 ngày thành lập Quân đội, 22-12-1944.

Nhưng nội dung chủ yếu là để nhấn mạnh và làm rõ trách nhiệm và quyền hạn của chức vụ Chủ Tịch Nước theo Hiến Pháp mới 2013. Đó là Chủ Tịch Nước kiêm nhiệm Chủ Tịch “Hội Đồng Quốc Phòng-An Ninh”. Hội đồng nầy thống lĩnh toàn bộ Lực lượng vũ trang bao gồm quân đội, công an và các tổ chức cầm súng.

Từ khi nhậm chức Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang thực hiện quyền lực và thẩm quyền đối nội cũng như đối ngoại mà Hiến Pháp quy định.

6.2. Trần Đại Quang có khuynh hướng chống sức ép của Trung Quốc nên được Hoa Kỳ tin tưởng hơn.

Các nhà bình luận cho biết Trần Đại Quang có khuynh hướng chống sức ép của Trung Quốc nên được Hoa Kỳ tin tưởng hơn.

Năm 2015, Trần Đại Quang có chuyến thăm Hoa Kỳ kéo dài một tháng. Đã tiếp xúc với các cơ quan tình báo, phản gián, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ.

Trần Đại Quang đã đưa hỏa tiễn EXTRA do Israel sản xuất ra bảo vệ Trường Sa. Đã mua tên lửa Brahmos của Ấn Độ giá 500 triệu USD được Ấn Độ cho vay. Đã liên kết với Anh, Pháp…Đó là những hành động khiến cho Trung Quốc tức giận.

Tổng số các chuyến công du hải ngoại của ông Quang nhiều hơn của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc.

7* Hoàn tất chương trình 30 năm Thành Đô (1990-2020)

Tại Hội nghị Thành Đô vào hai ngày 3&4 tháng 9 năm 1990, TBT Nguyễn Văn Linh thỉnh nguyện cho Việt Nam được làm một khu tự trị trong đại gia đình các sắc tộc thuộc chính quyền TW ở Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Quảng Tây”.

“Phía Trung Quốc đồng ý và chấp nhận thỉnh nguyện nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để đảng CSVN “giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc.”

7.1. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thực hiện chương trình 30 năm Thành Đô.











Những hành động bán nước như sau. Đảng CSVN đã tổ chức vô cùng long trọng để ăn mừng quốc khánh Trung Cộng (1-10-1949) suốt 10 ngày tại VN. Dùng cờ 6 ngôi sao để tiếp đón Tập Cận Bình và những sự kiện quốc tế to lớn. Lập Viện Khổng Tử, xây Cung Hữu nghị Việt-Trung trên diện tích 3.3 hecta. Đặt cảng Hải Phòng để chuyển hàng hóa vào những tỉnh phía Nam Trung Quốc. Xây đường cao tốc nối Hà Nội với Bắc Kinh. Người dân 3 tỉnh phía Nam Trung Quốc được tự do khai thác tài nguyên ở 7 tỉnh biên giới phía Bắc VN.

Đảng CSVN đã dâng 6 đảo trong quần đảo Trường Sa cho quan thầy Tàu Khựa trong sự kiện gọi là “Ra trận cấm nổ súng”. VN cho Trung Quốc thuê rừng đầu nguồn với giá rẻ mạt. Cho người Tàu được tự do di dân vào VN để lập những khu phố Tàu như Đông Đô Đại Phố ở Bình Dương và những khu phố Tàu khác.

Cán bộ cao cấp VN phải sang TQ để được đào tạo. Lãnh đạo VN phải qua Bắc Kinh xin phép để thăm viếng Hoa Kỳ.

Rõ ràng là đảng CSVN đã bán nước thế mà người dân trong nước vẫn vô cảm như không hay biết gì cả.

7.2. Giai đoạn chót của chương trình 30 năm: “Nhất thể hóa”

Đó là thiết lập một thể chế cho VN được phù hợp với thể chế của nước mẹ Trung Quốc.

Tập Cận Bình là một điển hình của “Nhất thể hóa”. Tức là vừa làm Chủ Tịch đảng TBT) vừa là Chủ Tịch nước. Nhất thể hóa của Việt Nam sẽ được hoàn tất trong chương trình 30 năm sát nhập, là năm 2020. Chỉ còn 3 năm nữa thôi.

Đảng CSVN đã cho tiến hành nhất thể hóa ở một số tỉnh được chọn làm thí điểm. Ở đó, bí thư tỉnh ủy kiêm chức Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh.

Chương trình bán nước của đảng CSVN được âm thầm thực hiện mà nhân dân không thấy và không hiểu gì cả.

8* “Nhất thể hóa” là thời cơ bằng vàng mà hai phe đấu đá nhau tranh giành quyền lực.

8.1. Hai phe tranh giành quyền lực

Phe Nguyễn Phú Trọng-Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang

Dưới chế độ Cộng Sản, việc đấu đá nhau để tranh giành quyền lực thường xảy ra. Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Nhất thể hóa là cơ hội bằng vàng để hai phe trong đảng hiện nay tranh nhau cướp lấy.

Hiện nay có hai phe. Phe trong Đảng và phe Nhà nước. Phe theo Trung Quốc do Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh chủ trương, phe chống ảnh hưởng Trung Cộng hay thân Mỹ tiêu biểu là Trần Đại Quang.

Cuộc đấu đá được thực hiện trong chương trình điều tra chống tham nhũng nhắm vào một số nhân vật cao cấp trong Đảng và Nhà nước. Mà kết quả sẽ thể hiện trong Hội nghị TW 5 và 6, trong quý 3 năm 2017.

8.2. Bùng nổ cuộc đấu đá nhau trước thềm Hội nghị TW 5&6

1). Phe Trần Đại Quang tấn công Nguyễn Phú Trọng

1. Vụ xì ra clip ám chỉ Trọng là gián điệp của Bắc Kinh

Phe Trần Đại Quang được cho là phe Công An. Vụ xì ra clip ám chỉ Nguyễn Phú Trọng là gián điệp của Trung Cộng.

“Clip video tuyệt mật bài nói chuyện nội bộ của Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị, Công an Nhân dân phát biểu chống TQ mạnh mẽ, dài gần 30 phút đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Được cho là do phe Trần Đại Quang cố tình "xì" ra để phạng ông Trọng. Hội Nghị Trung ương 5 sắp khai mạc vào tháng 5/2017.

Thiếu tướng Trương Giang Long phát biểu: “Trung Quốc, không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển Đông. Mà không phải thời ông Tập Cận Bình đâu, ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là, bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào…“.

Thiếu tướng Trương Giang Long nói tiếp: “Chính vì vậy mà chúng ta không loại trừ việc mà họ làm suy yếu từ bên trong. Chúng ta phải nói rõ với nhau như thế. Chúng tôi nói với các đồng chí là: bọn xấu nó cài cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo đó. Hồi xưa chỉ một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ, tôi thông báo với các đồng chí là, nó đã có con số đến hàng trăm, mà hàng trăm không chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm, mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa. Mà nếu chúng ta không phát hiện, không nghiêm trị, thì xin thưa với các đồng chí là…”

“Đầu năm trong tổng kết hội nghị bảo vệ an ninh quốc gia, thì cán bộ chủ chốt chúng tôi, được nghe đồng chí lãnh đạo cấp cao của ngành thông báo là, chúng ta đang theo dõi, đang nắm rất chặt, diễn biến của các phần tử cơ hội chính trị, có mưu toan, là móc ngoặc, cấu kết bên ngoài, để lật đổ chống phá chế độ của chúng ta. Những bộ phận ấy làm ngòi nổ cho các cuộc bạo loạn cho các điểm nóng chính trị, mà chúng ta không thể xem thường và coi nhẹ“. Phát biểu của Thiếu tướng GS,TS Trương Quang Long trong clip tối mật.





“Đang có hàng trăm lãnh đạo VN đối tượng nằm vùng của nước đàn anh chúng ta”

2. Nguyễn Phú Trọng nhận hối lộ của Formosa

Võ Kim Cự đã cố vấn cho Formosa tặng cho Trọng bức tượng Hồ Chí Minh bằng vàng ròng nặng 50kg. Trị giá 55 tỷ 550 triệu đồng. Trọng còn ăn hối lộ của Formosa khi còn là Chủ Tịch Quốc Hội.



3. Nguyễn Phú Trọng nhận hai biệt thự của tập đoàn Ciputra (Indonesia)

Biệt thự Ciputra trong Dự án Khu đô thị mới Nam Thăng Long

Dự án Khu đô thị mới Nam Thăng Long do tập đoàn Ciputra đầu tư 2.11 tỷ USD. Tập đoàn nầy đã tặng hai biệt thự cho Trọng khi còn là Bí thư thành ủy Hà Nội. Và Trọng đã bán luôn với giá 103.5 tỷ đồng (Tương đương 700 triệu USD)



4. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai yêu cầu bắt giam Nguyễn Phú Trọng vì 14 tội danh phản quốc.

GS Nguyễn Khắc Mai yêu cầu bắt giam Nguyễn Phú Trọng vì 14 tội danh phản quốc.



Trong bức thơ ngày 21-1-2016 gởi cho Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, GS Mai thỉnh cầu điều tra và tuyên bố công khai cho dư luận trong và ngoài nước.

Tổng quát về 14 tội bán nước của Nguyễn Phú Trọng. Tại Hội Nghi TW 14 ngày 13-1-2016, Nguyễn Phú Trọng bị vạch mặt là Trần Ích Tắc.

Nguyễn Phú Trọng đã:

Ngăn cản Chính phủ, Bộ Ngoại giao, đài truyền hình, đưa ra những phản ứng chống lại việc TQ đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển VN. Không cho chính phủ đưa ra những biện pháp khẩn cấp đối với TQ. Ra lịnh đàn áp, bắt bớ những người yêu nước biểu tình chống TQ. Cầu viện TQ giúp đỡ bảo vệ an ninh cho Đại Hội Đảng XII.

Trung Cộng đã thực hiện những biện pháp như sau: Cho tàu quân sự giả tàu đánh cá, áp sát vào bờ biển VN 24 hải lý. 46 vụ máy bay TQ bay ở cao độ 12,000 đến 14,000m xâm phạm vùng trời VN để đến đảo nhân tạo Đá Chữ Thập. Trên biển, máy bay TQ có những lúc hạ thấp độ cao xuống ở mức 2,000m làm cho các chuyến bay dân sự VN không thể cất cánh…



2). Phe Nguyễn Phú Trọng phản công

Bằng tốt nghiệp 1950*Chứng nhận của UBND 1956



1. Trần Đại Quang “cải lão hoàn đồng’. Trần Đại Quang sinh năm 1950 ngấp nghé bước vào tuổi 61, tuổi phải về hưu. Tham gia Bộ Chính Trị phải dưới 60 tuổi. Quang cố tình gian lận, sửa năm 1950 thành 1956.

Phạm Minh Chính, Bí thư TW đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW, phổ biến chỉ thị ngày 17-8-2016: “Kể từ 18-8-2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi căn cứ vào hồ sơ của đảng viên khi được kết nạp vào đảng.

Họ cho rằng, Trần Đại Quang là một đại tướng Công an, nguyên Bộ Trưởng Công an, một bộ có chức năng ngăn chặn lừa bịp, gian dối thế mà được đắc cử vào vị trí đứng đầu của đảng bằng ý đồ gian lận, sửa năm sanh từ 1950 thành 1956, thì đảng chẳng còn ra cái thể thống gì nữa.

2. Trần Đại Quang nhận hối lộ của Dương Chí Dũng.

Đinh Thế Huynh cho người tung lên mạng lời khai của Dương Chí Dũng là Trần Đại Quang đã nhận hối lộ 30,000USD thông qua Thiếu tướng Trần Quang Tiệp, phụ tá Bộ trưởng Trần Đại Quang.

9* Kết luận

Ngao cò Quang, Trọng tranh nhau ngư ông Phúc đắc lợi

Cuộc đấu đá tranh giành quyền lực đã bắt đầu. Trên thực tế, Trần Đại Quang đã chiếm thế thượng phong so với Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, cả hai đều có đầy “thành tích” về tham nhũng và mánh khóe gian trá. Đấu nhau thì chó le lưỡi nai cũng vạt móng. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Người thủ lợi là kẻ bất tài Nguyễn Xuân Phúc.



Chuyện cung đình trong đảng CSVN thuộc về thâm cung bí sử. Khó đoán được. Ai thắng cũng vậy mà thôi. Chỉ có nhân dân là kẻ bại trận.

Công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi. Ngày 24-2-2011, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế phát lời kêu gọi toàn dân xuống đường cứu nước.

"Hãy đứng thẳng người, hiên ngang tuyên bố: Tự do hay sống nhục!"

"Xuống đường dứt điểm độc tài nhũng lạm quyền thế. Đảng CSVN đã phá sản đất nước, thiểu số tham quan quá giàu, đa số quần chúng sống trong nghèo khổ. Chóp bu Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang, triển khai tối đa công an trị, đàn áp những người yêu nước, là bọn phản dân hại nước.

Toàn dân hãy vùng lên. Xuống đường, giáng liên tiếp những đòn sấm sét ngay vào đầu Bộ Chính Trị đảng CSVN, buộc chúng phải trả quyền lực lại cho nhân dân.

Quét sạch Cộng Sản!

Xây dựng một nước VN mới, tự do dân chủ, nhân quyền và tiến bộ.

Hãy xuống đường để cứu nước!

Muốn cứu nước, hãy xuống đường!" (Hết trích)



Hãy tích cực tham gia hỗ trợ cho những nhà dân chủ như Blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và những anh hùng đang đấu tranh cho một nước Việt Nam mới, tự do dân chủ, nhân quyền và tiến bộ

Trúc Giang

Minnesota ngày 17-4-2017