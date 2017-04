Bom 10 Tấn Của Mỹ Thả Ở Afhgan Giết 36 Taleban; Nga Nói Có “Bom Cha” Còn Mạnh Và Hiệu Quả Hơn Bom Mẹ

KABUL - Bộ quốc phòng Afghanistan loan báo: quả bom quy ước lớn nhất thế giới của Hoa Kỳ nhắm đánh loạn quân trong hầm hố tại vùng đông nam đã diệt 36 đội viên Taleban ở vùng đồi núi hiểm trở của tỉnh Nangarhar – thường dân không bị thiệt hại.Nhưng, cựu TT Hamid Karzai lên án vụ xử dụng “bom mẹ” 10 tấn là vô nhân đạo.Hành chánh trưởng (tương đuơng Thủ Tướng) Abdullah Abdullah xác nhận vụ dội bom MOAB đã đuợc phối hợp với chính quyền bản xứ để tránh gây thiệt hại thuờng dân.Tướng John Nicholson, là người chỉ huy lực luợng Hoa Kỳ tại Afghanistan, họp báo cho hay: binh sĩ Hoa Kỳ có mặt trong vùng không thấy bằng chứng thường dân bị ảnh huởng.Bộ ngoại giao Afghanistan xác nhận mục tiêu bị tấn công là hệ thống hang hầm dài 300 mét của loạn quân tại 1 làng ở thung lũng Momand, và bom 10 tấn đã phá hủy hàng loạt kho vũ khí.Theo loan báo của phát ngôn viên Phủ TT, 1 cấp chỉ huy Taleban là Siddiq Yar thiệt mạng.Bom MOAB dài 9 mét đã đuợc thử năm 2003 nhưng chưa bao giờ xử dụng.Tướng Nicholson nói: bom MOAB là vũ khí đúng đã đuợc xử dụng vào thời điểm và mục tiêu thích đáng – ông nhấn mạnh: Hoa Kỳ không lơi lỏng cuộc chiến chống ISIS và al-Qaeada để Afghanitan không có an toàn khu của khủng bố.Tỉnh trưởng Nangarhar xác nhận Taleban dùng hệ thống hang hầm tại quận Achin để hội họp, tính kế hoạch giết thường dân.Bom MOAB được chở bằng phi cơ MC-130, thả bằng dù và đuợc hướng dẫn bằng tia laser.Ngũ Giác Đài chưa xác nhận kết quả của vụ ném bom tại Afghanistan - nhưng TT Trump tuyên bố “Đây là 1 việc làm thành công”.Trong khi đó, một bản tin khác cho biết về phản ứng của Nga về vụ Mỹ thả bom 10 tấn tại Afghanistan khi Nga nói rằng họ cũng có “bom cha” mạnh và hiệu quả hơn “bom mẹ” của Mỹ. Bản tin viết như sau.MOSCOW - Bom quy ước lớn nhất của Hoa Kỳ gọi bằng tên “bom mẹ - hay MOAB” đánh hệ thống hang hầm của Taleban tại Afghanistan đuợc mô tả là bom phi nguyên tử mạnh nhât xử dụng trên chiến trường – nhưng, Nga có bom nhiệt luợng mạnh hơn và hiệu quả hơn.Bom “thermobaric bomb of increased power” cũng đuợc biêt với tên “Bom Cha - FOAB” cân nặng 22 tấn, đã đuợc thử năm 2007. Bom nổ giữa không trung, đốt oxygen làm mở rộng sức công phá, đánh sập mọi kiến trúc. Bom FOAB để lại địa điểm nổ thử cảnh quan như bề mặt Nguyệt Cầu, theo tường thuật của truyền thông Nga.Vào thời gian ấy, tổng tham mưu phó quân đội Nga nói “sức mạnh của bom này có thể so sánh với bom nguyên tử và điểm khác là không gây ô nhiễm môi trường”.Bộ quốc phòng Nga tuyên bố “FOAB sẽ thay thế bom nguyên tử cỡ nhỏ, không mâu thuẫn với các thỏa uớc tài binh, cũng không là khởi đầu 1 cuộc chạy đua vũ trang”.