Biển Đông Rắc Rối Lâu Dài

Kể như chuyện Biển Đông sẽ kéo dài mãi thôi...Trong khi đó, trên tập san IPPreview hôm Thứ Hai, John F. Copper, giáo sư chuyên về quan hệ quốc tế tại Rhodes College, viết rằng cuộc hội kiến thượng đỉnh giữa Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không bàn gì về Biển Đông.Như thế, nếu hai nước có bàn gì về Biển Đông, hẳn cũng là chuyện bí mật.Tình hình này cho thấy nhiều chuyện nóng hơn là Biển Đông, như Syria và Bắc Hàn.Trong khi đó, Lam Choong Wah, nhà nghiên cứu cao cấp ở viện Refsa (Research for Social Advancement), trả lời phỏng vấn của báo Free Malaysia Today rằng tranh chấp ở quần đảo Trường Sa sẽ kéo dài mãi thôi...Trong khi đó, báo DNA India ghi nhận rằng Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đón tiếp Thủ Tướng Úc châu Malcolm Turnbull, và hai người đã ký 6 hiệp ước phần lớn là thương mại, trong đó có một cam kết hợp tác chống khủng bố.Về phần liên hệ tới Trung Quốc và tranhc hấp Biển Đông, một bản tuyên bố chung của hai lãnh tụ Ấn Độ và Úc châu kêu gọi phải có tự do giao thông đường hàng hài và đường hàng không trong vùng Biển Đông, theo luật quốc tế.Không thấy bàn gì về chuyện vũ trang đảo hay quân sự hóa các đaỏ nhân tạo gần đây do TQ thực hiện.Nghĩa là, nói dịu dàng, không dám nói gì cứng rắn với TQ.Trong khi đó, Tổng thống Duterte của Philipines đã rút lại tuyên bố cứng rắn về Biển Đông trong lúc hải đội của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson trực chỉ bán đảo Đaị Hàn – tuần qua, TT Duterte chỉ thị cho quân đội chiếm, cắm cờ và trấn giữ các hải đảo tại Biển Đông.Hôm Thứ Hai, ông nói “không quân sự hoá” Trường Sa (Spratlys) nhưng ra lệnh cho quân đội củng cố các đảo đang duới quyền kiểm soát của Philippines để bảo đảm thăng bằng địa chính trị trong vùng.Trong năm qua, toà trọng tài thường trực bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Beijing tại Biển Đông theo đơn kiện của TT Aquino, là TT tiền nhiệm – sau khi TT Duterte nhậm chức, Philippines và Trung Cộng tái tục đối thoại.Bản tin VOA giải thích chi tiết lời thanh minh thanh nga rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 10 tháng 4 loan báo lệnh của ông cho quân đội củng cố những khu vực do Manila kiểm soát tại Biển Đông là để cân bằng địa chính trị, đồng thời đảm bảo với Trung Quốc là “không có vũ khi tấn công” được đặt ở đây.Ông Duterte nói Philippines muốn hòa bình và hữu nghị với Trung Quốc nhưng nước ông cần củng cố lãnh thổ kiểm soát tại quần đảo Trường Sa vì “các nước đều chiếm” các đảo và bãi cạn trong vùng biển tranh chấp.Tổng thống Philippines thứ năm tuần trước rung chuông báo động các nước kể cả Bắc Kinh, khi tuyên bố đã ra lệnh quân đội chiếm các đảo nhỏ không người và những bãi cạn mà Philippines tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa.Các giới chức Philippines sau đó nói kế hoạch nhằm nâng cấp các cơ sở hiện có và không chiếm đóng lãnh thổ mới.Ông Duterte phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng ông ra lệnh triển khai quân đội ra 9, 10 đảo gần bờ biển của Philippines vì đang có căng thẳng trong những vấn đề địa chính trị và có thể có chiến tranh tại đây.Ông nói Philippines sẽ không tham gia vào hành động củng cố vị thế quân sự, nhưng Hoa Kỳ sẽ làm.Trong khi đó, bản tin BBC ghi nhận một số tàu cá Philippines quay lại đánh bắt ở bãi cạn Scarborough trong lúc quan hệ Manila - Bắc Kinh gần đây trở nên thân thiện hơn.Hồi tháng7/2016, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với đa phần Biển Đông sau khi Philippines quyết định khởi kiện.Tuy nhiên, Bắc Kinh gọi phán quyết này là "vô căn cứ".Không lâu sau vụ kiện, Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền với chính sách quan hệ với Bắc Kinh có phần khác biệt so với vị lãnh đạo trước.Ông Duterte ký kết hàng loạt thỏa thuận vay vốn, đầu tư và thương mại giá trị lớn với Trung Quốc, và dường như Bắc Kinh cũng nới lỏng sự kiểm soát chặt chẽ các khu vực ngư trường.Bãi cạn Scarborough, Việt Nam gọi là Hoàng Nham, là một trong những nơi mà cả Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan và Philippines cùng tuyên bố chủ quyền.Một bài phân tích trên RFI nêuc âu hỏi: Chiến tranh Mỹ-Trung sẽ nổ ra tại châu Á ?RFI viết:“Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trước khi ông Donald Trump nhậm chức đã đe dọa phong tỏa, không cho Bắc Kinh đi vào các hòn đảo tranh chấp mà nước này đang kiểm soát tại Biển Đông. Nay ông đã nhẹ giọng hơn, nhưng căng thẳng vẫn còn đó. Trung Quốc yêu sách gần như toàn bộ vùng biển này, nhưng nhiều nước láng giềng cũng tuyên bố chủ quyền. Chính quyền Bắc Kinh đã cho đào đắp mở rộng một số đảo, và xây dựng cảng biển, phi đạo, cơ sở hạ tầng quân sự.Báo chí nhà nước đã hăm dọa là nếu ngăn cản Bắc Kinh kiểm soát các đảo, coi như đã gây chiến giữa hai cường quốc nguyên tử. Cho dù quân đội Mỹ hùng mạnh hơn, «không chắc rằng ông Donald Trump sẵn sàng nhảy vào cuộc chiến tranh chấp chủ quyền, vả lại các nước Đông Nam Á liên quan cũng không đồng thuận về hành động khiến họ trở nên bất ổn trước người láng giềng khổng lồ Trung Quốc» – theo nhà nghiên cứu Sophie Boisseau du Rocher, trung tâm châu Á của viện IFRI. Hoa Kỳ có thể tự bằng lòng với việc «bảo vệ tự do hàng hải, theo các tiêu chuẩn và quy định của Luật Biển».Ngược lại, khả năng xảy ra sự cố, nhất là giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nghĩa là «các phi cơ tiêm kích hay chiến hạm bất ngờ đụng độ nhau tại Biển Đông, là một quan ngại lớn» - ông Lâm Hòa Lập nhấn mạnh. Tất cả tùy thuộc vào khả năng của các lãnh đạo không để xảy ra leo thang, mà theo các chuyên gia, thì khó thành hiện thực.”Đáng lo vậy... Nếu cứ kéo dài mãi, Biển Đông sẽ tới đâu, trong khi TQ liên tục quân sự hóa các đảo...