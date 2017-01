Thống Đốc NY Đề Nghị Miễn Học Phí ĐH Công

Thống Đốc tiểu bang New York Andrew M. Cuomo hôm Thứ Ba công bố kế hoạch miễn học phí cho các sinh viên cư dân tại New York theo học các trường đại học công ở New York sống trong gia đình có mức thu nhập dưới $125,000.Kế hoạch này, nếu được lập pháp tiểu bang chấp thuận, sẽ cung cấp thêm học bổng để bổ sung vào tài trợ học của tiểu bang và liên bang hiện nay để sinh viên của những gia đình tại New York có đủ điều kiện có thể theo học các trường đại học 2 năm và 4 năm được miễn học phí.Khoảng 940,000 hộ gia đình tại New York có con em ở tuổi vào đại học sẽ được hội đủ điều kiện cho tài trợ học bổng thêm này, theo văn phòng thống đốc cho biết.Chương trình này sẽ tốn của tiểu bang thêm 163 triệu đô la hàng năm khi được thực thi hoàn toàn, tạo dựng trên gần 1 tỉ đô la một năm cho Chương Trình Tài Trợ Học Phí, theo một viên chức tiểu bang cho biết.Văn phòng của Thống Đốc Cuomo đã không cho biết cụ thể bằng cách nào mà chương trình, là một phần của đề nghị ngân sách điều hành của thống đốc, sẽ được tài trợ.Ông Cuomo, Đảng Viên Dân Chủ, nói rằng chương trình này sẽ mở đường đi tới giới trung lưu và giúp sinh viên tốt nghiệp mà không mang gánh nặng nợ học.Ít nhất có tới 10 tiểu bang, gồm New York, trong năm 2016 xem xét tạo ra các chương trình miễn học phí tại các đại học cộng đồng.