Kiện Chính Phủ Trump Về Hồ Sơ Tiếp Khách Tại Florida

WASHINGTON - 3 cơ sở và hội đoàn lập hồ sơ kiện chính quyền Trump về sự thiếu trong sáng trong việc tiếp đón khách của TT tại cơ sở an dưỡng Mar-a-Lago (Florida) mà nhà báo gọi bằng tên Bạch Ốc Miền Nam hay Bạch Ốc muà Đông.Tuần qua, TT Trump tiếp nguyên thủ Trung Cộng tại đây.Đơn kiện gọi là “Doyle chống Bộ nội an” nộp tại toà liên bang ở New York hôm Thứ Hai đại diện Citizens for Respomnsibilily and Ethics (hay CREW), The Knight First Amendment Institute của Columbia University và National Securiy Archive, lập luận: Bộ nội an vi phạm Luật về quyền tự do thông tin “Freedom of Infornation Act - FOIA” vì không đáp ứng đầy đủ yêu cầu cung cấp thông tin về tiếp đón khách tại các cơ sở Trump ở Florida và New York.Giám đốc CREW Noah Bokbinder nói “Quyền biết những kẻ ảnh hưởng tiềm ẩn với quyết định của TT là đặc biệt cấp thiết, đặc biệt là khi Bạch Ốc ngả theo hướng giữ bí mật tiến trình quyết định”. 3 cơ quan và hội đoàn kể trên gửi Bộ nội an văn thư về FOIA hồi cuối Tháng 1, trong ngày Thứ Hai đầu tiên sau lễ tuyên thệ của TT Trump. Bà Kate Doyle, giám đốc National Security Archive, nói “Công dân có quyền đuợc biết khách ngoại quốc đuợc TT hay các phụ tá của TT tiếp là những ai và khi nào”.Hôm 6-3, công văn của 8 nghị sĩ gửi Bạch Ốc phàn nàn về sự thiếu vắng tờ khai của Bạch Ốc về tiếp khách. Cả TT Trump và cơ quan Mật Vụ không phúc đáp. Trước đây, chính quyền Obama phổ biến hàng tháng danh sách khách đuợc Bạch Ốc tiếp đón.