Gia Đình Lại Giang Họp Mặt Đinh Dậu 2017

Trong họp mặt của Gia Đình Lại Giang.

Trong họp mặt của Gia Đình Lại Giang.

Trong họp mặt của Gia Đình Lại Giang.

Westminster (Bình Sa)- - Gia đình Lại Giang gồm các cựu Giáo Sư và học sinh thuộc các trường: Tăng Bạt Hổ, Bồ Đề Bồng Sơn và Bán Công Tam Quan, hằng năm đều tổ chức họp mặt, liên tục đến nay đã 26 năm.Họp mặt năm 2017 được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy ngày 8 tháng 4 năm 2017 tại nhà hàng Dimond Seafood Restaurant, Thành Phố Garden Grove, Nam California.Trước đó, buổi tiền hội ngộ được tổ chức vào chiều Thứ Bảy ngày 7 tháng 4 năm 2017 tại Thư Viện Việt Nam, Thành Phố Garden Grove để đón tiếp qúy Thầy, Cô và các cựu học sinh về từ phương xa, trong buổi tiền hội ngộ có chương trình văn nghệ do Gia Đình Lại Giang phụ trách.Buổi họp mặt chính thức dưới sự điều hợp của các MC. Tom Võ, Ms Sue (Sương), Thanh Nhàn.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, tiếp theo toàn ban hợp ca Gia Đình Lại Giang hợp ca bản “Bạch Đằng Giang”.Tham dự buổi họp mặt ngoài các cựu Giáo Sư, học sinh Gia Đình Lại Giang và thân hữu, theo lời giới thiệu của cựu học sinh Nguyễn Hữu Cúc trong ban tổ chức cho biết có: qúy vị Giáo Sư như: Giáo Sư Lê Tú Vinh và phu nhân, GS. Phạm Văn Song và cô Ngọc Cầm, GS. Lý Di, GS. Trần Văn Phúc, GS. Lê Văn Dung, GS. Trần Thu Hà, GS. Trương Thị Tạo và Phu Quân,BS. Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định và phu nhân, ông Huỳnh Quang Dao Hội Phó Ngoại Vụ Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định, ông Văn Hùng Đốc, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Ninh Hòa Dục Mỹ, Giáo Sư Lê Văn Ba cố vấn hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định và phu nhân, các vị cố vấn trong hội có: cựu Thiếu Tá Dư Văn Hạ, ông Nguyễn Ngọc Oanh... Các cựu học sinh về từ các Tiểu Bang xa có: WA. Có Anh chị Thanh Nhàn, CO. Anh chị Trần Djư Vạn, AZ. Nguyễn Phiếu, Võ Văn Vân, TX. Binh Thư, Phạm Thị Phụng, Nguyễn Bích Ngọc, Anh chị Nguyễn Bảo Sơn, Trần Kim Quy, San Jose. Cô Thu Hà, Chị Nguyễn Thị Duyên... Ngoài ra còn có rất đông các cơ quan truyền thông.Sau phần giới thiệu, Trưởng ban tổ chức Nguyễn Trọng Khiêm lên ngỏ lời chào mừng qúy Thầy, Cô cùng qúy vị quan khách, các cơ quan truyền thông cùng toàn thể anh chị em trong đại gia đình Lại Giang, ông cho biết: “Liên tục trên hai mươi năm, đại Gia Đình Lại Giang đã đứng vững và vươn lên là nhờ sự hổ trợ tinh thần của quý thầy cô, thân hữu và các bạn cựu học sinh của ba trường trung học, để chúng tôi có đủ tài lực cho việc in ấn Đặc San Lại Giang và tổ chức những lần đại hội như hôm nay. Đại hội hàng năm tạo cơ hội để thầy cô và những người học trò cũ cũng các bằng hữu gặp gỡ để siết chặt tình thân ái đã từng gắn bó, và qua Đặc San Lại Giang, tản mạn với nhiều thể loại đã ghi lại những kỷ niệm vui buồn, những ưu tư và khắc khoải của một thế hệ đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong hoàn cảnh chiến tranh. Có những bạn đã nằm xuống vĩnh viễn, và một số khác phải buông tay, ngỡ ngàng với biến cố 30 Tháng Tư, 1975.”Sau đó Ban tổ chức mời qúy Thầy Cô lên sân khấu để các cựu học sinh tặng hoa ghi nhớ công ơn Thầy Cô đã dày công dạy dỗ cho các cựu học sinh có được ngày hôm nay.Sau khi tặng hoa là phần phát biểu của GS. Phạm Văn Song đại diện các Thầy Cô.Trong lời phát biểu qúy Thầy Cô, đã ca ngợi việc làm của các cựu học sinh trong những năm qua, đây là một sự cố gắng lớn lao để duy trì được tình quê hương, tình đồng môn, tình thầy trò nơi xứ người. Mọi người đều hy vọng tinh thần nầy mãi mãi được duy trì và phát triển.Tiếp theo Ban tổ chức mời các cựu học sinh về từ các Tiểu bang xa lên sân khấu để ban tổ chức trao tặng vòng hoa, ghi nhận những cố gắng và sự đóng góp tích cực cho gia đình Lại Giang trong suốt thời gian dài sinh hoạt.Sau đó cựu học sinh Nguyễn Hữu Cúc lên báo cáo tài chánh của Hội.Tiếp theo nhà văn Lê Anh Dũng một trong những người chủ trương Đặc San Lại Giang lên giới thiệu Đặc San Lại Giang Đinh Dậu 2017. Ông cho biết: “Đặc San Lại Giang 2017 là một giải phẩm ca ngợi những tấm lòng đã đến với nhau trong mấy mươi năm dài chung lưng đấu cật và cho chào đời 23 đứa con mang tên Lại Giang...” Đặc San Lại Giang là tiếng nói chính thức của các cựu học sinh và cũng là sợi dây liên lạc giữa qúy thầy cô và các cựu học sinh gia đình Lại Giang trên toàn thế giới.”Xen lẫn chương trình có phần văn nghệ rất phong phú do các nghệ sĩ thân hữu và anh chị em cựu học sinh gia đình Lại Giang trình diễn.Mở đầu chương trình văn nghệ với vũ khúc “Chào Mừng Đại Hội” do cô Ngọc Cầm thực hiện.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng ăn, cùng thưởng thức chương trình văn nghệ và hàn huyên tâm sự về những kỷ niệm một thời cùng sinh ra và lớn lên trên vùng đất thân yêu; Tam Quan, Bồng Sơn, An Lảo, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, những địa danh một thời chiến tranh khốc liệt, bao nhiêu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong đó có các cựu học sinh của Gia Đình Lại Giang, những kỷ niêm đó mãi mãi khó quên trong đời.Mọi chi tiết liên lạc: Nguyễn Hữu Cúc, Email: cuchuunguyen@gmail.com