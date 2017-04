Thuế Nặng Nhất: New York, Cali Đứng Hạng 10

Theo nghiên cứu mới đây được thực hiện bởi WalletHub, Rhode Island đứng hàng thứ 8 về gánh nặng thuế tại Hoa Kỳ.“Đừng lẫn lộn với tỉ lệ thuế, khác biệt rất lơn dựa trên hoàn cảnh của người tham dự, gánh nặng thuế đo lường tỉ lệ chính xác tất cả lợi tức cá nhân mà cư dân trả thuế cho tiểu bang và địa phương. Và nó không giống nhau trên khắp nước Mỹ,” theo WalletHub cho biết.Rhode Island có mức gánh nặng thuế địa ốc 4.80%, gánh nặng thuế lợi tức cá nhân 2.15% và gánh nặng thuế doanh thu và tiêu thụ 3.14%.Nghiên cứu nói trên cũng nói rằng Rhode Island có thuế địa ốc cao hạng thứ 5 như là phần trăm của mức thu nhập cá nhân.Rhode Island xếp hạng sau Connecticut, hạng 6 và New Jersey, hạng 7. Rhode Island xếp hạng đứng trước Illinois, hạng 9 và California, hạng 10.New York được xếp hạng là tiểu bang có gánh nặng thuế cao nhất, trong khi Delaware được xếp hạng là tiểu bang có gánh nặng thuế thấp nhất.Sau đây là 10 tiểu bang gánh nặng thuế cao nhất trong danh sách:1- New York, 12.94%2- Hawaii, 11.27%3- Vermont, 10.75%4- Maine, 10.73%5- Minnesota, 10.24%6- Connecticut, 10.23%7- New Jersey, 10.14%8- Rhode Island, 10.09%9- Illinois, 10.00%10- California, 9.52%.