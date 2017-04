Giới Trẻ Mỹ: Lười Kết Hôn, Ưa Ở Với Cha Mẹ

Không thiếu lý thuyết giải thích cách nào và tại sao giới trẻ ngày nay khác với cha mẹ của họ. Trong khi các nhà tư vấn tiếp thị không bao giờ từ bỏ việc chỉ ra, thế hệ sinh sau Thế Chiến Hai và thiên niên kỷ có vẻ có nhiều thái độ khác biệt cứng đầu về hầu hết mọi chuyện, từ tiền bạc, thể thao tới ăn sáng và ăn trưa.Nghiên cứu mới cố gắng đặt nền móng những quan sát trong các tài liệu vững vàn. Trung Tâm Quốc Gia Nghiên Cứu Gia Đình và Hôn Nhân tại Đại Học Bowling Green State University đưa ra sự so sánh những người lứa tuổi từ 25 tới 34 trong năm 1980 – thế hệ sinh sau Thế Chiến Hai – với nhóm cùng tuổi ngày nay. Nhà nghiên cứu Lydia Anderson co sánh các tài liệu của Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ từ năm 1980 với tài liệu Thăm Dò Cộng Đồng Người Mỹ năm 2015. Các kết quả cho thấy một số khác biệt mạnh mẽ trong những người Mỹ trẻ đang sống ngày nay, so với 3 hay 4 thập niên trước.Trong năm 1980, 2/3 những người tuổi từ 25 tới 34 đã kết hôn. 1/8 đã kết hôn và ly dị. Trong năm 2015, chỉ 2/5 người thuộc thế hệ thiên niên kỷ là đã kết hôn, và chỉ 7% đã từng ly dị.Sự háo hức kết hôn của thế hệ sinh sau Thế Chiến Hai có nghĩa là họ khác xa hơn giới trẻ ngày nay muốn sống độc thân một mình. Anderson tìm hiểu tỉ lệ mỗi thế hệ sống độc lập, làm chủ gia đình của họ hay trong cặp vợ chồng hôn thú.Cơ hội mà người Mỹ ở cuối tuổi 20 và đầu 30 sống với cha mẹ hay ông bà thì nhiều hơn gấp đôi. Trong năm 1980, chỉ 9% trong những người ở tuổi từ 25 tới 34 đã làm vậy. Trong năm 2015, 22% sống với cha mẹ hay ông bà.