Thủ Lãnh CH Thượng Hạ Viện: Ủng Hộ Trump Tấn Công Syria

WASHINGTON Nghị sĩ Mitch McConnell, thủ lãnh khối đa số CH tại Thượng Viện, ca ngợi lệnh hành động quân sự của TT Trump đã đuợc thực hành hiệu quả chống lại căn cứ không quân Syria đuợc tin là nơi xuất phát phi cơ thả bom hoá học tại Idlib.Ông McConnell nói rõ “Người Nga không là bạn – họ từng tỏ ra như thế”, đồng thời bỏ qua các quan ngại về thiếu tham khảo lập pháp. Theo ông McConnell, chính quyền Trump không cần lập pháp đồng thuận như quy định của luật ủy nhiệm ban hành sau biến cố 11-9-2001, và luật ủy nhiệm 2002 cho phép tấn công chế độ Saddam Hussein. Ông nói: trận tấn công bằng phi đạn Tomahawk là thông điệp nhắc nhở Damascus không dùng vũ khí cấm nữa.Khi nhà báo hỏi về khả năng tăng trừng phạt Nga vì tiếp tục hậu thuẫn cường quyền Assad, nghị sĩ McConnell cho hay: cần có đồng thuận luỡng đảng.Phản ứng của các phe tại Capitol Hill là khác nhau – nghị sĩ CH Rand Paul và 1 số đồng viện phản đối can thiệp tại Syria trong khi nghị sĩ DC Ted Lieu (California) tán đồng, và nghị sĩ Tim Kaine, nguyên ứng viên PTT của đảng DC, nhận thấy hành động quân sự của TT Trump không tham khảo lập pháp là trái phép. Nhưng, thủ lãnh phe DC tại Thượng Viện là nghị sĩ Chuch Schumer cho rằng tấn công Syria là đúng hướng, theo tường thuật của ABC News.Quan điểm của nghị sĩ CH John McCain trong trường hợp này là tương tự.Dân biểu Paul Ryan, chủ tịch Hạ Viện, mô tả lệnh tấn công của TT Trump là thích hợp và chính đáng.Tin mới nhận từ LHQ cho hay ĐS Nikki Haley, đại diện Hoa Kỳ, nói: trận pháo kích căn cứ không quân Sharyat tại Syria là hành động chừng mực của Washington chống lại sự xử dụng hơi độc của chế độ Assad. ĐS Haley tuyên bố tại HĐ Bảo An: Hoa Kỳ chuẩn bị hành động kế tiếp nhưng hy vọng là không cần thiết. Bà xác quyết “Hoa Kỳ phải bảo vệ quyền lợi sinh tử về an ninh quốc gia khi Syria dùng vũ khí hoá học”, tương tự lập luận của TT Trump.