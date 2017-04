Mỹ Có Thể sẽ Đánh Phủ Đầu Bắc Hàn, Sau Vụ Bắc Hàn Bất Chấp Áp Lực Quốc Tế Bắn Phi Đạn Sáng Thứ Tư

SEOUL - Mọi khuyến cáo không khiến Pyongyang ngưng tiến trình phát triển phi đạn và nguyên tử – trong lúc căng thẳng leo thang tại bán đảo Hàn, 1 số dân Nam Hàn ngờ rằng họ sẽ là phe thua thiệt nặng nhất nếu chiến tranh bùng nổ.Sáng Thứ Tư, Bắc Hàn lại phóng thử phi đạn – phi đạn tầm trung rơi tại vùng biển giữa bán đảo Hàn và Nhật.Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Cộng dự kiến diễn ra cùng trong ngày Thứ Tư.Chính quyền Nam Hàn triệu tập HĐ an ninh quốc gia và ra lệnh cho quân đội sẵn sàng ứng chiến.Chính phủ Nhật phát tuyên cáo lên án hành động khiêu khích của chế độ Kim Jong-un.Điều gây chú ý kỳ này là thông cáo báo chí từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, rằng “Phát biểu về Pyongyang đã là đủ, không bình luận thêm”. Mới đây, TT Trump đã nói: sẽ tự giải quyết vấn đề Bắc Hàn dù không có sự tiếp sức của Trung Cộng, ám chỉ nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tin rằng không có biện pháp nào ngoài sức mạnh quân sự để khuất phục Pyongyang.Tại Sangmyung University (Seoul), giáo sư Song Young-chae nhận xét: nhiều người sợ rằng TT Trump sẽ ra lệnh đánh phủ đầu, chưa rõ hành động này là nguy hiểm đến mức nào nhưng là đáng lo ngại. Ông Song cũng nói tới trường hợp Bắc Hàn đánh trả trước khi bị tiêu diệt.Giới phân tích quân sự nhắc lại rằng lãnh tụ Addam Hussein của Iraq chôn giấu phi đạn tầm ngắn và Pyongyang có thể làm tương tự – Pyongyang cũng có thể học kinh nghiệm từ trường hợp Hussein.Cũng có dấu hiệu TT Hoa Kỳ đã hết kiên nhẫn – trong cuộc phỏng vấn của Financial Times hôm chủ nhật, TT Trump nói rõ “Nếu Trung Cộng không giải quyết vấn đề Bắc Hàn, chúng tôi sẽ giải quyết”.Từ giữa Tháng 3, dân biểu Devin Nunes đã tiết lộ: khả năng đánh phủ đầu đang đuợc cân nhắc – theo lời ông, không thể cho phép Bắc Hàn tấn công nguyên tử chống lại Seoul, Tokyo hay lãnh thổ Hoa Kỳ.Nhà hoạt động Robert Park bị Bắc Hàn giam giữ 43 ngày năm 2009 viết bài đăng báo The Korea Herald báo động: đánh trước Bắc Hàn đưa tới tai họa, chính quyền Seoul phải cương quyết chống lại chủ trương này. Theo ông Park, Seoul sẽ bị hy sinh trong trường hợp ấy.Giáo sư Song nói: đã là muộn vì Pyongyang đã phát triển nhiều vũ khí và sẵn sàng xử dụng – ông nhắc lại: các cơ hội đánh phủ đầu trong quá khứ đã qua, khi Bắc Hàn không có khả năng trả đũa.Tại cơ sở nghiên cứu chiến luợc vô vị lợi Liberty in North Korea, chuyên gia Sokeel Park nêu nhận xét “Dân Nam Hàn sẵn sàng bỏ qua luận điện ngang nguợc của chế độ Kim, và đã quen từ nhiều thập niên, tôi không thấy dân thủ đô mua gạo dự trữ để phòng trước chiến tranh.CNN nhận xét: tuyên bố bằng 23 chữ của ngoại trưởng Tillerson tối Thứ Ba phải chăng ám chỉ thời kỳ đối thoại đã hết, nghĩa là đã đến lúc hành động?Hai viên chức xao cấp Washington cho hay: không nên hiểu phát biểu của ngoại trưởng Hoa Kỳ như là khiêu khích, nhưng báo trước Bộ ngoại giao sẽ phát những thông điệp thông lệ sau mỗi luận điệu hiếu chiến hay bắn phi đạn của Bắc Hàn.