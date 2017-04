Hối Lộ Mới Làm Quan

Người dân biết hết… bởi vậy, mới có con số từ báo Lao Động: 54% người dân cho rằng phải hối lộ mới xin được việc làm khu vực nhà nước…Tỉ lệ người dân cho biết họ phải chi “lót tay” cho công chức để làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và cho giáo viên tiểu học công lập để con em được quan tâm hơn vẫn tiếp tục tăng lên trong năm 2016.Đó là từ bản nghiên cứu có tên là Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam - PAPI 2016 (do Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học - Mặt trận Tổ quốc VN, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, phối hợp tổ chức) đã được công bố.Trong đó cho biết khoảng 54% số người dân cho rằng cần phải đưa hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước, cao hơn tỉ lệ 51% của năm 2015 và 46% của năm 2011. Tỉ lệ người dân cho rằng, cán bộ chính quyền địa phương biển thủ công quỹ cũng tăng. Một xu hướng tích cực ghi nhận được trong năm 2016 đó là số người cho rằng cần phải đưa hối lộ để tiếp cận dịch vụ y tế công cộng cấp quận/huyện giảm từ 43% năm 2015 xuống 39% năm 2016.Trong khi đó, phố biển cháy lớn: náo Tuổi Trẻ kể chuyện cháy ký túc xá Nha Trang, 5 sinh viên bị thương.Ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ tầng hầm nhà xe, sau đó khói bao trùm cả dãy nhà bốn tầng khiến hàng trăm sinh viên hoảng loạn trong đêm. 5 sinh viên và 2 cảnh sát PCCC bị thương.Vụ cháy xảy ra tại ký túc xá sinh viên Nha Trang (do Sở Xây dựng Khánh Hòa đầu tư) lúc 2h sáng 4-4 khiến ít nhất 5 sinh viên bị thương và hàng trăm xe máy bị cháy hoàn toàn.Bản tin VOV lại kể chuyện cháy ở Đồng Nai: Xưởng gỗ bị thiêu rụi trong đêm…Tính ra là 500 mét vuông nhà xưởng, máy móc bị thiêu rụi trong đêm tại xưởng gỗ lớn thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai.Khoảng 2h sáng ngày 4/4/2017 đã xảy một vụ cháy xưởng gỗ lớn tại Khu phố 4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khiến 500 mét vuông nhà xưởng, máy móc bị thiêu rụi.Thời điểm trên, người dân trong khu vực đang ngủ thì nghe thấy nhiều tiếng động lớn nên chạy ra và phát hiện ngọn lửa đã bao trùm khu vực xưởng gỗ do một người tên Thắng làm chủ, lúc này xưởng đóng chặt cửa, không có ai trông coi.Bản tin Infonet nêu câu hỏi: Vì sao Hà Nội là thành phố 'đắt đỏ' nhất cả nước?Đó là thông tin được ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê, công bố mới đây tại một cuộc họp báo.Năm 2016, người dân sống ở Hà Nội phải chịu chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất trong cả nước, trong khi Thành phố Sài Gòn lại đứng thứ 3 và chỉ số giá bằng 99,67% so với Hà Nội, còn Hậu Giang là địa phương có chi phí sinh hoạt rẻ nhất cả nước......Theo đó, Hà Nội có mức giá cao nhất cả nước, đúng thứ hai là Lào Cai và thứ 3 là TP.Sài Gòn. Còn Lào Cai có hầu hết nhóm giá cả gần tương đương với Hà Nội.Báo Người Lao Động đăng một tin của báo Tiền Phong: Đất Sài Gòn đang bị đầu cơ, thổi giá?Không chỉ "sốt đất" tại quận trung tâm mà những quận, huyện vùng ven Sài Gòn, giá đất cũng đang “nhảy múa” do tình trạng đầu cơ ôm đất rồi dùng chiêu thổi giá kiếm lời.Tại các quận trung tâm TP SG, từ các tuyến đường lớn tới các hẻm nhỏ, giá đất đã tăng đáng kể. Cụ thể, tại khu vực phường Bến Nghé (quận 1), giá đất trong hẻm là khoảng 67 triệu đồng/m2, còn những tuyến đường lớn, giá rao bán thậm chí lên đến trên 1,3 tỷ đồng/m2, trong khi năm ngoái, khu vực này có giá đất khoảng 50 triệu đồng/m2 trong hẻm và khoảng 900 triệu đồng/m2 ở mặt phố lớn.Giá cao nhất tại quận 1 thuộc về phố đi bộ Nguyễn Huệ - một trong những tuyến phố sầm uất nhất Sài Gòn, từ 1,34 - 1,37 tỷ đồng/m2. Trong khi trước đó, khu vực này khoảng 1 tỷ đồng/m2. Đường Đồng Khởi (quận 1), hiện có giá là 816 triệu đồng/m2, trong khi đầu năm 2016, giá đất tại đây khoảng 700 triệu đồng/m2.Trong khi đó, phía bắc lại trình diễn. Báo Hà Nội Mới kể chuyện: Dâng bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng…Ngày 3-4 (tức mùng 7 tháng Ba âm lịch), trong khuôn khổ sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm 2017, Đoàn văn hóa dân gian TP Hà Nội và huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đã dâng 18 cặp bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng.Trong khi triều đình đầy các chuyện hối lộ, đền thờ các Vua Hùng cũng toàn chuyện cúng bánh chưng, bánh giầy… phải chăng, hối lộ là bệnh di truyền?