TQ Sẽ Mua Philippines?

Có thể nào như thế chăng... Trung Quốc đã mua được Cam Bốt, và tương lai sẽ mua được Philippines?Đó là câu hỏi trên báo The American Interest: Can China Buy Off The Philippines?Philippines hiện thời ưu tiên lo xuất cảng trái cây, đầu tư hạ tầng và có thể sẽ vay 500 triệu đôla để mau vũ khí vì lo ngại TQ lấn chiếm biển, theo lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Delfin Lorenzana.Nhưng khi báo chí hỏi Lorenzana về chiến lược tằm ăn dâu của TQ ở Biển Đông, Lorenzana lập lại lời của Tổng Thống Duterte bằng cách hỏi lại: “Chúng ta có thể làm được gì?”Như thế, câu hỏi chuyển sang cho Hoa Kỳ: TT Trump làm được gì để cản bước Hoa Lục ở Biển Đông?Buổi họp đầu tiên giữa Trump và Tập Cận Bình có thể dẫn tới một kết quả tốt về thương mại, nghĩa là sẽ không có chiến tranh thương mại giữa Mỹ-TQ, nhưng có thể hứa hẹn gì về Biển Đông là điều đáng ngờ vực.Bởi vì, đôi với Trump, quan tâm lớn sau thương mại là vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn... vì Kim Jong-Un đã tuyên bố rằng vũ khí Bắc Hàn có thể bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ... Có phải tuyên truyền chăng? Bắc Kinh giúp Mỹ siết bớt họ Kim được chăng?Đành chờ xem vậy.Trong khi đó, bản tin VOA kể rằng một tàu khu trục có phi đạn dẫn đường của Mỹ đang làm nhiệm vụ trên Biển Đông đã thả neo tại Vịnh Subic của Philippines.Tàu USS Fitzgerald của hãng vận tải Mỹ Strike Group 5 đã ghé cảng Subic một lát trước khi tham gia cuộc tập trận hải quân chung tại Hàn Quốc.“Thủy thủ đoàn trong chặng dừng chân này sẽ tiến hành một số sửa chữa nhỏ với sự hỗ trợ từ các công ty của Philippines”, sứ quán Mỹ cho tờ Phillipine Star biết.“Tàu khu trục lớp Arleigh Burke tới Vịnh Subic nhấn mạnh sự liên kết mạnh mẽ giữa người dân và quân đội hai nước Mỹ-Philippines", Đại sứ quán Hoa Kỳ nói thêm.Hải quân Hoa Kỳ đã duy trì sự hiện diện của mình ở Biển Đông nhằm kiểm soát các vùng biển tranh chấp sau khi có báo cáo rằng Trung Quốc đang định đặt một trạm quan trắc tại bãi cạn Panatag.Nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, bãi cạn Panatag là một tuyến đường sống còn đối với các lợi ích quân sự và kinh tế của Hoa Kỳ bởi vì đây là khu vực chiến lược cho các hoạt động hàng hải dân sự và quân sự cũng như các chuyến bay qua biển Đông và Thái Bình Dương.VOA cũng ghi rằng các nhà phân tích quân sự và quốc phòng từ lâu đã cảnh báo rằng nếu không kiểm soát các kế hoạch của Trung Quốc ở bãi cạn Panatag sẽ dẫn đến một sự thay đổi lớn về an ninh hàng hải ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.Trong khi đó, bản tin RFI kể về chiến lược tàu cá của Việt Nam tại bãi Scarborough...RFI ghi rằng sự vụ bắt nguồn từ một tin ngắn Twitter của ông Ryan Martinson, trợ lý giáo sư tại Trường Hải Chiến Mỹ (US Naval War College) ngày 25/03/2017, trong đó ông ghi nhận «vô số tàu đánh cá và hải cảnh Việt Nam hiện diện ngay vào lúc này» tại khu vực bãi Scarborough Shoal Biển Đông. Căn cứ vào thông tin này, trên trang mạng The Interpreter của Viện Nghiên Cứu Lowy tại Úc, chuyên gia Euan Graham đã cho rằng sự kiện trên có thể phản ánh một chiến lược mới của Việt Nam nhằm thúc đẩy việc tôn trọng phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye ngày 12/07/2016.Thông tin về sự hiện diện của đông đảo tàu cá Việt Nam tại khu vực Scarborough phía bắc Biển Đông đã được giáo sư Ryan Martinson loan báo dựa trên các tín hiệu tự động cảnh báo AIS mà các chiếc tàu phát đi, cho thấy vị trí của con tàu trên bản đồ.Căn cứ vào các tín hiệu đó, ông đã phác họa ra một sơ đồ cho thấy hơn một chục chiếc tàu Việt Nam với tên và số hiệu trong khu vực bãi Scarborough, thậm chí có chiếc mang tên Linh 78 hôm 24/03, neo đậu ngay cạnh bãi ngầm này, cách tàu Ngư Chính (Yu Zheng) 312 của Trung Quốc không xa.Đối với chuyên gia Úc Euan Graham, thông tin mà giáo sư Martinson tiết lộ là một dấu hiệu nhắc nhở rằng "những ai đã khai tử phán quyết tháng 7 năm ngoái về Biển Đông của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye cần phải chú ý quan sát tình hình bãi Scarborough".RFI ghi lời Ông Euan Graham nhắc lại rằng bãi Scarborough là đối tượng một cuộc tranh chấp song phương giữa Philippines-Trung Quốc, và rất xa Việt Nam. Thế nhưng trong phán quyết của mình, Tòa Trọng Tài La Haye ở đoạn 807, đã tuyên bố rằng bãi này là ngư trường truyền thống của ngư dân nhiều nước, trong đó có Philippines, Trung Quốc (kể cả Đài Loan) và Việt Nam.Theo nhà nghiên cứu Úc, khi cho tàu cá và tàu chấp pháp biển của mình đến tận bãi Scarborough xa xôi, Việt Nam đã khéo tranh thủ phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye. Bằng cách khẳng định quyền đánh cá truyền thống của mình, Việt Nam đã mặc nhiên biến mình thành một bên thứ ba trong một phán quyết vốn chỉ liên quan đến hai nước Philippines và Trung Quốc.Điều đáng nói trong động thái này, theo ông Graham, là "sự can thiệp của một bên thứ ba cho phép duy trì sức sống cho phán quyết La Haye bằng cách quốc tế hóa vấn đề, đồng thời khiến cho Bắc Kinh và Manila gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thỏa hiệp với nhau mà không tôn trọng quyền lợi của Việt Nam tại Biển Đông".RFI cũng ghi rằng:“Nhà nghiên cứu Úc cho rằng Manila mới đây đã loan báo một cơ chế phối hợp song phương với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, sẽ bắt đầu vào tháng Năm tới đây, và điều đó có thể đã khiến cho Việt Nam quan ngại. Đối với chuyên gia Graham, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte rất có thể là không hoan nghênh sự can dự của Việt Nam vào vấn đề Scarborough, vì làm cho vấn đề phức tạp thêm vào lúc Manila đang cố xích lại gần Bắc Kinh.”Trong khi đó, bản tin BBC ghi nhận rằng Jakarta cuối tuần qua đã cho phá hủy 81 tàu cá mang quốc tịch nước ngoài, bị bắt giữ do 'đánh bắt cá' trái phép trong vùng biển Indonesia, Reuters tường thuật.Với đợt mới nhất này, tổng số các tàu cá nước ngoài bị giới chức Indonesia phá hủy, đánh chìm nay lên tới 317 chiếc kể từ khi Tổng thống Joko Widodo ra chiến dịch đối phó nạn đánh bắt cá trộm, hồi tháng Mười 2014.Trong số các tàu bị Indonesia tịch thu và phá hủy, chủ yếu là các tàu mang quốc tịch Việt Nam, 142 chiếc, Philippines, 76, Malaysia, 49, và có ít nhất một tàu Trung Quốc, theo Strait Times.Than ôi, Biển Đông đầy nước mắt và máu vậy.