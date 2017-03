Cựu PTT Cheney: Can Thiệp Bầu Cử Mỹ, Putin Đã Gây Chiến

NEW DELHI, Ấn Độ -- Trong khi Tổng Thống Donald Trump nghĩ rằng chuyện người Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ không cần bận tâm nhiều, Cựu Phó Tổng Thống Cộng Hòa Dick Cheney không hài lòng với chuyện người Nga can thiệp vào bầu cử Tổng Thống Mỹ 2016.Cheney nói chuyện hôm Thứ Hai 27/3/2017 trong Thượng Đỉnh Kinh Tế Toàn Cầu 2017 tại New Delhi, tuyên bố:“Không ngờ vực gì nữa về nỗ lực nghiêm trọng do Putin và chính phủ Nga tung ra, can thiệp trong những cách lớn lao vào tiến trình dân chủ căn bản của chúng ta. Trong vài khu vực, đó có thể xem là một hành vi gây chiến.”Cựu PTT Cheney nói thêm rằng ông nghĩ những kỹ thuật như thế [của Nga] sẽ được thấy ngày càng nhiều hơn trong tương lai.Các vị dân cử khác, kể cả Thượng Nghị Sĩ John McCain, cũng đã gọi hành vi can thiệp của Nga là cuộc tấn công hay hành vi chiến tranh, theo báo The Hill.Nhưng chính phủ Mỹ không nói cụ thể hành vi nào trên không gian mạng sẽ cần đánh trả bằng quân sự.