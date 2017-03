Mất Tích, Cá Chết, Bạo Lực...

Câu chuyện hai nữ sinh lớp 7 'mất tích' trên đường đến trường được báo Tuổi Trẻ kể lại.Chiều 22-3, Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) - xác nhận đang điều tra, xác minh vụ hai nữ sinh lớp 7 mất tích từ sáng 21-3 đến nay.Hai học sinh là em Đ.T.T và N.V.X.H (cùng sinh năm 2003, trú tại xã Ninh Sim) đi học từ sáng 21-3 đến nay chưa về.Ông Đ.V.C (40 tuổi, ba em T.) kể sáng 21-3, vợ ông mệt nên nói T. lấy xe máy chở hai em gái (đang học tiểu học) đến trường, sau đó mới đi học.Bản tin Tuổi Trẻ ghi lời kêu cứu:“Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, vợ ông đang đi chợ thì nghe T. điện thoại kêu thất thanh “Mẹ ơi cứu con” rồi tắt máy. Mẹ T. gọi lại thì điện thoại không liên lạc được."Gia đình sau đó đã báo công an xã, huyện và cả lên tỉnh nhưng hiện chưa có manh mối gì” - ông C. cho biết.Cũng theo ông C, sáng cùng ngày, người dân nhìn thấy T. chở H. ở khu vực chợ Dục Mỹ (xã Ninh Sim).”Báo Lao Động cho biết:“Qua sự hỗ trợ kỹ thuật phát hiện cuộc gọi cuối cùng của cháu T. tại vị trí huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên). gia đình liền cử người ra tìm kiếm nhưng không có kết quả.”Trong khi đó, báo Người Lao Động kể chuyện ở Bình Dương: Cá hồ chết trắng, dân vớt về ướp muối...Đến ngày 22-3, cá rô phi vẫn tiếp tục chết nổi lềnh bềnh trên mặt hồ Từ Vân (ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Hiện tượng này diễn ra cả chục ngày qua với hàng tấn cá chết bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường.Đáng lo ngại là những ngày qua, trong lúc lực lượng chức năng thu gom cá chết đưa đi tiêu hủy thì một số hộ dân và người ở trọ xung quanh cũng tranh thủ vớt cá chết về cho heo ăn. Thậm chí, công an viên ấp Cầu Sắt còn phát hiện hàng trăm ký cá chết đang được ướp muối trong một căn nhà trọ, nghi để bán. Vì vậy, chính quyền địa phương đã cử người trực bên hồ để thông báo, ngăn chặn người dân vớt cá chết.Đặc biệt, khoa học tiến bộ tới mức bất ngờ: VTV kể chuyện “Biến nước sông Tô Lịch thành nước tinh khiết - Chuyện thật khó tin!”Nhờ sản phẩm máy lọc nước của thầy và trò trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, nước tại sông Tô Lịch đã được lọc và trở thành nước sạch tinh khiết.Nước là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống nhưng hiện nay nước sinh hoạt đang thiếu, nước thải lại dư thừa. Không phải về các tỉnh, ngay tại Hà Nội, nhiều con sông đang trở thành nơi chứa nước thải sinh hoạt và sản xuất.Tuy nhiên, nhờ sản phẩm máy lọc nước của thầy và trò trường Đại Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, nước sông Tô Lịch đã được lọc và trở thành nước sạch tinh khiết.VTV kể thêm:“Chiếc máy này đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận đạt tiêu chuẩn nước đóng chai và trong thời gian tới sẽ chế tạo loại máy lọc nước mini theo dạng cầm tay phục vụ những người thường xuyên di chuyển hoặc đi du lịch.”Nhưng ngành y tế vẫn làm chết người...Bản tin TTXVN kê chuyện Quảng Trị: Bệnh nhân nữ tử vong bất thường tại phòng khám tư nhân.Chiều 22/3, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Trị yêu cầu xác minh, làm rõ trường hợp tử vong tại Phòng khám tư nhân tại tỉnh Quảng Trị.Theo văn bản, Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhận được phản ánh trên các phương tiện truyền thông đại chúng đăng tải ngày 20/3 về trường hợp hợp một bệnh nhân nữ, 32 tuổi tử vong bất thường sau khi khám bệnh tại một phòng khám tư nhân.Trong khi đó, báo Đời Sống & Pháp Luật kể về vụ bé gái bị mẹ bạn cùng lớp đánh nhập viện.Bản tin nói rằng việc người phụ nữ này đánh bé gái nhập viện, cho đến nay bé gái này vẫn chưa ổn định tinh thần.Theo Tri Thức Trực Tuyến, đại tá Nguyễn Văn Hai, Trưởng Công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng)cho biết, đơn vị đang củng cố chứng cứ để xử lý bà Trương Thị Bích (ở xã Thới An Hội) theo pháp luật, vì phụ nữ này đánh một bé gái nhập viện.Theo hồ sơ vụ việc, chiều 21/2, bé Thảo (học sinh lớp 4, trường Tiểu học Thới An Hội 2) cãi nhau với bạn học là con gái bà Bích. Người này không kiềm chế được nóng giận, dùng tay đánh Thảo nhiều cái.Chị Nguyễn Thị Diền Chị (37 tuổi, mẹ bé Thảo) kể rằng lúc đến đón con người mẹ thấy Thảo ôm mặt khóc. Chị đưa con gái đến trạm y tế, sau đó bé bị ngất xỉu.Sau khi chuyển bé đến Bệnh viện Kế Sách, Thảo tiếp tục được đưa lên tuyến trên là Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Theo bác sĩ, Thảo thường kêu đau đầu, la hét và khó ngủ. Hiện, bé bị viêm đa xoang.Trong khi đó, báo Pháp Luật viết theo Đất Việt về chuyện đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia phải chắp tay xin lỗi quan khách vì bị lấy hết đồ ăn.Câu chuyện trên được ông Trương Văn Món, Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa Chăm, kể với Đất Việt.Ông Món kể: "Tôi từng ở Malaysia 3 năm và là thành viên trong ban bí thư chi bộ. Ở Malaysia, mỗi khi đến dịp lễ 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức sự kiện rất lớn, có mời đại diện đại sứ quán các nước khác và người lao động Việt Nam ở nước ngoài tới dự. Chúng tôi được yêu cầu hỗ trợ tổ chức chương trình đón tiếp như chuẩn bị bàn ghế, đồ ăn tiếp khách.Tiệc đứng tổ chức ngoài trời, lễ kỷ niệm tổ chức trong hội trường. Buổi lễ sẽ rất hoàn hảo nếu người Việt có lòng tự trọng và có ý thức cao hơn. Khi buổi lễ chưa kết thúc, trước bao nhiêu quan khách đã ào vào lấy thức ăn. Tạo ra một khung cảnh hỗn loạn vô cùng xấu hổ. Đến mức khách tham dự không còn gì ăn.Lúc đó, vì xấu hổ, vì danh dự của một quốc gia, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại đây phải chắp tay xin lỗi quan khách vì bị cướp hết đồ ăn".Cứ tưởng cảnh tượng trên chỉ diễn ra một lần, tuy nhiên nó lặp lại y như cũ và năm nào cũng vậy, ông nói."Đến năm sau, rút kinh nghiệm, chúng tôi tổ chức một nửa tiệc ngoài trời, một nửa trong hội trường. Nhưng tình hình cũng không cải thiện được bao nhiêu. Họ ăn hết ngoài trời lại xông vào hội trường, leo lên cả tầng hai cướp đồ ăn luôn. Không biết xấu hổ là gì. Ăn xong còn vứt rác bừa bãi, chỗ nào cũng vứt. Xấu xí vậy nhưng không cải thiện được", ông Món kể.Kỳ lạ... Tại sao như thế?