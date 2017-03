Dân Kỳ Nam Biểu Tình Bị Đàn Áp

Người dân Hà Tĩnh, nạn nhân của Formosa, lại bị đàn áp dã man chỉ vì biểu tình ôn hòa đòi chính quyền phải bồi thường những thiệt nại nghiêm trọng của họ do vụ độc chất từ hãng Formosa thải ra, theo bản tin của trang mạng Dân Làm Báo và Anh Ba Sàm cho biết hôm Thứ Ba, 21 tháng 3.Bản tin Dân Làm Báo viết rằng, “Sáng nay 21/3/2017, hàng trăm người dân xã Kỳ Nam (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xuống đường biểu tình bởi cuộc sống mưu sinh của họ đã rơi vào bế tắc khi gánh chịu hậu quả của thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra. Tuy nhiên, ngay lập tức chính quyền Hà Tĩnh huy động 1 lực lượng đông đảo bao gồm cảnh sát cơ động, công an, an ninh... đàn áp đánh đập dã man các ngư dân này.“Công an và CSCĐ mang sắc phục đã sử dụng các công cụ hỗ trợ để đánh vào người biểu tình bất kể người lớn hay trẻ nhỏ, phụ nữ hay đàn ông. Lực lượng mang thường phục âm thầm tách từng người để hành hung rồi bắt giữ.”Trong khi đó, bản tin Anh Ba Sàm thì cho biết như sau.“Hàng trăm ngư dân xã Kỳ Nam xuống đường yêu cầu nhà cầm quyền bồi thường thỏa đáng, tuy nhiên lực lượng có chức năng đã ra tay đánh đập, đàn áp bà con, vào sáng ngày 21.03.2017.“Trước cổng Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Nam thuộc Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, giới chức huy động khá đông cảnh sát cơ động, công an, an ninh… trấn áp, lôi kéo, túm cổ, đánh đập bà con ngư dân.“Bà con ngư dân không tấc sắt trong tay đã mang một vài ngư cụ như: thuyền thúng, lưới giăng cá… ra trước Ủy ban Nhân dân với thông điệp: Nhà nước ở đâu khi cuộc sống ngư dân rơi vào bế tắc? Ai chịu trách nhiệm cho tương lai của ngư dân khi mất ngư trường?…“Giới chức địa phương không những không quan tâm mà còn trấn áp những tiếng nói thoi thóp sắp chết của bà con ngư dân xã Kỳ Nam. Các cán bộ đã cướp các ngư cụ của người dân mang về Ủy ban xã Kỳ Nam.“Một người dân xã Kỳ Nam tham gia cho biết: “Chúng tôi không thể nhịn mãi được, vì sao mấy ông cán bộ xã và một số người thân tín không làm nghề biển thì lại được bồi thường còn chúng tôi thì lại không nhận được đồng nào. Họ [cán bộ] thích cho ai được tiền bồi thường là họ cho. Cả năm nay chúng tôi không có cá buôn bán, không có tiền sống thì chẳng ai quan tâm. Có ông thì cứ nhận tiền lót túi”.”Hình trên trang mạng Dân Làm Báo.