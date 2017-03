Bạch Ốc: Hứa Không Lập Lại Lời Tố Tình Báo Anh Giúp Nghe Lén Obama

LONDON - Chính quyền vương quốc Anh đã nhận đuợc cam kết: Washington không lập lại tố giác theo đó cơ quan tình báo GCHQ giúp TT Obama nghe lén ứng viên Trump tại Trump Tower.Tại Bạch Ốc hôm Thứ Năm, tham vụ báo chí Sean Spicer dẫn lời nhà phân tích Andrew Napolitano, cộng tác viên của Fox News cũng là nguyên chánh án New Jersey, tuyên bố 2 ngày trước: ông Obama dùng GCHQ trong việc nghe lén để không lưu lại dấu vết Hoa Kỳ. Ông Napolitano cho biết: TT Obama bỏ qua hệ thống chỉ huy, không dùng CIA, FBI, NSA hay Bộ tư pháp để nhờ GCHQ làm việc này.Phát ngôn viên của Dinh Thủ Tướng trên đuờng Downing (London) tuyên bố: đã làm rõ với chính quyền Trump rằng tố giác đó là cực kỳ lố bịch, và đã nhận đuợc cam kết không lập lại.Báo The Telegraph đưa tin: ông Spicer và cố vấn an ninh quốc gia McMaster đã trực tiếp xin lỗi.Ủy ban tình báo Thượng Viện phát thông cáo hôm Thứ Năm xác nhận: không có bằng chứng chính quyền Obama nghe lén ứng viên TT của đảng CH.Ngoài ra, hôm Thứ Năm, tham vụ báo chí Sean Spicer và cố vấn an ninh quốc gia McMaster của nội các Trump phải xin lỗi chính quyền vương quốc Anh về tố giác TT Obama dùng tình báo GCHQ trong việc nghe lén Trump Tower, dẫn lời 1 cộng tác viên của Fox News.Nhưng, TT Trump không ngưng phóng thông điệp twitter, tuy các thông điệp mới không gây phản ứng bất lợi.Lúc 7 giờ 41 phút sáng Thứ Sáu, twitter của ông Trump nhắc lại thông tin ngày 12-2 của Fox News ghi nhận số việc làm mạnh trong Tháng 2. Sau đó, ông nhắc lại bài về “America First Policies” có liên quan với bản tin của Breitbart về thành tựu trong 50 ngày lãnh đạo hành pháp của ông. Twitter kế tiếp nhắc lại tin buổi sáng trong chương trình Fox & Friends ám chỉ 85% cử tri CH tán đồng kế hoạch thay thế ObamaCare.1 thông tin khác trong chương trình Fox Friends đuợc nhắc lại là về khả năng khủng bố dùng chiếu khán tôn giáo để nhập cảnh Hoa Kỳ.Cũng trong buổi sáng Thứ Sáu, TT Trump phóng 2 thông điệp của riêng ông, 1 để chào mừng ngày lễ Thánh Patrick và 1 để đả kích hành vi khiêu khích của Bắc Hàn mà Trung Cộng không kềm chế.