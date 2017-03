Nghi Trump Và Gia Đình Giả Bộ Làm Lộ Hồ Sơ Thuế Trump

WASHINGTON - Thẩm lậu 1 phần hồ sơ thuế năm 2005 của tỉ phú địa ốc Donald Trump gồm kê khai lỗ 103 triệu MK – 2 trang hồ sơ thuế do MSNBC phổ biến ghi lợi tức của ông Trump là trên 150 triệu, trả thuế lợi tức 38 triệu.Không có chi tiết về các nguồn thu, cũng như các đóng góp từ thiện.Bạch Ốc loan báo: công bố hồ sơ thuế lợi tức cá nhân là trái luật – ông Trump quyết không công bố hồ sơ, như thông lệ từ nhiều thập niên của các ứng viên tranh cử TT.Hệ thống truyền hình MSNBC loan báo tối Thứ Ba: có bản sao tờ khai thuế năm 2005 của ông Trump – các chi tiết đuợc tiết lộ sau đó trong chuơng trình hội luận của Rachel Maddow.Theo MSNBC, họ có đuợc tài liệu thẩm lậu từ ký giả David Cay Johnson, cũng là người viết tiểu sử ông Trump, nhận đuợc từ 1 nguồn ẩn danh. Ông Cay Johnson xác nhận không có các chi tiết khác, nhưng đoán rằng nguồn thẩm lậu chính là ông Trump.Về quy kết công bố hô sơ thuế cá nhân là tội, nhà truyền thông Maddow xác quyết: thực hành quyền tự do ngôn luận đuợc tu chính án hiến pháp số 2 bảo đảm.TT Trump đã phản ứng, dùng twitter đặt vấn đề “Có ai thật sự tin 1 phóng viên không ai biết, đến thùng thư và tìm thấy tờ khai thuế của tôi, hả?”Nộp thuế 38 triệu trên lợi tức 150 triệu là tỉ lệ thuế 24%, cao hơn dân trung lưu, nhưng thấp hơn giới giàu. Nộp 38 triệu là trả 5.3 triệu thuế lợi tức cho liên bang và phần gọi là “alternative minimum tac – AMT”, theo quy định từ 50 năm trước để ngăn người giàu dùng các kê khai và sơ hở của luật để không nộp thuế. Ông Trump từng hô hào bãi bỏ AMT.Điều các giới muốn biết là về thanh toán thuế của tỉ phú Trump, và sự trong sáng trong các hoạt động kinh doanh của ông, đặc biệt về các giao tiếp với người Nga nếu có.Có khi ông Trump giải thích lý do không công bố hồ sơ thuế là: việc kiểm toán chưa xong. Chính sách của Sở Thuế IRS là không xác nhận ai đó đang bị kiểm toán hay không – IRS cũng không cản bất kỳ ai công bố tờ khai thuế lợi tức cá nhân.Phóng viên nhận xét: với tờ khai thuế thẩm lậu này, tài sản của tỉ phú New York vẫn là bí ẩn.Con trai của ông đã lên tiếng, biết ơn tài liệu thẩm lậu đã chứng minh cha mình đóng thuế như mọi người.Bạch Ốc xác nhận ông Trump đóng thuế theo tỉ lệ 24%.Hình ảnh hồ sơ thuế 2005 của tỉ phú Trump với con dấu “Client Copy” ám chỉ nguồn thẩm lậu là người thân cận ông Trump hay chính ông Trump. Tài liệu này soi sáng 1 phần tình trạng tài chính của tỉ phú địa ốc – theo 1 bản tin Tháng 10-2016 của New York Times, bản sao tài liệu thuế năm 1995 ám chỉ ông Trump tránh né thuế trong 18 năm.Bà Maddow nói tài liệu thuế tự nó không là quan trọng, sự thẩm lậu cho nhà báo là quan trọng hơn. Thời điểm thẩm lậu cũng là vấn đề trong lúc đề luật bảo hiểm y tế của đảng CH để thay thế ObamaCare đang bị phản đối quyết liệt trong và ngoài nghị trường.