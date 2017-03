Mỹ Truy Tố 2 Gián Điệp Nga Tấn Công Mạng Yahoo 2014

WASHINGTON - Gián điệp Nga có tên trong danh sách nghi can bị truy tố về tấn công mạng chống lại Yahoo Inc. năm 2014.Báo Washington Post cho hay Bộ tư pháp có thể loan báo quyết định truy tố trong ngày Thứ Tư.Trước đó, tờ Post đưa tin: đối tượng truy tố là 2 gián điệp Nga và 2 tin tặc khác.Tin Reuters từ San Francisco cho hay: 2 nghi can sinh sống tại Canada sẽ bị bắt trong khi Nga không có hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ.Chưa rõ nhóm này có liên quan hay không trong vụ tấn công dữ liệu của 1 tỉ người sử dụng Yahoo hay 500 triệu người có trương mục e-mail của Yahoo.Bộ tư pháp và Yahoo từ chối bình luận tin do thông tấn Bloomberg phổ biến trước tiên.Báo The New York Times cho biết hôm Thứ Tư Bộ Tư Pháp đã truy tố 2 gian điệp Nga với việc chỉ đạo một âm mưu trọng tội xâm nhập vào 500 triệu trương mục của Yahoo hồi năm 2014.