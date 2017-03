TPP Hồi sinh: TQ Lên Thay Mỹ Lãnh Đạo; Đại Diện 12 Nước Thành Viên Cũ Của TPP, Cộng Nam Hàn, Colombia, TQ Họp Ở Chile

VINA DEL MAR - Các nước tham gia sáng kiến tự do mậu dịch vành đai Thái Bình Dương (TPP) do chính quyền Obama xướng xuất cảm thấy lạc quan về tương lai – Trung Cộng có thể lấp trống vị trí của Hoa Kỳ sau khi TT Trump quyết định rút lui.Đại diện 12 nước thành viên TPP cùng Nam Hàn, Colombia và Trung Cộng họp tại Chí-Lợi hôm Thứ Hai.Bộ trưởng thương mại Todd McClay của New Zealand tuyên bố: không trông đợi 1 quyết định từ hội nghị này, nhưng thấy TPP còn sức sống – ông nói: đây là cơ hội để các nước quan tâm thảo luận tại 1 hội nghị bàn tròn để có thể tính toán bước kế tiếp.Ngoại trưởng Luis Videgaray của Mexico nói: chính quyền Trump rút lui mở ra những cơ hội mới.Australia và các nươc thuộc Pacific Rim cũng cảm thấy tích cực với khả năng duy trì 1 phần đề án TPP và thu nhận Trung Cộng, Indonesia.Trung Cộng xác quyết sự sẵn sàng hợp tác về thương mại với các nước châu Á Thái Bình Dương – tại hội nghị này, đại diện của Beijing khẳng định: đề tài thảo luận không chỉ là TPP để bao gồm các sáng kiến hội nhập. Trung Cộng đang dẫn đầu cuộc thảo luận về “đối tác kinh tế vùng – RCEP” gồm 10 nước ASEAN và Australia, New Zealand, Ấn Độ, Nhật và Nam Hàn.Các viên chức khuyến cáo: tập trung thảo luận tình hình mới sau chuyển hướng của Hoa Kỳ với chính quyền Trump.Ngoại trưởng Heraldo Munoz của Chí-Lợi tuyên bố “Nếu chúng ta có thể minh định định hướng phiá trước, thì đó là điều quan trọng hơn là biện minh nhu cầu hội họp”.