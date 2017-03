44 Triệu Dân Mỹ Trên 20 Tuổi Điếc Năm 2020

WASHINGTON – Các nhà nghiên cứu ở đại học Johns Hopkins University tiên đoán tỷ lệ bệnh điếc sẽ tăng vọt trong số người già Hoa Kỳ vào năm 2060.Nghiên cứu mới cho thấy số người thành niên Hoa Kỳ -- trên 20 tuổi – bị chứng điếc hay lãng tai sẽ tăng từ 44 triệu người trong năm 2020 tới 73.5 triệu người vào năm 2060.Mức tăng nhiều với về bệnh điếc là quý cụ cao niên, tỷ lệ 55% người từ 70 tuổi trở lên vào năm 2020.Con số này sẽ tới 67% quý cụ cao niên vào năm 2060.Nghiên cứu này dựa vào dữ kiện từ bản khảo sát U.S. National Health and Nutrition Examination Survey, cho thấy lý do thông thường nhất để bị điếc là vì bị nghe tiếng ổn quá lâu.Để chữa bệnh điếc, nhiều bệnh nhân sẽ không được chi trả hoàn toàn bởi bảo hiểm y tế, trong khi điếc và lãng tai sẽ làm giảm phẩm chất đời sống và có thể gây bệnh tâm thần.Nghiên cứu cho thấy trong người cao niên bệnh điếc, có tỷ lệ cao so với đời thường mang thêm bệnh trầm cảm, lo lắng, thường nhập viện và té ngã.Kết quả nghiên cứu in trong tạp chí JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery.