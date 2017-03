45,000 Dân Chết/Năm: Không Bảo Hiểm Y Tế; ObamaCare: Giúp 11 Triệu Người Không Phải Cao Niên, 20 Triệu Dân Có Bảo Hiểm Y Tế

WASHINGTON - Tuần báo lâu đời đăng bài với tựa đề có nghĩa “Cứu Luật ACA thực sự là đấu tranh giai cấp” – ACA là ObamaCare mà ứng viên TT của đảng CH hưá loại bỏ, với mô tả là luật bảo hiểm y tế tệ hại, sẽ bùng nổ và sụp đổ.Mục tiêu của ACA là bắt đầu xoa dịu phân cách giai cấp, là điều mà đảng CH, cùng phe với TT Trump, muốn tiêu trừ, theo nhận xét của ký giả Angela Bonavoglia trong chuyên mục chính trị của The Nation.Nhưng, các nhà lập pháp CH muốn đưa 2 điểm quan trọng của ACA vào luật thay thế, (1) là cha mẹ đuợc giữ bảo hiểm của con tới 26 tuổi, và (2) là người có bệnh sẵn có thể mua bảo hiểm.Công chúng hiếm khi nghe nói tới cai trò của ACA như là công cụ của công bằng xã hội.Trước khi ACA đuợc ban hành, đa số người trưởng thành lợi tức thấp đuợc cung cấp phúc lợi Medicaid vì các điều kiện hạn chế tại nhiều tiểu bang.Kỳ thị trắng trợn trước kia là loại trừ hoàn toàn các thành phần không là cao niên, không thương tật hay không có trẻ em lệ thuộc. Đau yếu đến thế nào, khủng hoảng đến đâu cũng mặc. Đau cứ đau, chết cứ chết. Từ 20,000 đến 45,000 người chết hàng năm vì không có bảo hiểm y tế. ACA (hay Obamcare) làm thay đổi thực trạng đó. Sự mở rộng Medicaid của ACA giúp 11 triệu người không là cao niên với lợi tức dưới mức nghèo khó liên bang (là 16,394 MK/năm) trở thành đối tượng phục vụ - họ phải trả lệ phí cực thấp hay miễn.ACA cũng mở cửa đón số người lợi tức không thấp đến mức đuợc cấp Medicaid nhưng không đủ sức tự mua bảo hiểm, cho phép người có lợi tức cao gấp 4 lần mức nghèo đói mua bảo hiểm sức khoẻ qua thị trường trao đổi với sự hỗ trợ của giảm thuế, chừng nào không thể tiếp cận bảo hiểm thông qua chủ doanh nghiệp.Với ACA, thêm 20 triệu dân có bảo hiểm y tế, đưa tỉ lệ dân không bảo hiểm xuống ở mức 9%. Đó là thành quả rất lớn - nhưng, đảng CH không bỏ 1 phiếu tán đồng.ACA là bằng chứng về sự thay đổi não trạng xoay quang vai trò của chính quyền trong lãnh vực chăm sóc sức khoẻ.Nhà báo của The Nation viện dẫn kết quả khảo sát Tháng 1 của Pew Center, khi cử tri đuợc hỏi về trách nhiệm của chính quyền liên bang để bảo đảm mọi người dân đuợc bảo hiểm sức khoẻ, cho thấy 60% trả lời Yes, cao nhất gần 1 thập niên. Pew cũng ghi nhận: 52% người CH với lợi tưc dưới 30,000 đồng ý, với thành phần lợi tức dưới 75,000 là 33% và chỉ 18% trả lời Yes trong thành phần có lợi tức trên 75,000. Trong năm 2016, các tỉ lệ tương ứng đều thấp hơn, lần luợt là 31%, 14% và 16%. Trong khảo sát gần đây nhất của Pew, tỉ lệ hậu thuẫn ACA đạt 54% - Kaiser ghi 48%, cũng là cao.Bài báo của The Nation báo động: hiện vẫn còn 28.5 triệu dân không có bảo hiểm sức khoẻ trong khi 2 Viện QH và Bạch Ốc do đảng CH kiểm soát ngưng tài trợ chương trình mở rộng Medicaid từ 2020.Trong 1 phiên họp kín hồi Tháng 1, dân biểu CH Tom McClintock của California tuyên bố “Chúng ta sẽ bị phê phán trong đợt tuyển cử giữa kỳ năm 2018”, theo tường thuật của Washington Post.