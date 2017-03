Xóa Obamacare: Thượng Viện Sẽ Bác, Hạ Viện Khó Qua

WASHINGTON - TT Trump phóng 1 chiến dịch thu hút chưa từng thấy, hậu thuẫn các nhà lập pháp cùng đảng CH trong nỗ lực thu hồi và thay thế luật “Affordable Care Act – ACA” quen gọi bằng tên Obacare – thực tế chứng tỏ là cực khó, khi không ai muốn có tên mình trong danh sách tác giả của luật mới gọi là “American Health Care Act – AHCA”.Tên TrumpCare, tên RyanCare đều bị bác trong khi 1 số người dùng tên “ObamaCare Lite” ám chỉ luật ACA bị sửa đổi.Ông Trump tiếp xúc các nhân vật bảo thủ thế lực như nghị sĩ Ted Cruz, các tổ chức như Heritage Foundation và Americans for Prosperity. Ông Tim Phillips, là chủ tịch Amerĩcans for Prosperity kể: TT Trump lắng nghe, không thuyết giảng, là thương luợng.Cơ may thành công trong việc vận động thu hồi và thay thế ObamaCare là rất khít khao – 20 dân biểu CH không tán đồng là đủ nhận chìm AHCA tại Hạ Viện.Trong khi đó chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan muốn thông qua AHCA trong 2 tuần để làm việc khác – nghĩa là không có đủ thì giờ để thay đổi về tổng thể.Bạch Ốc cố sức thuyết phục phe bảo thủ rằng đề luật đưa ra Hạ Viện mới là phần đầu trong 3 bước của tiến trình – thách thức với TT Trump là ông có thể thuyết phục đuợc hay không đủ số dân biểu bảo thủ ủng hộ bước đầu, nhưng không bảo đảm các bước sau sẽ đuợng tán đồng.Nhiều nhà lập pháp CH cảm thấy AHCA không giải trừ ACA. Ngoài ra, họ cũng không muốn hậu thuẫn 1 đề luật hầu như chắc bị Thượng Viện bác bỏ. Tuần này, Bạch Ốc cũng rất bận rộn với việc thuyết phục các dân biểu trung dung.Theo tin mới nhận trưa Thứ Sáu, qua CNN, Bạch Ốc tỏ dấu hiệu chuyển hướng trong ý định thay đổi Medicaid.