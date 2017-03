Afghan: ISIS Tấn Công Vào 1 Bệnh Viện, 30 Người Chết

KABUL - Lực lượng an ninh Afghanistan đã kết liễu 1 trận tấn công khủng bố tại quân y viện Sardar Daud Khan gồm 400 giường bệnh của thủ đô.Trận tấn công kéo dài hơn 5 giờ mà ISIS nhận trách nhiệm, để lại hơn 30 tử thi và khoảng 50 người bị thương, theo nguồn tin Bộ quốc phòng.Phát ngôn viên Sediq Sediqqi nói rõ “Tất cả nhóm tấn công bị diệt”.Nhân chứng kể: 1 quyết tử đánh bom thí mạng mở đường từ cổng hậu của quân y viện - 4 tên xông vào mặc áo choàng trắng của phòng thí nghiệm.Taleban là nhóm nổi dậy chính không nhận trách nhiệm trong vụ này.Tin từ ISIS loan báo ít nhất 100 người bị giết.Tuần trước, Taleban tấn công thí mạng cùng lúc 2 cơ sở an ninh tại thủ đô Kabul, gây thiệt mạng 16 người.Hơn 50 người bị thương và đã được chở tới bệnh viện Wazir Akbar Khan, theo Smael Kawosi, một viên chức chịu trách nhiệm truyền thông cho Bộ Y Tế cho biết. Họ không cho biết là có bất cứ nhân viên an ninh hay cảnh sát nào bị giết trong vụ này không.