Iran Chống Mỹ Lấy Tài Sản Để Đền Gia Đình Nạn Nhân 911

TEHRAN - Các luật sư Hoa Kỳ muốn tịch thu tài sản của Iran tại Hoa Kỳ để bồi thường gia đình các nạn nhân mất mạng trong trận tấn công khủng bố tại Hoa Kỳ ngày 11-9-2001, là hoàn toàn không công bằng, theo tuyên bố của thứ trưởng ngoại giao Majid Takht Ravanchi qua thông tấn chính thức IRNA.Ông này khẳng định: Washington mở rộng sự thực hành luật nội địa là không công bằng và vô căn cứ.Năm 2012, chánh án New York buộc Tehran bồi thường 7 tỉ MK vì đã cho phép nhóm không tặc của khủng bố al-Qaeda quá cảnh Iran để tấn công tại New York và thủ đô Washington. Phán quyết này bị Iran phản bác – nay, các luật sư Hoa Kỳ muốn lấy 1.6 tỉ MK của Iran bị phong tỏa tại ngân hàng Luxembourg, theo tường thuật hôm Thứ Hai của New York Times.Nhiều tỉ MK tài sản của Iran ở châu Âu và Hoa Kỳ bị phong toả là 1 phần trong nỗ lực ép Tehran ký thỏa ước nguyên tử Tháng 7-2015. Một số tài sản Iran vẫn bị phong tỏa sau đó, 1 phần vì đòi hỏi bồi thường gia đình nạn nhân 11-9 và cả vụ đánh bom tại Lebanon năm 1983 gây tử thương 241 công dân Hoa Kỳ.Tính chung các đòi hỏi bồi thường là 50 tỉ MK, tuy chưa phần nào đuợc thanh toán.Trong năm qua, tối cao pháp viện Hoa Kỳ quyết định: dùng 2.1 tỉ MK tại trương mục Citibank bị phong toả – Tehran kiện chống lại với toà quốc tế The Hague.