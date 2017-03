Khi Là Thống Đốc, PTT Pence Dùng E-Mail Riêng Bị Tin Tặc

WASHINGTON - Trong lúc làm thống đốc tiểu bang Indiana, ông Mike Pence dùng e-mail riêng tư, và trương mục của ông bị tin tặc xâm nhập – báo địa phương The Indianapolis Star đưa tin này trước tiên.Đôi khi, thống đốc Pence dùng e-mail riêng để thảo luận các đề tài nhậy cảm hay vấn đề an ninh. Trương mục e-mail của ông bị tấn công trong muà Hè năm qua.Trong thời gian vận động tranh cử của liên danh Trump, ông Pence chỉ trích cựu ngoại trưởng Clinton về sử dụng e-mail từ máy chủ riêng, gây đe dọa an ninh quốc gia.Thông cáo báo chí từ văn phòng PTT Pence ghi: tương tự các vị tiền nhiệm, thống đốc Pence duy trì 1 trương mục e-mail nhà nước và 1 trương mục e-mail cá nhân.Theo tờ Star, sau khi e-mail bị tin tặc xâm nhập và xin tiền, thống đốc Pence dựng 1 trương mục e-mail AOL mới.Ông Pence đuợc chọn đóng vai trò ứng viên PTT của đảng CH từ Tháng 7.Trong thời kỳ vận động tranh cử cùng liên danh với ứng cử viên Donald Trump, cả ông Trump và ông Pence từng hô hào bắt giam ứng cử viên Hillary Clinton vì bà này sử dụng email ngoài cho việc công.