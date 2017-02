Samsung: Galaxy Unpacked Sẽ Ở New York Ngày 29/3/2017

Cuối tháng 02/2017, trong khuôn khổ sự kiện MWC, ngoài việc ra mắt Galaxy Tab S3 và Galaxy Book, Samsung cũng đã chính thức xác nhận sự kiện giới thiệu Galaxy S8, chiếc smartphone flagship thế hệ tiếp theo của hãng, sẽ được tổ chức tại New York vào ngày 29/03/2017. Galaxy S8 hiện đang là chiếc smartphone được giới công nghệ quan tâm và chờ đợi nhiều nhất.Samsung đã trình diễn một đoạn clip ngắn về sự kiện “Unpacked”, tên gọi chung cho các sự kiện lớn để giới thiệu sản phẩm mới của hãng. Đoạn clip có nội dung về thiết kế của những chiếc smartphone từ trước đến nay là không có sự thay đổi lớn, hầu như mọi smartphone đều tương tự nhau, và hãng hứa hẹn sẽ mang đến sự thay đổi với Galaxy S8.Samsung hiện vẫn giữ kín thông tin chi tiết về sự kiện cũng như sản phẩm sẽ được ra mắt. Tuy nhiên, gần như chắc chắn đây là sự kiện để Samsung giới thiệu chiếc smartphone Galaxy S8. Các hình ảnh từ cả thư mời lẫn đoạn clip giới thiệu sự kiện hé lộ về hình ảnh viền trên và dưới của một chiếc smartphone. Có thể Galaxy S8 sẽ chỉ có phiên bản màn hình cong (không viền màn hình ở 2 bên), chứ không có phiên bản màn hình phẳng như Galaxy S7. Đồng thời, máy cũng sẽ sở hữu viền màn hình trên và dưới bằng nhau, nghĩa là nút bấm Home vật lý ở cạnh dưới sẽ được loại bỏ. Điều này khá khớp với những thông tin và hình ảnh về Galaxy S8 đã bị rò rỉ trong thời gian qua.Như vậy, với việc ra mắt Galaxy S8 vào cuối tháng 03/2017, Samsung đã kéo dài hơn nữa thời gian phát triển sản phẩm, vì cả 2 phiên bản Galaxy S6 và S7 trước đây đều được ra mắt tại MWC cuối tháng 2 hàng năm. Có vẻ như công ty muốn đảm bảo chắc chắn Galaxy S8 sẽ không gặp phải sự cố nào tương tự như Galaxy Note7.Samsung được cho là sẽ ra mắt 2 phiên bản Galaxy S8 và S8 Plus có kích cỡ khác nhau, trong đó phiên bản Galaxy S8 sẽ có màn hình 5.8 inch, còn S8 Plus sẽ có màn hình lên đến 6.2 inch. Cả 2 đều sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 835 mới nhất của Qualcomm, RAM 4GB, dung lượng pin 3,000mAh cho phiên bản S8 và 3,500mAh cho phiên bản S8 Plus. Nút Home vật lý ở mặt trước sẽ được loại bỏ và cảm biến vân tay sẽ được đưa ra mặt sau của máy.Theo: Nguoivietphone.com