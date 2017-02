Bangladesh: Thợ May Khắp Nước Đòi Tăng Lương

DHAKA - Chính quyền Bangladesh (tên cũ Đông Hồi) là lân bang ở hướng đông bắc Ấn Độ đang đứng trước các đòi hỏi của công nhânxưởng may và nghiệp đoàn về tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc an toàn hơn – nhà cầm quyền bị tố cáo sách nhiễu và hù dọa, các thương hiệu thời trang ngoại quốc tẩy chay 1 hội nghị thượng đỉnh dự kiến họp ngày 25-2 để phản đối.Kỹ nghệ y phục có doanh thu trị giá nhiều tỉ MK hàng năm nhận thấy áp lực quốc tế tái tục về luơng tối thiểu sau đợt xuống đường Tháng 12-2016. Các doanh nghiệp ngoại quốc đặt hàng gia công cũng yêu cầu Dhaka xét lại. Công nhân tại 20 xưởng may đình công, xuống đường ngày 11 và 12-12 tại khu kỹ nghệ Ashulia, ven thủ đô Dhaka – công nhân đòi luơng tối thiểu 5300 taka/tháng (bằng 187 MK).Phe chủ không đồng ý, đóng cửa nhà xưởng – cảnh sát bắt công nhân tranh đấu. Hơn 1600 thợ may bị đuổi. Cảnh sát khởi tố 600 đối tượng là công nhân và đại diện nghiệp đoàn.Ký giả bản xứ mô tả yêu sách của công nhân đòi nâng luơng tối thiểu từ 67 MK lên 187 MK là không thực tế, vì chưa từng đuợc tăng tới mức này.Theo 1 viên chức của Bangladesh Center for Worker Solidarity (BCWS) cho biết: công nhân không tham khảo, là thiếu sót - giám đốc BCWS Kalpona Akter phát biểu: yêu cầu tăng luơng là quyền hợp thức, công nhân không thể bị trừng phạt vì đòi hỏi của họ.Trong tháng qua, các thương hiệu thời trang lớn như H&M, Inditex, GAP, C&A, Next và Primark đã gửi thư cho Thủ Tướng Sheikh Asina ủng hộ yêu cầu tăng luơng tối thiểu.Các chủ xưởng gia công phàn nàn: các thương hiệu lớn chưa sẵn sàng tăng luơng và điều đình là khó. Bà Akter xác nhận 41 công nhân và đại diện nghiệp đoàn bị bắt vì có liên quan với đợt đình công Tháng 12.Tin nối tiếp cho hay: phụ tá giám đốc châu Á Phil Robertson của Human Rights Watch báo tin: 2 diễn giả chính đuợc trông đợi phát biểu ý kiến tại hội nghị 25-2 đã rút tên.Bà Akter mong chính quyền trả tự do số người bị bắt, để công nhận quyền tự do hội họp, và khôi phục việc làm cho số công nhân tham gia biểu tình.