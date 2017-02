Doanh Thu 3 Tháng Cuối Năm 2016 Của Walmart Tăng Mạnh; FED: Khó Khăn Để Duy Trì Ổn Định Kinh Tế Vì Lãi Suất Thấp

NEW YORK - Đại công ty bán lẻ Walmart ghi nhận doanh lợi của quý 4-2016 là 3.8 tỉ MK, giảm 17.9% so với 1 năm trước – nhưng, doanh thu là 130.9 tỉ, tăng 1%.Doanh thu quốc nội tăng 1.8%, giúp tiêu trừ ảnh hưởng của doanh thu giảm ngoài nước, vì hối suất MK dđng cao.Trong thời gian gần đây, Walmart chi tiêu đáng kể để tăng luơng cho công nhân và làm đẹp các cửa hàng – doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất thế giới cũng đầu tư mạnh về e-commerce để theo kịp đối thủ cạnh tranh là dịch vụ mạng Amazon.Giám đốc điều hành Doug McMillon tuyên bố: các kết quả tài chính là vững chắc, nhưng còn nhiều việc phải làm để đáp ứng khuynh hướng luôn thay đổi của giới tiêu thụ – ông xác nhận Walmart muốn thích ứng với các cơ hội cũng như nhu cầu đòi hỏi canh tân và chuyển hoá kinh nghiệm của khách hàng. Kết quả của báo cáo quý cho thấy mỗi cổ phiếu đuợc lời 1.30 MK, cao hơn dự kiến 1 cent.Thị trường chứng khoán phấn khởi với các tin tức về tăng doanh thu của Walmart và Home Depot. Doanh thu của Home Depot tăng 18.6% và doanh lợi tăng 1%.Các tin tức lạc quan cũng tiếp sức đẩy mạnh doanh thu của Best Buy, Target và GAP. Cuối tuần qua, Wall Street chứng kiến 3 chỉ số quan trọng cùng tăng với hy vọng vào chủ trương giảm thuế mà TT Trump đã hứa hẹn.Ngoài ra, Ông John Williams là thống đốc chi nhánh San Francisco thuộc hệ thống Quỹ dự trữ liên bang (FED) báo động hôm Thứ Ba: lãi suất căn bản hạ sau suy thoái toàn cầu sẽ đuợc duy trì, là khó để ngân hàng quốc gia bảo đảm ổn định kinh tế.Trong thư ngỏ đuợc FED phổ biến, thống đốc Williams giải thích: ngân hàng trung ương đối diện thách thức trong việc duy trì ổn định kinh tế chống lại phản ứng gây “sốc” khi lãi suất là gần mức thấp kỷ lục, đe dọa ổn định tài chính.Trước khủng hoảng, lãi suất căn bản tại Hoa Kỳ, Liên Âu và Canada là giữa 2% và 3%, mà nay chỉ là 0.25% trong lúc chưa thấy tín hiệu tăng.Tình thế này buộc ngân hàng trung ương thu mua trái phiếu để kích cầu, là biện pháp cần thiết từ 10 năm trước.