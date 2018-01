Freedoom House: VN Đội Sổ Mất Tự Do

xViệt Nam không có tự do và cũng không có dấu hiệu cải thiện tự do, theo phúc trình năm 2018 của Freedom House của Hoa Kỳ, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 16 tháng 1.Bản tin VOA viết rằng, “Feedom House, một tổ chức giám sát độc lập ở Hoa Kỳ công bố phúc trình năm 2018 về tự do toàn cầu của 195 quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí là một nước không có tự do và không có dấu hiệu cải thiện.“Trong số 195 quốc gia trên thế giới, 88 nước được công nhận là có tự do, 58 nước chỉ phần nào có tự do, 49 nước còn lại hoàn toàn không được tự do về nhiều mặt, trong đó có Việt Nam.“Theo thang điểm từ 1 tới 7 của Feedom House, với 1 là mức tự do cao nhất và 7 là thấp nhất, quyền tham gia các vấn đề chính trị ở Việt Nam bị xâm phạm ở mức cao nhất, tức là 7/7, các quyền tự do dân sự ở mức 5/7 và quyền tự do nói chung bị xâm phạm ở mức 6/7.“Ngoài ra, phúc trình Freedom House còn nói rằng ở Việt Nam không có tự do báo chí và tự do Internet.“Freedom House nói rằng các nguyên tắc dân chủ như sự trung thực của bầu cử và tự do báo chí đang suy yếu trên toàn cầu liên tiếp trong 12 năm qua.”Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Ông Arch Puddington, nhà nghiên cứu về Tự do Dân chủ của Freedom House, nói với VOA trước khi phúc trình được phổ biến nói rằng, "quyền tự do ở nhiều quốc gia đang đi xuống, không thấy cải thiện gì so với năm trước đó.”“Trong phúc trình nói về Trung Quốc, tổ chức Freedom House nêu rõ sự đàn áp dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình như là một nhân tố góp phần vào xu hướng giảm chung cho tình hình tự do của cả nước và bị xếp hạng "không tự do."“Myanmar, một trong các quốc gia được xếp hạng "phần nào có tự do," các chuyên gia nói rằng những đánh giá này mang tính hỗn hợp, phản ánh sự chuyển đổi của đất nước từ quân đội cai trị sang nền dân chủ, trong lúc cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ sau cuộc tháo chạy ồ ạt của người Hồi giáo Rohingya sang nước láng giềng Bangladesh.“Về phần Hoa Kỳ, bản phúc trình năm 2018 nói sự suy yếu về tự do của Hoa Kỳ, mà trước đây vốn là một nhà vô địch của chế độ dân chủ, cho thấy một tình trạng phức tạp hơn đang diễn ra do cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.“Trong đánh giá của Freedom House, chính quyền hiện tại của Hoa Kỳ gặp phải những vấn đề bất ổn về đạo đức, bao gồm mối quan hệ kinh doanh của gia đình tổng thống Donald Trump và nguy cơ về xung đột lợi ích, cũng như quyết định của tổng thống không tiết lộ bản khai thuế cá nhân.”