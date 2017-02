Phó Đô Đốc Harward Từ Chối: Không Nhận Ghế Trump Mời

WASHINGTON -- Dân biểu liên bang Seth Moulton (Dân Chủ, MA), cũng là ủy viên trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện, nói với đài MSNBC rằng ông lo ngại rằng Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis sẽ từ chức vì Tổng Thống Trump “quá mức điên khùng.”Tướng Mattis đã từng làm việc với các chính phủ cả Dân Chủ và Cộng Hòa.DB Moulton nói, “Chúng ta may mắn có Mattis ở đó. Ông là người duy nhất sáng suốt trong bộ máy cầm quyền của Trump. Tôi lo rằng Tướng Mattis sẽ từ chức vì ông Trump quá điên khùng.”Moulton cũng nói rằng lệnh cấm du hành và hạn chế di trú của Trump đang ảnh hưởng một số thông dịch viên Ả rập đang giúp các chiến binh Mỹ, “như thế, Trump làm mạng sông chiến binh Mỹ nguy hiểm.”DB Moulton là cưụ chiến binh TQLC từng tham dự chiến đấu ở Cuộc Chiến Iraq.Trong khi đó, nguồn tin đêm Thứ Năm cho biết Phó Đô Đốc về hưu Robert Harward đã từ chối lời Trump đề cử vào chức Chủ tịch Hội Đồng An Ninh Quốc Gia.Harward được Trump đề cử thay thế Tướng Michael Flynn, người bị ép từ chức này vì che giấu các liên lạc với Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ trong nhiều dịp, từ nhiều tháng trước cuôc bầu cử năm ngoaí, khi Flynn là co vấn trong ban vậnd 9ộng của Trump.