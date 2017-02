KINH TẾ VIỆT NAM 2016







Nhìn lại bức tranh phát triển kinh tế Việt Nam năm 2016, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đánh giá, “trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, kinh tế Việt Nam vẫn chứng tỏ sức dẻo dai”. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6.21% so với năm 2015. Kết quả này được hỗ trợ bằng sức cầu mạnh trong nước, phần nào phản ảnh tăng trưởng tốt về đầu tư và tiêu dùng tư nhân. Xét về góc độ sử dụng GDP năm 2016, tiêu dùng cuối cùng tăng 7.32% so với năm 2015. Về sản xuất, ngành nông nghiệp và khai khoáng có sự suy giảm, nhưng lại được bù đắp bằng tăng trưởng tuy chưa cao nhưng ổn định trong các ngành sản xuất chế tạo chế biến, xây dựng và dịch vụ. Bên cạnh đó, sức cầu trong nước vẫn vững mạnh do chính sách tài khóa, tiền tệ và tín dụng mở rộng. Tăng trưởng đầu tư theo thế đi lên do đầu tư công được duy trì, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng tín dụng mạnh. Tiêu dùng ở khu vực công và tư nhân cũng được đẩy mạnh, do tăng lương ở khu vực công làm tăng thu nhập thực và do duy trì được lòng tin của người tiêu dùng. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2016 đạt 2,215 USD/người, tăng 106 USD so với năm ngoái. Môi trường kinh doanh trong năm 2016 cũng hấp dẫn hơn. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt mức kỷ lục với 110,100 doanh nghiệp, tăng 16.2% so với năm 2015 với số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 đạt 8.1 tỷ đồng (khoảng hơn 300,000 USD), tăng 27.5% so với năm 2015. Đồng thời, Việt Nam được nâng hạng trong chỉ số môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới từ thứ 91 (trên 189 quốc gia) năm 2011 lên thứ 82 (trên 190 quốc gia) trong báo cáo môi trường kinh doanh 2017 mới được ban hành.

Trong môi trường kinh doanh chung đó, tình hình kinh tế đối ngoại của Việt Nam cũng tiếp tục được cải thiện nhờ thặng dư tài khoản vãng lai và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh. Trong đó, về đầu tư trực tiếp của nước ngoài, tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần trong năm 2016 đạt 24.372 tỷ USD, tăng 7.1% so với năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện năm 2016 ước tính đạt 15,8 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2015, đạt mức giải ngân vốn FDI cao nhất từ trước đến nay. Cả nước có 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong năm 2016. Những con số này cho thấy, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường kinh doanh đã được củng cố. Bản thân các doanh nghiệp gia nhập thị trường nhiều hơn khi họ nhìn thấy nhiều cơ hội từ thị trường và khả năng biến tiềm năng thị trường thành hiện thực.

GDP VIỆT NAM



Theo thông cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam, "mức tăng trưởng năm 2016 tăng 6.21% tuy thấp hơn mức tăng 6.68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6.7% đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp thì đạt được mức tăng trưởng trên là một thành công. Lạm phát ở mức thấp 5%. Mức tăng trưởng này đã vượt dự đoán 6% mà Ngân hàng Thế giới đưa ra. Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2007 theo đà tăng liên tục từ năm 2012. Mức tăng chậm lại năm nay xếp Việt Nam ở vị trí sau Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy sản lượng nông nghiệp và khai khoáng giảm sút làm cho mức tăng trưởng cả năm bị thấp hơn mục tiêu của chính phủ. Hạn hán ở vùng trồng cà phê Tây Nguyên, nhiễm mặn ở đồng lúa đồng bằng sông Mekong, giá rét ở miền Bắc và ngập lụt ở miền Trung đã làm giảm mức tăng trưởng ngành nông nghiệp xuống chỉ còn 1,36%. Theo con số của Tổng cục Thống kê, thiên tai đã gây thiệt hại 18.3 ngàn tỷ đồng (tương đương 813 triệu USD). Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới sau Brazil và nước xuất khẩu gạo thứ ba trên thế giới, chỉ sau Ấn độ và Thái Lan. Các nguồn thu ngoại tệ khác gồm điện thoại di động, hàng may mặc, giày dép, cá và tôm.

NỢ CÔNG





Năm 2001, nợ công mới chỉ chiếm 36.5% GDP; năm 2005, tỷ lệ này đã lên 40.8% GDP; năm 2010 là 50% GDP và năm 2015 đã là 62.2% GDP. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 6/1 thừa nhận nợ công của chính phủ Việt Nam đã vượt trần và cảnh báo về nguy cơ sụp đổ nền tài khóa quốc gia nếu tình trạng này không được chấm dứt. Như đã nói trong những bài nghiên cứu trước, không ai có thể nắm vững số tiền dự trữ của 2 đảng Cộng Sản Trung Quốc và Việt Nam nên nợ công chỉ phản ảnh từ những số liệu chính thức.





XUẤT NHẬP KHẨU



Năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 349.2 tỷ USD, tăng 6.6% so với năm 2015. Trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu 12 tháng của năm 2016 đạt 175.94 tỷ USD, tăng 8.6%, và tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 173.26 tỷ USD, tăng 4.6%. Tính chung cả năm 2016, Việt Nam xuất siêu 2.68 tỷ USD, ngược lại với nhập siêu lên tới 3.55 tỷ USD của năm 2015. Trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu, duy nhất có mặt hàng dầu thô giảm cả về lượng và kim ngạch so với năm 2015.





Nguyệt san Le Monde Diplomatique, số tháng Hai 2017, có một bài đặc biệt về Việt Nam: “Việt Nam mơ trở thành xưởng thợ của hành tinh” với cụ thể là trường hợp lãnh đạo một công ty may xuất khẩu tại Bắc Giang, tên tiếng Anh là Bac Giang Garment Corporation (BGGC), có những khách hàng là các đại tập đoàn nước ngoài : Gap của Mỹ, Uniqlo của Nhật hay Zara của Tây Ban Nha. Cách đây 10 năm, BGGC chỉ có một xưởng, thu dụng 350 người. Bây giờ thì công ty đã phát đạt lên với 5 cơ xưởng và 14,000 nhân công, đơn đặt hàng đầy ắp. Uniqlo đã ngưng cung cấp hàng choTrung Quốc để chuyển sang Việt Nam. Lever Style, một nhà cung cấp khác của nhãn hiệu Nhật Bản đã giảm 1/3 nhân công Trung Quốc và dự kiến sản xuất 40% sản phẩm ở Việt Nam từ đây đến 2020. Từ đầu thập niên này các nhãn hiệu lớn quốc tế và giới gia công của họ dần dần rời bỏ Trung Quốc, như tập đoàn Đài Loan Bảo Thành (Pou Chen) gia công cho Adidas, Nike, Puma, Lacoste ..., đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào khu công nghiệp chung quanh TP Hồ Chí Minh.









THÂM THỦNG MẬU DỊCH VỚI TRUNG QUỐC





Theo tin tức của mạng SBTN từ Hoa Kỳ thì năm 2016 là lần đầu tiên Việt Nam giảm được mức thâm hụt mậu dịch với Trung Cộng sau ít nhất 16 năm. Một báo cáo của Tổng Cục Hải Quan CSVN cho thấy, đến hết tháng 11 năm 2016, Việt Nam đã nhập cảng 45 tỷ Mỹ kim hàng hóa từ Trung Quốc, gần như không đổi so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, sự gia tăng kim ngạch xuất cảng vào Trung Quốc tới 19.6 tỉ Mỹ kim, tương đương mức tăng gần 27%, giúp Việt Nam thu nhỏ thâm hụt mậu dịch được khoảng 14%. Giới phân tích cho rằng Việt Nam giảm được thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc do đã tăng nhập cảng từ Hàn Quốc. Kim ngạch nhập cảng từ Hàn Quốc trong 11 tháng đầu năm 2016 đã tăng mạnh lên tới 28.9 tỷ USD. Một nhà phân tích nói với báo mạng VietnamNet rằng, giờ đây khi Nam Hàn trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, các hãng xưởng Hàn Quốc có khuynh hướng sử dụng máy móc và nguyên vật liệu nhập từ nước họ, thay vì trang thiết bị rẻ tiền từ Trung Quốc, vốn bị chê là có phẩm chất kém.

KHOẢNG CÁCH GIÀU NGHÈO

Chênh lệch giữa thu nhập trung bình của 20% hộ khá giả nhất với 20% hộ nghèo nhất đã tăng lên 8.5 lần. Đối chiếu với tiêu chuẩn của Ngân Hàng Thế Giới, ông nói trong báo cáo rằng phân bổ thu nhập trong dân cư Việt Nam, từ mức bất bình đẳng vừa giai đoạn 2008 đến 2012, tăng lên dần tính đến lúc này, kéo theo hậu quả là giàu nghèo đã phân rất rõ thành hai cực. Một cách cụ thể thì nhóm đầu là số hộ giàu, khoảng 20% dân số, chiếm 54.4% tổng thu nhập toàn quốc, trong lúc ba nhóm ở giữa với 60% dân số chỉ chiếm 40.9% thu nhập toàn quốc, còn lại nhóm thứ ba là các hộ nghèo, tức 20% dân số còn lại, chỉ chiếm 4.7% tổng thu nhập toàn quốc mà thôi.

Hệ số Gini biểu thị mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập:





< 0.25 0.25–0.29 0.30–0.34 0.35–0.39 0.40–0.44 0.45–0.49 0.50–0.54 0.55–0.59 = 0.60 N/A





Chỉ số Gini của các nước trên thế giới.

Việt Nam vào hạng trung bình (.40 đến .44)





NHỮNG DỮ KIỆN KHÁC





THẾ GIỚI NĂM 2050 TỪ PWC





Theo Công ty tư vấn và kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC), Việt Nam có thể là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất từ nay đến năm 2050 và sẽ đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất toàn cầu. Trong báo cáo có tên "The World in 2050" (tạm dịch: "Thế giới năm 2050"), PWC đưa ra dự báo về triển vọng tăng trưởng GDP của 32 nền kinh tế lớn nhất, chiếm 85% GDP thế giới. Trong năm 2016, Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới, với GDP tính theo phương pháp ngang giá sức mua (PPP) là 595 tỷ USD. Dự báo đến năm 2030, GDP theo PPP của Việt Nam sẽ đứng thứ 29 thế giới, với 1,303 tỷ USD. Con số này năm 2050 là 3,176 tỷ USD, kéo nền kinh tế lên thứ 20 với GDP bình quân đầu người sẽ lên tới 28,200 USD, so với 6,300 USD năm 2016.Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng trung bình được dự báo là nhanh nhất thế giới giai đoạn 2016-2050 là 5.1% mỗi năm, PwC nhận định thứ hạng của Việt Nam sẽ liên tục cải thiện.













NƠI TỐT NHẤT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐẾN LÀM VIỆC VÀ SINH SỐNG: Việt Nam đứng thứ 11 trong những nơi tốt nhất cho người nước ngoài đến làm việc và sinh sống nhất là những người dân Đông Âu có thu nhập không cao, khi đến đây sinh sống, họ có thể tạo dựng một cuộc sống chất lượng mà không đòi hỏi chi phí lớn. Ngoài ra, cảnh quan tươi đẹp, nhiều hoạt động văn hóa, nhiều điểm đến du lịch để khám phá cũng góp phần giúp Việt Nam được đánh giá cao trong mắt người ngoại quốc. Nghiên cứu khảo sát được thực hiện bởi InterNations, một tổ chức quốc tế chuyên quan tâm đáp ứng nhu cầu của những người sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Nghiên cứu mới nhất này được InterNations thực hiện để đánh giá về mức độ hạnh phúc mà các quốc gia đưa lại cho người nước ngoài tìm tới sinh sống. Nghiên cứu của InterNations đã được công bố trên nhiều chuyên trang tin tức uy tín. InterNations đã thực hiện khảo sát đối với 14.300 người sinh sống ở nước ngoài, đến từ 174 quốc gia, hiện đang định cư tại 191 đất nước.





MÔI TRƯỜNG KINH DOANH: Theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới năm 2016 về môi trường kinh doanh, Việt Nam đứng thứ 82/190 quốc gia, tăng 9 bậc về chỉ số môi trường kinh doanh. Đây là mức cải thiện thứ hạng nhiều nhất kể từ năm 2008.

GIÁO DỤC: PISA (Programme for International Student Assessment) là chương trình đánh giá học sinh quốc tế do OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) khởi xướng và chỉ đạo từ năm 2000, nhằm tìm kiếm các chỉ số đánh giá tính hiệu quả - chất lượng của hệ thống giáo dục của mỗi nước tham gia. PISA được thực hiện theo chu kỳ 3 năm một lần. Đối tượng đánh giá là học sinh trong độ tuổi 15, độ tuổi kết thúc giai đoạn giáo dục bắt buộc ở hầu hết các quốc gia (15 năm 3 tháng đến 16 năm 2 tháng - độ tuổi PISA). PISA hướng vào các trọng tâm về chính sách, được thiết kế và áp dụng các phương pháp khoa học cần thiết để giúp chính phủ các nước tham gia rút ra các bài học về chính sách đối với giáo dục phổ thông. Mục đích của PISA nhằm kiểm tra xem, khi đến độ tuổi kết thúc giai đoạn giáo dục bắt buộc học sinh đã được chuẩn bị để đáp ứng các thách thức của cuộc sống sau này ở mức độ nào.

Lần đầu tiên học sinh Việt Nam tham gia chương trình này và theo kết quả đạt được, Việt Nam xếp hạng thứ 19 trong danh sách 20 quốc gia tốt nhất trên thế giới về giáo dục (thứ 8 về Khoa học, thứ 17 về môn Toán và thứ 19 về môn Đọc hiểu) trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, kết quả này đã gây bất ngờ cho cả thế giới. Việt Nam đứng trên cả Anh Quốc (xếp thứ 20 về Khoa học, thứ 26 về môn Toán và thứ 23 về môn Đọc hiểu) và Hoa Kỳ (xếp thứ 28 về Khoa học, thứ 38 về môn Toán và thứ 24 về môn Đọc hiểu).









NĂNG LỰC TIỀNG ANH: Tháng 11, 2016, Tổ chức giáo dục quốc tế Education First (EF) đã công bố bảng xếp hạng năng lực Anh ngữ ấn bản lần thứ 6.

Học sinh tiểu học VN trong giờ học tiếng Anh tại trường và giáo viên quốc tế -Ảnh: Đào Ngọc Thạch



Bài khảo sát được thực hiện với 950,000 người trưởng thành có độ tuổi trung bình 28 đến từ 72 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó trên 46% nữ giới. Theo bảng xếp hạng năm nay, Hà Lan vượt qua Đan Mạch để trở thành nước nói tiếng Anh tốt nhất thế giới. Lần đầu tiên, Singapore được xếp vào nhóm các nước có năng lực cao nhất, Malaysia và Philippines lọt vào top 15 của bảng xếp hạng. Với 54.06 điểm bài kiểm tra EFSET, Việt Nam được xếp thứ 31 trong số 72 quốc gia toàn thế giới (mức độ thông thạo trung bình). Tại châu Á, Việt Nam xếp thứ 7 trong số 70 nước và vùng lãnh thổ (vượt qua cả Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan…). Trong đó, khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng có mức độ thông thạo cao nhất cả nước; nữ giới có mức độ thông thạo tiếng Anh cao hơn nam giới.

KẾT LUẬN





Để kết luận cho bài nghiên cứu, tác giả dùng các nhận định và lời khuyên từ World Bank, HSBC, Forbes, ngân hàng Standard Chartered và Đại học Quốc gia Australia cho nền kinh tế Việt Nam 2017:





Với những kết quả tương đối khả quan của năm 2016, các chuyên gia của WB khuyến nghị, trên cơ sở những thành tựu, điều quan trọng là Việt Nam cần tiếp tục duy trì những cải cách về nội lực và môi trường kinh doanh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và tạo thêm nhiều việc làm trong nước.

HSBC thì nhấn mạnh rằng: “Đáng khích lệ là Chính phủ đang đi đúng hướng trong việc cải cách tài chính công. Cải cách xung quanh tài chính công không chỉ bao gồm quản lý hiệu quả hơn các nguồn quỹ công và quản lý tốt hơn các khoản nợ, mà còn đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước nhanh hơn”. Với không gian tài chính của Việt Nam suy giảm và mức nợ công đang dần tiếp cận trần cho phép, HSBC khuyến nghị việc nâng cao hiệu quả chi tiêu sẽ rất thật sự cần thiết để duy trì tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Từ những phân tích trên, HSBC dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2017 sẽ từ 6.3% đến 6.8%. Đồng thời, lạm phát có thể sẽ dao động từ 4.4% đến 4.8%.

Trang web kinh doanh Hoa Kỳ Forbes hôm 5/1 đăng bài của tác giả Ralph Jennings liệt kê những động cơ giúp kinh tế Việt Nam tăng tốc trong năm 2017: TPP sẽ được hồi sinh hoặc thay thế, tăng trưởng đầu tư của các công ty nước ngoài, người dân ngày càng có thu nhập cao và chi tiêu nhiều, thay đổi mặt hàng xuất khẩu và phát triển của doanh nghiệp tư nhân.

Trong Báo cáo Nghiên cứu Toàn cầu 2017 vừa công bố, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2017 sẽ đạt mức 6.6%, trong đó lĩnh vực sản xuất và xây dựng tiếp tục là hai động lực tăng trưởng chính. Ngân hàng này tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam và nhận định kinh tế Việt Nam đang trở lại quỹ đạo sau khi bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Theo đó, năm 2017, lĩnh vực xuất khẩu sẽ chỉ tăng nhẹ do ảnh hưởng của sức cầu yếu từ thị trường Mỹ, châu Âu; lạm phát sẽ gia tăng, đạt trung bình 4.3%; lãi suất chính sách không thay đổi trong khi tỷ giá điều chỉnh nhẹ; tiền đồng chịu áp lực trung và dài hạn.

Giáo sư Suiwah Dean-Leung thuộc Đại học Quốc gia Australia cho rằng nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện khả năng phục hồi trước những “cơn gió ngược” toàn cầu. Theo ông, khó có thể dự báo về triển vọng kinh tế của Việt Nam khi bất ổn kinh tế toàn cầu gia tăng thách thức cam kết của Hà Nội đối với các cải cách cơ cấu cần thiết trong thời gian trung hạn. Tuy nhiên, Giáo sư Dean-Leung cho rằng Việt Nam cần phải duy trì ổn định kinh tế vĩ mô khi sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như bất ổn gia tăng trong đầu tư và thương mại quốc tế, đặc biệt là nguy cơ “chết yểu” của các hiệp định thương mại như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).





Nguyễn Mạnh Trí

Tu chỉnh : 15 tháng 2 năm 2017