Nguyên Tử Hóa Biển Đông

Hãy nhớ tới trận động đất và sóng thần ở Fukushima, Nhật Bản, hồi tháng 3/2011... Cả một vùng phải di tản khi lò điện nguyên tử xì phóng xạ... và bây giờ chưa dọn sạch. Hải sản từ Fukushima vẫn còn bị nhiều nước cấm nhập cảng.Haỹ hình dung Trung Quốc đưa lò điện nguyên tử ra giữa Biển Đông, và bất kỳ biến động nào, thí dụ chiến tranh, hay bão tố, khi phóng xạ xì ra, một số khu vực Biển Đông sẽ trở thành biển thuốc độc...Và bây giờ, đây là một độc chiêu: bản tin NDTV cho biết nhà nước Trung Quốc sẽ xây các nhà máy điện nguyên tử nổi đặt ở Biển Đông, nhằm cung cấp điện cho các đảo nhân tạo trong vùng biển này.Lò điện nguyên tử sẽ xuât hiện ở Biển Đông trong 5 năm tới, theo lời Wang Yiren, Phó giám đốc Viện Khoa Học, Kỹ Thuật, và Kỹ Nghệ Quốc Phòng TQ.Bản tin trên Báo Nhân Dân TQ cũng nói rằng kế hoạch là lò điện nguyên tử nổi ở Biển Đông sẽ hoàn tất năm 2020.Trong khi đó, nhà nước VN báo động: một nhu liệu (phần mềm) của TQ được ưa chuộng ở VN thực ra là nguy hiểm, vì Pitu của Trung Quốc “thu thập thông tin lạ”...Bản tin VOA ghi rằng một phần mềm giúp người dùng điện thoại di động hóa thân thành các nhân vật trong lịch sử Trung Quốc đang gây sốt ở Việt Nam, nhưng dân mạng được cảnh báo phải thận trọng vì phần mềm này có khả năng thu thập thông tin cá nhân không liên quan của người sử dụng nó.Truyền thông trong nước gần đây cảnh báo về phần mềm ứng dụng Pitu do công ty Công Nghệ Tencent của Trung Quốc phát triển, có thể xâm hại đến quyền cá nhân và làm chủ nhân mất quyền điều khiển điện thoại.Trên trang mạng xã hội Facebook, nhiều người đã tung lên các ảnh chân dung qua xử lý bởi Pitu để hóa thân thành những nhân vật cổ trang trong lịch sử Trung Quốc. Theo VNExpress, nhiều người dùng điện thoại ở Việt Nam đã dùng phần mềm Pitu để hóa thân thành các nhân vật trong Tam Quốc. Người dùng chỉ cần chụp 1 bức hình selfie, ảnh sẽ được bộ lọc mới nhất của Pitu biến thành các nhân vật chẳng hạn như Tào Tháo, Lã Bố hay Điêu Thuyền.Tam Quốc là một trong những chuyện lịch sử của Trung Quốc được nhiều người Việt Nam đọc nhất và Tam Quốc Diễn Nghĩa của Trung Quốc được chiếu nhiều trên truyền hình Việt Nam. Trước đây, Pitu từng gây sốt ở Việt Nam nhờ hiệu ứng trang điểm giống Võ Tắc Thiên hay búp bê trong ngày Giáng Sinh.Theo mô tả của trang web iTunes của Apple, Pitu là phần mềm miễn phí được tải nhiều nhất trên App Store ở Trung Hoa lục địa, Hong Kong, Đài Loan, Macau và Malaysia. Ứng dụng này hiện đang có phiên bản chạy trên cả iOS và Android.Tuy nhiên, theo báo chí trong nước, ứng dụng này khi được cài đặt sẽ yêu cầu quyền can thiệp vào những thông tin có trong máy như quyền ghi âm, quyền đóng các ứng dụng khác và quyền truy cập vào camera.Thanh Niên Online đã có bài viết “cảnh giác rò rỉ thông tin cá nhân với ứng dụng hóa trang của Trung Quốc” trong khi VNExpress cho rằng “ứng dụng gây sốt của Trung Quốc thu thập nhiều thông tin lạ.”Trong khi đó, bản tin RFA cho biết: Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ về kế hoạch tuần tra biển Đông.Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư 15 tháng 2 đưa ra cảnh báo Hoa Kỳ về việc Washington thách thức chủ quyền lãnh hải của Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông.Hãng thông tấn Reuters loan tin cho biết cảnh báo được đưa ra nhằm đáp trả thông tin nói Hoa Kỳ có kế hoạch tuần tra mới ở các khu vực đang tranh chấp trên Biển Đông.Hôm Chủ Nhật, mạng Navy Times trích phát biểu của các quan chức Hải quân và Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ rằng đang xem xét tiến hành những cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải tại tuyến đường qua Biển Đông. Hoạt động này sẽ được nhóm tấn công thuộc hàng không mẫu hạm Carl Vinson đảm nhận.Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho hay căng thẳng ở Biển Đông đã được ổn định do nỗ lực giải quyết giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á; đồng thời kêu gọi các quốc gia bên ngoài khu vực, trong đó có Hoa Kỳ nên tôn trọng điều này.Trong buổi họp báo thường lệ diễn ra hôm Thứ Tư 15 tháng 2, ông Cảnh Sảng đề nghị Hoa Kỳ tốt hơn là không nên có bất kỳ hành động nào mang tính thách thức chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.Lần gần nhất, Hoa Kỳ tiến hành chiến dịch tự do hàng hải tại khu vực Biển Đông là vào tháng Mười năm ngoái. Lúc đó tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Decatur tiến vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền lãnh hải.Một bản tin RFI cho biết: Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh trang bị vũ khí.Trung Quốc tiếp tục trang bị vũ khí với tốc độ nhanh hơn các nước khác, đến mức bắt kịp các nước phương Tây. Đó là báo động của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS ở Luân Đôn trong bản báo cáo thường niên vừa được công bố hôm 14/02/2017.Theo báo cáo của IISS, trong năm qua, Bắc Kinh đã chi tiêu 145 tỷ đôla cho quốc phòng, thua xa Hoa Kỳ, quốc gia có ngân sách quân sự nhiều gấp bốn lần, nhưng hơn hẳn Nga (hạng ba với 58,9 tỷ đôla), Ả Rập Xê Út (56,9 tỷ đôla), Anh Quốc (52,5 tỷ đôla) và Pháp (47,2 tỷ đôla).Biển Đông, coi bộ khó êm...