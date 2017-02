Lai Châu: Uống Rượu Độc TQ, 7 Người Chết

LAI CHÂU, VN -- 7 người chết do ngộ độc thực phẩm và hàng chục người khác phải vào bệnh viện chữa trị hôm 14 tháng 2 tại bản làng Tả Chải tỉnh Lai Châu, thao bản tin của báo Tiền Phong hôm Thứ Ba cho biết.Bản tin Tiền Phong viết rằng, “Đến chiều ngày 14/2, vụ ngộ độc thực phẩm tại bản Tả Chải (Ma Ly Chải, Phong Thổ, Lai Châu) tiếp tục có thêm nạn nhân trong vụ ngộ độc nghi do rượu và thực phẩm nhập viện.“Trước đó tối ngày 13/2, sau bữa ăn tối có 7 người tử vong. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu tiếp nhận thêm 6 bệnh nhân nhập viện. Trước đó, 4 bệnh nhân vẫn đang được điều trị thở máy, lọc máu, chạy thận nhân tạo… Các nạn nhân tử vong nghi do ngộ độc rượu, thực phẩm. Tỉnh Lai Châu cũng đã hỗ trợ an táng phí gần 17 triệu đồng cho mỗi nạn nhân và hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân đang điều trị 2 triệu đồng mỗi người.”Bản tin cho biết thêm thông tin như sau.“Bộ Y tế đã cử đoàn bác sĩ gồm cả bác sĩ của Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) lên Lai Châu điều trị và tìm nguyên nhân. Mẫu bệnh phẩm được gửi về Bệnh viện Bạch Mai để xác định nguyên nhân cụ thể. Được biết, các nạn nhân tử vong đều trong tình trạng ngộ độc rất nặng. Đến nay số bệnh nhân cấp cứu là 38 người, 4 người sau khi cấp cứu được ra viện. Bộ Y tế đã chỉ đạo ngành y tế tỉnh việc huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bị nạn, nhằm bảo đảm việc cứu chữa được kịp thời và có hiệu quả cao nhất, hạn chế tối đa tử vong. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) hỗ trợ xét nghiệm các mẫu thực phẩm tìm nguyên nhân.“Trước đó, ngày 10/2, gia đình ông Phu Vần Lèng, sinh năm 1957, dân tộc Hà Nhì, ở xã Ma Ly Chải, Phong Thổ, Lai Châu tổ chức ăn cơm, uống rượu. Đến 22h tối cùng ngày ông Lèng có triệu chứng đau đầu, buồn nôn và tử vong. Sau đó, gia đình tổ chức hậu sự của ông Lèng trong 3 ngày 11-13/2. Theo phong tục, đồng bào trong bản đến ăn cơm, uống rượu. Đến chiều ngày 13/2 xảy ra hiện tượng nhiều người cùng bị đau đầu, buồn nôn giãn đồng tử và tử vong. Các nạn nhân đều uống rượu, ăn một số thực phẩm khác. Hiện các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân.”Có một chi tiết khá quan trọng rất đáng quan tâm mà các nhân chứng cho biết là thực phẩm độc có xuất xứ từ Trung Quốc.Bản tin Tiền Phong cho biết thêm rằng, “Theo lời khai của các nhân chứng, trong bữa cỗ mọi người có uống rượu được mua tại xã Sì Lờ Lầu và ăn kẹo có nguồn gốc xuất xứ ở Trung Quốc, sau đó có biểu hiện đau đầu, buồn nôn. Lực lượng y tế đã thu giữ các mẫu thực phẩm để xét nghiệm.”Bản tin Tiền Phong cũng cho biết kết quả điều tra sơ khởi cho thấy trong rượu mà các nạn nhân uống cho chất độc Methanol.Trong khi đó, một bản tin khác của trang mạng VietnamNet hôm Thứ Ba cho biết vụ ngộ độc thực phẩm tại Lai Châu làm cho ít nhất 7 người chết và 31 người phải vào bệnh viện cấp cứu.Bản tin VietnamNet viết rằng, “Chiều 14/2, Sở TT&TT tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo khẩn cấp, thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm tại xã biên giới Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ (Lai Châu), khiến nhiều người tử vong và hàng chục người phải nhập viện cấp cứu, điều trị.“Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu, đến chiều 14/2, có 7 người tử vong và số người phải nhập viện cấp cứu, điều trị ở cơ sở y tế các tuyến của tỉnh Lai Châu là 31 bệnh nhân. Các nạn nhân này hầu hết là nam giới có tuổi trung niên người dân tộc Hà Nhì, ở tại bản Tà Chải, xã Ma Ly Chải.“Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Y tế Lai Châu cho biết, sau khi hội chẩn, liên hệ với Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), xác định nguyên nhân ban đầu các nạn nhân tử vong và đang phải cấp cứu nghi do ngộ độc Methanol. Cơ quan y tế đã lấy các mẫu bệnh phẩm, mẫu máu của các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh gửi về cơ quan chuyên môn ở Hà Nội để xét nghiệm.”