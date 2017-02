CS Khủng Bố Dân

Chỉ trong tuần lễ trước Tết VN Đinh Dậu, đại diện ngoại giao Liên Âu, Mỹ, Cao uỷ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền (FIDH) và Tổ chức Thế giới Chống Tra tấn (OMCT), Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam và hải ngoại đã ra tuyên bố khẩn cấp lên án việc bắt giữ bà Trần Thị Nga, tức blogger Thuý Nga. Bà Nga bị bắt giữ tại nhà riêng ở tỉnh Hà Nam hôm 21 Tháng Một. Lý do thực sự, “chỉ vì bà đã kiên trì đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người.” Còn Đảng Nhà Nước CSVN chụp mũ là Bà "tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo điều 88 Bộ Luật Hình sự. Cũng trong dip Tết này, CS cũng bắt nhiều nhà vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền như quí Ông Phan văn Phong ở Hà Nam, Nguyễn Văn Hóa ở Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Oai ở Nghệ An.Đây không phải là lần đầu, mà nhiều lần, không nhớ nổi lần thứ mấy, công an của Đảng Nhà Nước CSVN bắt cóc, bắt giam, giả dạng thường dân, du đãng đụng xe, chận đường, đánh đập, liệng chất hôi thúi vào nhà những nhà vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Rõ ràng Đảng Nhà Nước CSVN đã dùng công an là cánh tay mặt của họ làm những hành động khủng bố đối với người dân Việt Nam, từ bắc chí nam, ở thành phố lẫn thôn quê, qua tháng năm, ngày cũng như đêm.TC quan thầy của CSVN còn bạo hơn. TC đã lợi dụng chiêu bài chống khủng bố của các nước trên thế giới để khủng bố những người bất đồng chánh kiến, những sắc tộc thiểu số như Tây Tạng, Duy ngô nhĩ bị TC thôn tính đất nước, cào bằng văn hoá sáp nhập vào lãnh thổ TQ. Quốc hội đảng cử dân bầu của CS Trung Quốc còn thông qua Luật Chống Khủng Bố - luật chống khủng bố đầu tiên của chế độ CS này. Mục đích để chống người Duy ngô nhĩ gốc Hồi Giáo chiến đấu cảm tử, quí vị tăng ni, Phật tử Tây Tạng tự thiêu chống TC thôn tính nước nhà và cào bằng văn hoá dân tộc và triệt hạ Phật giáo.Những gì mà Đảng Nhà Nước CS Trung Quốc và VN đã đang làm là một thứ khủng bố của Nhà Nước, do Nhà Nước, vì Nhà Nước của CS Trung Quốc và CS VN, đối với người dân từ hình thức tới nội dung, không hơn không kém. Đó là thứ khủng bố do nhà nước làm, gọi là “khủng bố nhà nước” (state terrorism).Nhớ Đài Á châu Tự do ngày 16/12/2015, có mở một cuộc hội luận do Chân Như, phóng viên RFA tổ chức mạn đàm với ba bạn trẻ là Thảo Teresa, Lý Quang Sơn, và Bùi Trung về một đề tài chọn rất thời sự. Đó là Việt Nam có “khủng bố” hay không? Dẫn nhập Chân Như đặt vấn đề, “Vậy việc người dân bị tấn công, gây sức ép về mặt tinh thần từ phía chính quyền - liệu đó có phải là khủng bố hay không?” Đúc kết tóm gọn cho thấy bốn người trẻ VN này đều nói ở VN có khủng bố. Thứ nhứt VN có khủng bố. Luận chứng. Thảo Thersa: Ở Việt Nam, ở một chế độ độc tài toàn trị thì chắc chắn là có sự khủng bố rồi, nhiều cách khác nhau thôi, khẳng định là như thế. Sơn: Việt Nam hiện nay khủng bố khá nhiều và gần như đại diện gương mặt khủng bố đó là chính quyền Việt Nam. Trung: Em lên Wikipedia thì có một vài điểm chung như sau: khủng bố là một người hoặc một nhóm người đem lại những mối nguy hiểm, đe dọa đến thân thể của một cộng đồng xã hội loài người. Em nghĩ đó là khủng bố.Thứ Hai, tấn công bằng bạo lực, gây sức ép về mặt tinh thần, gây khó khăn trong đời sống các nhà hoạt động ở VN bị… là hành vi khủng bố. Luận chứng: Thảo Teresa: Đó rõ ràng là hành vi khủng bố; Sơn: Những nhà hoạt động của Việt Nam thường không được chính quyền bảo vệ, ngược lại còn bị tấn công bằng bạo lực bởi những kẻ lạ mặt, và gây sức ép về kinh tế và tinh thần. Rõ ràng đây là một hành vi khủng bố bởi vì họ đã có những hành vi cụ thể và nhằm vào những con người cụ thể.Thật đáng khen lớp trẻ VN, chẳng những tìm hiểu lý thuyết về khủng bố mà còn đối chiếu với thực tế bằng những luận cứ vững về hình thức lẫn nội dung của hành động khủng bố do Đảng Nhà Nước gây tội ác khủng bố chống người dân.Không còn nghi ngờ gì nữa không biết bao nhiêu lần chế độ CSVN đã bắt bớ, giam cầm, cho công an mặc sắc phục và công an CS giả dạng du đãng dùng gậy gộc hay vũ khí bén nhọn hành hung những người dân thường vận động dân chủ một cách ôn hoà.Tiêu biểu như, tin RFI của Pháp cho biết tuần trước khi bị bắt luật sư Nguyễn Văn Đài, công an đã tổ chức hành hung Ông sau khi tham dự một buổi hội thảo về nhân quyền tại tỉnh Nghệ An. Bạo ngược và phi lý, phi pháp đến nỗi, “Trong bản tuyên bố đưa ra ngày 17/12/2015, đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam và các đại sứ của các quốc gia thành viên Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam.” Bộ Ngoại giao, dân biểu nghị sĩ trong đó có Mỹ yêu cầu CSVN trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Ls Đài.CSVN khủng bố Dân Oan dân thường cũng như tôn giáo quá nhiều vụ khiến không thể nào nhớ hết nổi. Tiêu biểu như trên Đài Á Châu Tư do, phóng sự của Mạc Lâm ngày 2 tháng Sáu năm 2008, viết thành bài “Xã Hội Đen Hành Hung Dân Đi Khiếu Kiện… Nhóm người [Xã hội Đen] này sẵn sàng bạo động và khủng bố bằng bất cứ phương tiện nào với mục đích là gây nản lòng người khiếu kiện.”Những cuộc trấn áp, trù dập, đanh đập bắt bớ, giam cầm trình bày trên là khủng bố nhà nước. Chữ “khủng bố nhà nước (state terrorism) đã có trong danh từ chánh trị và xã hội học lâu rồi. Đó là một hình thái khủng bố do người của nhà nước như công an, mật vụ, cảnh sát, quân đội trực tiếp thực hiện hay do người của nhà nước giả danh, giả dạng thường dân hoặc người do nhà nước mướn như du đãng để thực hiện. Dưới cái nhìn đó, người ta thấy CSVN đang tiến dần đến chế độ khủng bố nhà nước đối với các phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN và phong trào đòi quyền sống, quyền sở hữu của công nhân và nông dân.Khủng bố không phải chỉ có khủng bố Hồi Giáo cực đoan mà tổ chức al-Qaeda của Bin Laden đã biến thành hệ thống gần đây. Hay khủng bố của Nhà Nước Hồi Giáo IS mới đây tấn công Paris, và Trung Tâm Xã hội San Bernardino ở Mỹ. Độc tài CS đã biến khủng bố thành một kỹ thuật và nghệ thuật tinh vi, thâm độc để khủng bố tinh thần và vật chất con người trước rồi, từ trứơc, trong và sau cuộc Cách Mạng Vô sản ở Nga.Khủng bố có ba hình thức, đen, trắng, xám. Không phải chỉ có cá nhân hay tổ chức chánh trị dùng khủng bố, mà nhà nước cũng dùng đối với người dân của mình. Loại khủng bố nhà nước đó là dùng bạo lực, thường không cần sự giúp đỡ của pháp luật, có khi hành động đó trái luật hay vô luật nữa, nhưng do người của nhà nước thực hiện. Tiêu biểu như Saddam Hussein ở Iraq đả xây dựng chế độ thống trị của Ông trên đất nước và nhân dân Iraq bằng khủng bố nhà nước.Tất cả những chủ thuyết khủng bố đều biện minh bằng phương châm của CS, cứu cánh biện minh cho phương tiện. Cứu cánh là mục tiêu chánh trị của nhà nước. Đối với CS Hà nội cứu cánh là giành, giữ, bám độc quyền cai trị toàn diện cho Đảng CS.CS sống được nhờ tuyên truyền dối trá và dùng khủng bố để củng cố tuyên truyền gian dối của CS./.(Vi Anh)