Đang Phát Triển Vaccine Ngừa Bệnh Alzheimer

Một vaccine có thể phòng ngừa căn bệnh mất trí nhớ (Alzheimer) đang được phát triển bởi các nhà nghiên cứu thuộc Đại Học New Mexico- CBS Albuquerque cùng KRQE-TV đã đưa tin vào hôm Thứ Ba 11 tháng 6.Các nhà nghiên cứu nói rằng vaccine này nhắm vào một loại protein đặc biệt được gọi là tau, thường tìm thấy ở trong não của bệnh nhân Alzheimer. Những kháng thể này có vẻ như tiêu diệt sạch các protein bênh lý tau.Nhóm Đại Học New Mexico đã làm một loạt thử nghiệm theo kiểu ma trận trên chuột, và khám phá ra rằng những con được tiêm vaccine có kết quả tốt hơn so với những con không tiêm.Tuy nhiên, phó giáo sư Kiran Bhaskar của phân khoa sức khỏe của đại học nói rằng họ không chắc vaccine sẽ có tác dụng tương tự trên con người, vì thử nghiệm trên người chưa được thực hiện. Nhóm đang tìm các nhà tài trợ cho chi phí khoảng $2 triệu để thực hiện thí nghiệm trên một nhóm nhỏ.Alzheimer là căn bệnh gây tử vong cao thứ 6 tại Hoa Kỳ- theo Hiệp Hội Alzheimer. Khoảng 10% người Mỹ có độ tuổi trên 65 bị mắc chứng bệnh mất trí nhớ này. Hiện nay có khoảng 5.8 triệu người Mỹ mắc chứng Alzheimer. Con số này dự kiến sẽ tăng lên đến 14 triệu vào năm 2050.