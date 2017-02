Thuốc Lá Ám Tường Cũng Độc

WASHINGTON -- Một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng ngửi mùi thuốc lá bậc thứ ba cũng gây nguy hiểm cho tế bào máu…Hút thuốc lá bậc hai có nghĩa là, có ai đó hút thuốc và bạn đứng gần, ngửi khói thuốc.Ngửi thuốc lá bậc ba có nghĩa là, khói thuốc lá ám vào vách tường hay sàn nhà, và khi người kia đi khỏi, bạn ngửi khói thuốc từ sàn nhà, tường nhà…Các nhà nghiên cứu ở đại học University of California at Berkeley thấy rằng ngửi khói thuốc bậc ba có thể làm giảm cân và gây nguy hại cho phát triển tế bào máu đối với các con chuột trong phòng thí nghiệm.Nghiên cứu này thực hiện bởi các nhà khoa học của Bộ Năng Lượng trong phòng thí nghiệm Lawrence Berkeley National Laboratory, thấy rằng các con chuột mới sinh khi gặp thuốc lá bậc ba xuyên qua các tấm vải tẩm khói thuốc lá trong vòng 3 tuần lễ giảm cân nhiều, so với chuột khác trong thí nghiệm.Cả chuột mới sinh và chuột trưởng thành khi tiếp cận khói thuốc bậc ba đều có biến đổi trong lượng tế bào máu ở hê thống miễn nhiễm đối với phản ứng di ứng và gây sưng nhiễm.Nghiên cứu này đưa ra lời khuyên rằng trẻ em mới sinh không nên tiếp cận với bất cứ gì liên hệ tới khói thuốc lá.Kết quả nghiên cứu in trên tạp chí Scientific Reports.