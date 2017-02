20 Triệu Người Mỹ Bị Điếc Vì Tiếng Ồn

Tiếng ồn trong cuộc sống hiện đại gây tổn thương thính giác vĩnh viễn cho nhiều người Mỹ lớn tuổi là những người không nghĩ là họ bị mất thính giác, theo các nhà nghiên cứu liên bang cho biết hôm Thứ Ba.Cho đến nay, vẫn còn hồ nghi rằng tiếng ôn liên quan tới công việc làm đã là thủ phạm đứng sau hầu hết những vụ mất thính giác, theo các nhà nghiên cứu.Nhưng khoảng 53% người lớn tuổi thiệt hại thính giác do tiếng ồn báo cáo họ không bị tiếng ồn lúc làm việc, theo nghiên cứu từ Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) cho biết.Mà ngược lại, thính giác của họ rõ ràng bị tổn thương bởi tiếng ồn ở nhà (nghĩ rằng do headpones) hay trong cộng đồng của hỏ (do máy thổi lá).Nhiều người không biết họ bị mất thính giác. 1/4 người lớn tin rằng thính giác của học vẫn còn tốt hay rất tốt mà thực sự thì đã bị tổn thương, theo CDC cho thấy.“Khỏng 20 triệu người Mỹ lớn tuổi bị thiệt hại thính giác vì tiếng ồn mà có thể đến từ các hoạt đông hàng ngày trong nhà và cộng động của họ,” theo Bác Sĩ Anne Schuchat, quyền giám đốc CDC, cho biết trong một cuộc họp báo.