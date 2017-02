Bạch Ốc Tố Truyền Thông Không Tường Thuật Đủ 76 Vụ Khủng Bố

WASHINGTON - Chính quyền Trump vừa công bố hồi chiều Thứ Hai danh sách 76 vụ gọi là “tấn công khủng bố không đuợc báo cáo đầy đủ”, gồm vụ xe tải đâm vào đám đông mua sắm tại chợ Giáng sinh của thủ đô Đức – trong lúc tiếp tục lên án truyền thông bóp méo hay ngụy tạo thông tin, với loan báo này, TT Donald Trump nhấn mạnh: truyền thông không tường thuật đầy đủ, hạ thấp mối đe dọa của tổ chức “Nhà nước Hồi Giáo - ISIS”.Ông Trump khẳng định: có lý do để truyền thông tường thuật không trung thực, rất thiếu trung thực, điều mà ông gọi là “hành động diệt chủng của khủng bố Hồi Giáo”.Tuy nhiên, tài liệu gồm 76 vụ tấn công khủng bố không giải thích lý do truyền thông không tường thuật đầy đủ, và cách nào để xác nhận là có liên quan với ISIS.Danh sách đuợc báo Washington Post đăng tải gồm hơn 1600 chữ và và dùng chữ “attacker” 27 lần với đánh vần sai.Tại Bộ chỉ huy trung tâm ở căn cứ không quân MacDill hôm cuối tuần, ông Trump tuyên bố với quân nhân các cấp “Các anh em đã thấy điều xẩy ra tại Paris và Nice – điều đó xẩy ra khắp châu Âu. Nó đạt tới điểm không đuợc tường thuật” và khẳng định sẽ đánh bại khủng bố, không cho phép khủng bố mọc rễ tại đất nước này.Việc công bố danh sách 76 vụ tấn công khủng bố đuợc tin là để hậu thuẫn sắc lệnh ngày 27-1 cấm nhập cảnh công dân 7 nước Hồi Giáo trong 3 tháng – toà án đã đình chỉ sự thi hành sắc lệnh này khi 2 hay 3 tiểu bang kiện chống lại và Bạch Ốc chống án.Tham vụ báo chí Sean Spicer giải thích thêm sau đó: TT muốn nói 76 vụ tấn công khủng bố không đuợc tuờng thuật đầy đủ, không phải là không đuợc tường thuật - nhân dịp này, ông Spicer cũng góp ý kiến về tường thuật 1 vụ tấn công khủng bố bị phá hỏng. Ông nhấn mạnh “Phát biểu của TT là rất rõ”.Ngoài ra, phó tham vụ báo chí Lindsay Walters nói: nay các sự kiện khủng bố xẩy ra thường hơn, hơn 1 vụ mỗi nửa tháng, truyền thông không chú tâm vào từng vụ với mức độ 2, 3 năm trước.Công bố danh sách 76 vụ tấn công khủng bố khiến giới quan sát nhớ lại tuyên bố của cố vấn Kellyanne Conway trong 1 phỏng vấn mới đây, theo đó truyền thông không tường thuật vụ tàn sát “Bowling Green” (không hề xẩy ra) mà sau bà rút lại và nói là “lỡ lời”.2 người Iraq bị bắt tại sự kiện Bowling Green ở Kentucky năm 2011 vì tìm cách chuyển tiền và vũ khí cho jidadist – nhưng, 2 nghi can không gây bạo động.