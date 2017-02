Lớp Trẻ Đang Tiếp Nối

California là tiểu bang người Việt định cư đông nhứt nước Mỹ. Orange County và San Jose là hai địa danh có hai cộng đồng lớn nhứt Cali, lớn nhứt nước Mỹ. Tết năm 2017, năm thứ 41 của người Việt trên đất Mỹ, là cái Tết hai cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Cali vui niềm vui “Con hơn cha nhà có phước, sau hơn trước đất nước có phần” trong sự nghiệp giương cao quốc kỳ VN và đem lịch sử, danh nhân VN vào thành phố nước Mỹ.Tại Orange County, dân cử hậu duệ của quân dân cán chính VN Cộng hoà, Thị Trưởng Tạ đức Trí, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, Nữ Nghị viên Kimberly Hồ khéo léo vận động Hội Đồng Thành phố Westminster biểu quyết với đa số tuyệt đối thông qua ba nghị quyết. Một là treo quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ của người Việt Quốc Gia và cờ Hoa Kỳ vĩnh viễn trên các cột điện giữa đường Bolsa từ Magnolia đến đường Ward. Hai là gắn bản “Đại Lộ Trần Hưng Đạo” trên đường Bolsa là con đường huyết mạch của Little Saigon, người Việt hải ngoại thân thương gọi là thủ đô tinh thần của Việt Nam hải ngoại. Ba là biểu quyết cho Chùa Điều Ngự tổ chức đón giao thừa Tết đúng thời điểm giao hoà hai năm cũ và mới, cả chục ngàn người dự.Còn tại TP San Jose Hội Đồng Thành Phố San Jose thông qua nghị quyết các cơ quan của thành phố treo cờ VNCH và tái khẳng định việc công nhận quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa là “Lá Cờ Di Sản và Tự Do của Việt Nam.” Tác giả nghị quyết này là Nghị viên Luật sư Tâm Nguyễn, vốn là một người Việt tỵ nạn Cộng Sản đến Mỹ lúc 19 tuổi. Trước cuộc bỏ phiếu, Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn cũng gởi thư cho Thị Trưởng Liccardo, cho biết bà “ủng hộ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và hoàn toàn phản đối cờ CSVN, và yêu cầu hội đồng thành phố thông qua nghị quyết để thể hiện sự đồng lòng với cộng đồng Việt Nam, đồng thời cho thấy sự sẵn sàng bảo vệ các giá trị tự do và dân chủ.” Nghị Viên Kimberly Hồ, từ Little Saigon bay lên San Jose, thay mặt Hội Đồng Thành Phố Westminster phát biểu trước hội đồng thành phố San Jose cùng với cư dân vận động các vị dân cử ủng hộ nghị quyết.Hồi năm ngoái, thành phố Westminster tại Orange County ở miền Nam California, nơi có khu Little Saigon được coi là thủ đô của người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ, là nơi đầu tiên thông qua nghị quyết cấm trưng bày cờ Cộng Sản tại bất cứ nơi đâu trên địa bàn thành phố chứ không riêng gì tại những nơi công cộng.Không phải chỉ hai thời sự tạo niềm vui dân Việt này mà nhiều, rất nhiều trong những công tác đấu tranh chống CS độc tài khác, lớp trẻ đang kề vai ra gánh vác, tiếp nối sự nghiệp đấu tranh chung với thế hệ thứ nhứt của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, khắp Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc châu. Dưới góc độ trách nhiệm liên đới xã hội giữa hai thế hệ trẻ già của cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói chung đối với đất nước và đồng bào trong nước, đặc điểm nổi bật nhứt là sự dấn thân tích cực - từ tư tưởng đến hành động -- của thế hệ trẻ.Điều đó chứng minh những lời khuyên của mấy chánh trị gia Mỹ tung ra khi Mỹ bang giao với CSVN, rằng “để quá khứ ra phía sau, hướng về tương lai phía trước” và cáo buộc những người lớn tuổi chống Cộng là phản tâm lý, trái sử quan; những lời khuyên ấy là giả đạo đức, là vì tư lợi. Đó là một phần do CS tuyên truyền đen và xám. Phần khác là do những người ham làm tiền dính mồ hôi, nước mắt của người dân Việt, đi với CS bằng đầu gối, theo kiểu xin cho - cố tạo ra để che dấu quyền lợi riêng tư và ý đồ bất chánh của họ.Một sự thật không thể chối cãi là, càng ngày tuổi trẻ VN hải ngọai càng ôn cố tri tân, xem như là một bổn phận của người đi sau đối với người đi trước, đối với đất nước và dân tộc gốc của mình và biến thành nhiều hành động rất tích cực, sáng tạo trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN.Cũng như ở Âu Châu lớp trẻ nhớ 6 triệu người Do Thái đã bị Đức Quốc Xã diệt chủng bằng lò thiêu và bằng nhiều hình thức khủng bố đen, trắng, xám trong Đệ Nhị Thế Chiến. Thảm kịch trần gian ấy được các nước Âu Châu kể cả Đức Quốc chánh thức ghi vào và đem vào chương trình giáo dục trung tiểu học - gọi là Holocaust hay Shoah.Ở Mỹ người Mỹ chánh trực cũng thế, Mỹ đem vào chương trình học sử của trung tiểu học để thường xuyên nhắc nhở cuộc Nội Chiến vì lý do nô lệ Da Đen thời Hoa Kỳ còn non trẻ, Con Đường Nước Mắt cưỡng bức dời cư người Da Đỏ thời Viễn Tây, khu tập trung cấm cố người Nhựt thời Thế Chiến 2. Để tuổi trẻ đừng quên – lớp trẻ có bổn phận nhớ vì đó là môn thi ở trường lớp.Làm như thế người Âu Châu lẫn người Mỹ -- tin chắc -- không phải do thù ghét Hitler hay muốn trách cứ những tổng thống Mỹ đã thực hiện những chính sách sai lầm. Cũng không phải do muốn lớp trẻ “nặng quá khứ.” Mà mục đích tối hậu, là muốn thảm cảnh trần gian diệt chủng đừng tái diễn nữa trong hiện tại và tương lai. Do vậy cần phải giúp cho đàn hậu tiến những thông tin, những sự kiện, những sự thật đầy đủ để biết rõ một lãnh tụ độc tài bịnh hoạn như Hitler, một ý thức hệ phi nhân như Đức Quốc xã làm cho hàng triệu lương dân chết oan uổng. Để từ đó đàn hậu tiến thấy có nhiệm vụ ngăn chận thảm cảnh trần gian, sai lầm chế độ.Thì thế hệ trẻ Việt ở Hải ngoại, nhất là ở Mỹ cũng cần, cùng có bổn phận nhớ phụ huynh mình, gần 300.000 quân dân cán chánh VN Cộng Hòa, do Ủy Ban Quân Quản của CS Hà Nội gọi trình diện “học tập cải tạo” trong vòng một tháng để bị đày đi tù biệt xứ và cấm cố hàng chục năm. Nhớ lãnh tụ CSVN như Ô. Hồ Chí Minh và một đảng như Đảng CSVN đã gây vô vàn đau thương, tang tóc, máu đổ thịt rơi, mồ hôi nước mắt, tù đày cho hàng triệu đồng bào Việt suốt nửa thế kỷ.Theo cuốn “Hắc Thư về Cộng sản” của nhà sử học Pháp Stephane Courtois, tội ác giết người của Cộng sản Đệ Tam tính ra hàng trăm triệu. Và Ô. Hồ chí Minh trong thành tích diệt chủng Việt, tính ra còn cao hơn Paul Pot, Mao Trạch Đông và Staline nữa. 1 triệu người Việt Miền Bắc phải di cư tỵ nạn CS vào Nam năm 1954. Gần 4 triệu tỵ nạn CS ra khỏi nước, trong đó 1 triệu dùng thuyền nan vượt đại dương đến bến bờ và nửa triệu làm mồi cho cá.Cả thế giới bàng hoàng, rụng rời tay chân! Suốt cả chục năm! CS Nga, Tàu, Đông Âu, Cuba, không có nước nào làm dân phải vượt biên tỵ nạn CS đông như vậy. Theo Ô. Trần Độ một tướng lãnh CS phản tỉnh đã tố giác, CS Hà Nội đã giết hại người Việt, số chết nhiều hơn tổng số người bị hai nhà độc tài Tần Thủy Hoàng ở Trung Hoa cổ đại và Hitler ở Đức cận đại giết, cộng lại.Thế mà gần đây CS Hà Nội và một số nhà chánh trị thiên tả và tài phiệt siêu quốc gia ở Mỹ, trong đó có TT Clinton, TNS Kerry lớn tiếng kêu gọi bỏ quá khứ ra phía sau và nhìn tương lai phía trước. Những người đó vì quyền lợi riêng tư, phe đảng đã tung hỏa mù, tự tư tự lợi.Người Việt Nam kinh nghiệm lịch sử đau khổ còn hơn người Âu Châu nữa. Nên ôn cố tri tân là bổn phận của đàn hậu tiến như những người đồng trang lứa ở Âu Châu./.(VA)