Chùa Huệ Quang: Lễ Hiệp Kỵ Chư Ân Sư Tôn Đức Tăng Ni

Santa Ana (Bình Sa)- - Trưa Chủ Nhật ngày 25 tháng 12 năm 2016, tại Chánh điện Tổ Đình Chùa Huệ Quang, 4918 W. Westminster Ave, Thành Phố Santa Ana, do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Tưởng niệm Hiệp kỵ chư Ân Sư, Tôn Đức Tăng Ni, Thân Phụ, Thân Mẩu, Thầy Phó Trụ Trì, chư liệt vị có công trong việc xây dựng ngôi Tổ Đình Huệ Quang đã qúa vãng và Giới Đàn Phương Trượng thọ Cụ Túc Giới cho 6 vị Tỳ Kheo Ni.Đây là một ngày truyền thống của Tổ Đình Huệ Quang theo thông lệ hằng năm cứ vào ngày 25 tháng 12 là ngày giỗ của Tổ Đình Huệ Quang.Tham dự lễ giỗ khoảng hai trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng trăm đồng hương Phậttử. Chư Tôn Đức có: HT. Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ; HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Minh Tuyên, HT. Minh Trí, HT. Thích Quảng Mẫn, HT. Giác Pháp, HT. Giác Hoa, HT. Thích Giác Sĩ... Thượng Tọa Thích Tâm Thành, Thượng Tọa Thích Tâm Bình, TT. Thích Thánh Minh.. Cùng qúy Ni Trưởng, Ni Sư đến từ các chùa và tự viện Nam California. Ngoài ra còn có sự hiện diện của một số qúy vị nhân sĩ Phật Giáo, quý vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình Thầy Thích Huệ Đức.Từ lúc 7 giờ sáng đến 9 giờ là lễ Đăng Đàn Truyền Giới cho qúy Chư Ni thọ giới Tỳ Kheo. Sau đó lễ Nhiểu Tháp Tiến Sư Chư Vị Giác Linh, Hương Linh vào chánh diện làm lễ cầu siêu do Hòa Thượng Nhật Quang chủ lễ.Lúc 11 giờ lễ chính thức bắt đầu.HT. Thích Minh Mẫn Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo, Tổ Đình Chùa Huệ Quang lên chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy vị nhân sĩ, các cơ quan truyền thông cùng đồng hương Phật tử tham dự. HT. xin mọi người hãy dành một phút để tưởng niệm đến những người đã hy sinh trước năm 1975 và sau 1975 cho chúng ta có ngày hôm nay. HT. tiếp: “Chùa là bóng mát để đồng hương Phật tử nương tựa, hôm nay cũng là ngày để hồi tưởng đến những bậc Thầy đã dày công dạy dỗ chúng ta. Nhìn lại Tổ Đình Huệ Quang 32 năm tại Hoa Kỳ, ngồi đây để nhớ về những chướng duyên, nghịch cảnh, nhớ lại qúa khứ khó khăn qua những biến cố từ năm 1963-1964-1965-1975 và những biến cố tiếp theo sau đó mà nhớ về Hòa Thượng Thiện Hoa, HT. Thiện Hòa, HT. Thiện Ân, HT. Mãn Giác, HT. Thanh Các... Giáo Hội đã gồng gánh, chia xẽ những khó khăn từ đó để chúng ta có được ngày hôm nay. Kẻ trước người sau, nhớ ơn tất cả những người đã ra đi trong đó có Thầy Thiện Chí. Hôm nay cuối năm, chúng ta về đây để nhớ lại ai còn, ai mất, ai có đạo tràng, ai có chùa. Dù ai, dù ở đâu cũng cùng chung dưới mái nhà Tam Bảo. Trong dịp nầy HT. Viện Chủ cũng cảm ơn chính quyền các cấp, các cơ quan truyền thông đã hổ trợ cho những thành tựu ngày hôm nay.”Cảm ơn Chư Tôn Đức kể từ ngày ở Phật Học Viện Huệ Nghiêm, HT. cũng đã kể lại những kỷ niệm với Thầy trong tình đạo, tình đời, ân nhân của các vị Thầy Tổ...Nhân dịp nầy HT. mong các Giáo Hội cùng đoàn kết nhau để xây dựng đạo pháp, bảo tồn văn hóa dân tộc tại hải ngoại.Tiếp theo Đạo Từ của HT. Thích Phước Thuận, trong lời Đạo từ HT. ca ngợi việc làm ý nghĩa của HT. Thích Minh Mẫn trong nhiều năm qua để duy trì truyền thống văn hóa tại hải ngoại. Chúng ta có diiễm phúc sống tại đất nước Hoa Kỳ, chúng ta có bổn phận phải nhớ ơn những người đã cưu mang chúng ta...Lễ hiệp kỵ bắt đầu với phần chủ lễ của HT. Thích Phước Thuận và HT. Thích Minh Trí. Sau nghi thức lễ hiệp kỵ, Ban tổ chức đã cung thỉnh chư tôn đức, quan khách cùng đồng hương Phật tử quang lâm trai đường để thọ trai do đạo tràng Huệ Quang khoản đãi cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do một số nghệ sĩ thân hữu cùng qúy đồng hương Phật tử trình diễn.Sau khi thọ trai, Ban tổ chức tặng mỗi vị 1 cuốn Lịch 2017 và qùa lưu niệm do Tổ Đình Huệ Quang thực hiẹn.Mọi tin tức liên lạc về Tổ Đình Chùa Huệ Quang: (714) 530-9249.