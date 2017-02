Giáo Dục Cali Phản Đối Trump

Ngành giáo dục tiểu bang California luôn luôn có vấn đề với Tổng Thống Trump.Tổng Thống Donald Trump hăm dọa cắt tài trợ liên bang đôi với Đại học UC Berkeley vì một cuộc biểu tình bạo lực.Tuần trước, hàng trăm giáo viên California tụ họp ở phố chính Los Angeles để phản đôi người TT Trump đề cử làm Bộ Trưởng Giáo Dục, gọi nữ ứng viên Bộ Trưởng đó là cực đoan, có nghị trình chống với trường công lập.Không phaả vài trăm giaó viên chống. Nhưng là hội nhà giáo California Teachers Assn., đaị diện cho 325,000 giáo viên, phản đối bà Betsy DeVos.Trong khi đó, các trường học ở tiểu bang California sẽ vẫn là nơi an toàn của di dân... Đặc biệt là các trường học nơi biên giới Mỹ-Mexico, với học sinh nửa từ lãnh thổ Hoa kỳ và nửa từ lãnh thổ Mexico.Bản tin VOA ghi về tình hình di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, trong khi Tổng Thống Donald Trump ký các sắc lệnh siết di dân.Cuộc tranh luận về các thành phố chứa chấp di dân bất hợp pháp tại Mỹ--về việc các nhà chức trách địa phương có nên tuân thủ giới chức thi hành luật pháp liên bang trong việc xét hỏi tình trạng di trú của cư dân trong cộng đồng hay không—là một vấn đề ảnh hưởng đến cả những học sinh nhỏ nhất trên toàn nước Mỹ.Cách biên giới Mỹ-Mexico 15km về hướng bắc là học khu các trường tiểu học lớn nhất tại California. Đây cũng là một trong các học khu đa dạng nhất của tiểu bang với 35% học sinh học tiếng Anh. Hầu như phân nửa các trường học trong học khu đã tiến hành những chương trình song ngữ phối hợp.Một ít em cười đùa, chạy nhảy, trong khi đa số chơi một trò chơi có liên hệ đến một bức tường bê tông—giống như “đánh banh vào tường” nhưng sử dụng cả cánh tay lẫn nắm tay và một quả bóng đá màu đen và vàng. Có sự trùng hợp là một nửa học sinh ở bên này biên giới và một nửa ở bên kia biên giới. Tuy nhiên các em được tự do vượt qua biên giới lúc nào cũng được và kết hợp với nhau bằng tình bạn.Một số học sinh gốc gác tại Tijuana, một thành phố của Mexico nằm giáp ranh với thành phố San Diego của Mỹ. Các em nói tiếng Tây Ban Nha khi ở nhà nhưng có những trình độ Anh ngữ khác nhau trong lớp học. Tuy nhiên các học sinh đều chia sẻ những truyền thống dân tộc và học hỏi lẫn nhau, kể cả tiếng mẹ đẻ của các em.Em Lucia, học lớp bốn, cho biết tất cả cô chú của em đều nói tiếng Tây Ban Nha cũng như anh chị, cha mẹ của em. Em là người duy nhất trong gia đình nói tiếng Anh. Em cho biết khi em về nhà em nói với mẹ em good morning chứ không nói buenos dias.Em Lucia nói:“Cháu cảm thấy sung sướng vì sống gần với ông bà và cháu thật sự sung sướng được thấy ông bà vì thời gian qua mau, cháu thích được sống với ông bà cho đến khi ông bà qua đời.”Em Lucia thấy dùng tiếng Anh là quan trọng vì hầu hết các bạn của em đều sử dụng tiếng Anh trong trường, nhưng em cũng cho rằng cần phải duy trì tiếng Tây Ban Nha để có thể trò chuyện với ông bà khi về thăm họ ở Mexico.Bản tin VOA ghi nhận rằng tiếp sau chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, ông Tom Torlakson, phụ trách vấn đề giáo dục công cộng của tiểu bang California, khuyến khích các trường công tiểu bang tuyên bố là “nơi an toàn” cho các học sinh vì thấy được những lo ngại của các gia đình không có giấy tờ hợp pháp rằng họ có thể bị trục xuất nếu ông Donald Trump đắc cử Tổng thống.Trưởng học khu tiểu học Chula Vista, ông Francisco Escobedo, người giám sát 45 trường học tại vùng biên giới, nói điều quan trọng là phải nhắc tới đề tài trường học an toàn với cha mẹ và các giáo viên nên ông đã viết một bức thư ngỏ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.Ông nói ông nhận được một email của một giáo viên cám ơn ông đã viết bức thư vì nhờ đó bà có thể trấn an đứa con trai. Đứa trẻ tới trường mà cứ nơm nớp lo sợ bị người ta đến đuổi ra khỏi lớp.VOA ghi rằng khi phục vụ cho gần 30.000 học sinh, học khu tiểu học Chula Vista là học khu lớn nhất tại tiểu bang California và cũng là học khu đa dạng sắc tộc nhất.