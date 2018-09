Anh Bác Giải Thích Của Nga Nói 2 Nghi Can Chỉ Là Du Khách

MOSCOW - 2 công dân Nga bị tố cáo dùng novichok hạ độc 2 người tại Salisbury khẳng định họ là du khách, ghé lại nơi đây vì nhu cầu chiêm ngưỡng 1 nhà thờ là di tích lịch sử, quần thể đá tảng Stonehenge, và di tích định cư của người tiền sử trong vùng, theo tường thuật của Russia Today (hay RT).2 người Nga đến Salisbury hồi đầu Tháng 3 giữa lúc xứ England chứng kiến mùa đông khắc nghiệt nhất từ nhiều năm, là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov.Trong 1 cuộc phỏng vấn của RT, cả 2 kể ra hiểu biết về Salisbury với thánh đường cổ cao 123 mét, gắn đồng hồ gần chóp của nóc nhà. Họ khẳng định không có liên quan với vụ nhiễm độc của cha con Skripal - ông này nguyên là gián điệp của quân báo Nga, tị nạn tại vương quốc và được cấp quốc tịch.Thẩm quyền điều tra UK có hình ảnh 2 nghi can ngồi trên xe điện trở lại London – cả 2 bị phát hiện tản bộ trên cùng con đường trước nhà ông Skripal – họ khẳng định không biết cựu điệp viên sinh sống tại khu vực này.Dường như Moscow không định phủ nhận các hình ảnh của 2 nghi can, có thể vì muốn ám chỉ thực tế đã bị diễn giải sai lạc, như là cách biện minh là vô tội.Chính quyền UK không công nhận Petrov và Boshiro là du khách đơn thuần – phát ngôn viên UK nói “Moscow hồi đáp bằng những lời dối trá và gây hỏa mù”.Tuần qua, thẩm quyền công tố UK loan báo có đủ bằng chứng để truy tố tội mưu sát và mưu toan giết người bằng vũ khí hóa học là novichok do quân đội Nga phát triển trong phòng thí nghiệm.Đoàn điều tra khẳng định 2 nghi can này cũng là 2 người đàn ông trong video thu hình tại phi trường Gatwick ngày 2-3 sau khi xuống chuyến bay của Aeroflot mới đến từ Nga. Hôm sau, 2 nghi can đáp xe điện tới Salisbury, đến nơi lúc 2 giờ 25 chiều và trở lại London chưa tới 2 giờ sau, có thể vì mục tiêu điều nghiên mục tiêu. Petrov không phủ nhận các thời điểm kể trên – trong phỏng vấn của RT, Petrov kể tiếp “Chúng tôi trở lại Salisbury ngày 3-3 và chỉ lưu lại nửa giờ vì đường phố ngập tuyết. Chúng tôi bị ướt, lên xe điện tại ga gần nhất trở lại London”. Ngày tiếp theo, 2 nghi can dùng xe điện trở lại Salisbury, đến nơi lúc 11 giờ 45 phút trưa – video ghi nhận hình ảnh họ gần nhà ông Skripal, có thể đã bôi thuốc độc vào cửa nhà mục tiêu. Họ nhận đã trở lại Salisbury ngày ấy (là Chủ nhật) để ngoạn cảnh khi thời tiết trong sáng hơn, lưu lại hơn 1 giờ.Boshirov nói với ký giả RT “Có thể chúng tôi đến gần nhà Skripal, nhưng không biết là chỗ nào”.Biên bản điều tra ghi tiếp: 2 nghi can đi bộ trên đường Fisherton hướng tới bến xe điện, lên xe trở lại London lúc 1 giờ 50 phút chiều, qua cổng kiểm tra sổ thông hành tại phi trường Heathrow lúc 7 giờ rưỡi tối trước khi lên phi cơ về Moscow.Cơ quan điều tra UK cũng nêu ra sự liên quan của vụ Skripal với vụ trúng độc novichok ngày 30-6 tại Amesbury, không xa Salisbury.Hôm Thứ Tư, TT Putin cả quyết Petrov và Borishov là thường dân, không là người của quân báo như London tố cáo.