Ngành Đóng Tàu TQ Suy Giảm

SAIGON -- Do thời tiết không thuận lợi, sản lượng và chất lượng hoa tết năm nay sụt giảm so với mọi năm nên giá cả có xu hướng nhích lên. Do đó, người mua cân nhắc, đa số đợi đến ngày 29, 30 Tết mới mua hoa để được giá hạ, theo Tuổi Trẻ (TTO).