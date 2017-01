Obama Khuyên Thủ Tướng Anh, Úc Kết Thân Với Tân TT Trump

WASHINGTON - Trước khi rời Bạch Ốc, TT Barack Obama khuyến khích nhà lãnh đạo hành pháp của vương quốc Anh thiết lập quan hệ thân mật với TT kế tiếp, theo lời 1 viên chức thạo tin và 1 cựu viên chức cao cấp của chính quyền London.Ông Obama hy vọng Thủ Tướng Theresa May và các lãnh tụ khác của phe trung hữu có thể hành động như là thế lực hoà giải và xoa dịu – ông khuyên bà May giữ liên lạc gần gũi với tân TT.Các đàm đạo nói ở đây gồm cuộc họp mặt tay đôi Obama-May sau cùng hồi Tháng 11 tại thủ đô Berlin.Thủ Tướng May và TT Trump dự định gặp nhau tại Bạch Ốc trong ngày Thứ Sáu tuần này – 2 vị sẽ lên tiếng tại nơi nghỉ ngơi của các nhà lập pháp tại Philadelphia.Bà May là 1 trong các nhà lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên gọi điện thoại chúc mừng ứng viên Trump thắng cử và nói chuyện điện thoại với ông Trump không lâu sau lễ tuyên thệ.TT Obama cũng nêu yêu cầu tương tự với Thủ Tướng Australia khi 2 vị gặp nhau bên lề hội nghị APEC-Peru.TT tiền nhiệm hy vọng các đàm đạo với Thủ Tướng May cũng như với các nhà lãnh đạo ngoại quốc khác sẽ giúp TT Trump cảm thấy gánh nặng trách nhiệm của TT – ông Obama tin rằng ông Trump hiểu biết hạn chế về điểm này.