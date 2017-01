Diễn Viên Shia LaBoeuf Bị Bắt Lúc Biểu Tình Chống Trump

NEW YORK - Tài tử và nghệ sĩ trình diễn Shia LaBeouf bị cảnh sát bắt hồi sáng sớm Thứ Năm về tố cáo hành hung là tội tiểu hình và sách nhiễu sau khi xô xát trong đám đông biểu tình chống Trump phiá trước Museum of the Moving Image (New York), theo loan báo của phát ngôn viên cảnh sát Thomas Antonetti.Thám tử Chistopher Pisano cho biết LaBoeuf đã đuợc trả tự do không lâu sau đó.Trung sĩ Antonetti nói: Laboeuf và 1 thanh niên 25 tuổi đấu khẩu, sau đó anh kia bị lôi bằng khăn quàng cổ và bị Laboeuf cào mặt.Tài tử Labeouf muốn biểu tình phản đối các chính sách của tân TT Trump bằng 1 cuôc trưng bày bên ngoài Viện bảo tàng kể trên, gồm 1 bức tường trắng với dòng chữ “He will not divide us” – anh ta cũng hô hào công chúng tham gia.