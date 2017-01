Tưởng Nhớ Trầm Tử Thiêng

Thỉnh thoảng, có những dòng nhạc tự nhiên quyện vào hồn, như sợi khói không rời trên đỉnh núi...Cũng như, thỉnh thoảng, có những hình ảnh cứ quyện mãi vào hồn, như khi rời một rạp hát và một khuôn mặt diễn viên vẫn như chưa tan trong không gian trí nhớ...Đó là hình ảnh Sài Gòn... Đó là dòng nhạc Trầm Tử Thiêng trong ca khúc “Đêm Nhớ Về Sài Gòn”... Ông là một nhạc sĩ lớn, để lại nhiều ca khúc được ca ngợi.Như những câu:“Đêm nhớ về Sài GònThấy phố phường buồn xưa chưa nguôiNhững con đường thèm đôi chân vui, đã bao lâu chờ đợiĐường im nghe quá khứ trong sấuĐường chia ly vẫn ngóng tin nhauTình lẻ loi canh thâu...”Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng đã khuất núi trong những ngày trước Tết Âm Lịch... chính xác theo lịch Tây là tuần cuối tháng 1 Dương lịch.Trầm Tử Thiêng ra đi ngày 25 tháng 1, 2000 (thọ 62 tuổi).Theo Tự Điển Bách Khoa Mở, ông sinh ngày 1 tháng 10 năm 1937, tại Đại Lộc, Quảng Nam, Việt Nam. Và từ trần tại Quận Cam, California, Hoa Kỳ.Theo Wikipedia, Trầm Tử Thiêng tên thật là Nguyễn Văn Lợi, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1937 tại Đại Lộc, Quảng Nam, nhưng trên giấy tờ ghi ông sinh năm 1940.Lớn lên ở miền Nam, Trầm Tử Thiêng bắt đầu ca hát từ năm lên 10 ở các thôn quê miền Nam Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945 đến 1949. Sau đó ông lên Sài Gòn tiếp tục học và tham gia hoạt động âm nhạc ở các học đường và các đoàn thể trẻ.Năm 1958 Trầm Tử Thiêng tốt nghiệp trường Sư phạm và bắt đầu dạy học.Năm 1966, Trầm Tử Thiêng nhập ngũ, thuộc Cục Tâm lý chiến thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Thời gian này ông viết các bản nhạc về lính Quân Lực Việt Nam Cộng hòa như: "Quân trường vang tiếng gọi", "Đêm di hành", "Mưa trên poncho". Sự kiện Tết Mậu Thân 1968, Trầm Tử Thiêng viết bài "Chuyện một chiếc cầu đã gãy" nói về cầu Trường Tiền trên sông Hương bị giật sập. Năm 1970 ông viết "Tôn Nữ còn buồn" về trận bão tàn phá miền Nam. Ngoài ra, ông cũng tham gia vào phong trào Du ca Việt Nam.Từ năm 1970, Trầm Tử Thiêng làm việc trong ngành Phát thanh Học đường cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.Sau nhiều lần vượt biên không thành, ông bị tù cải tạo một thời gian. Sau đó, ông đến Hoa Kỳ và định cư tại Little Saigon, tiểu bang California năm 1985. Ông là cố vấn ban chấp hành Hội Ký giả Việt Nam Hải ngoại 2 nhiệm kỳ 1996 - 2000.[cần dẫn nguồn] Cuối năm 1999, ông cùng các bạn văn nghệ sĩ sáng tác lập Thư viện Việt Nam tại Little Saigon.Tại Hoa Kỳ, cộng tác với Mây Productions, Hollywood Night và trung tâm Asia, Trầm Tử Thiêng đã cùng Trúc Hồ sáng tác nhiều ca khúc cho thể loại nhạc đồng ca như: "Bước chân Việt Nam", "Việt Nam niềm nhớ", "Một ngày Việt Nam", "Tình đầu thời áo trắng", "Cám ơn anh"... và những tình khúc như "Cơn mưa hạ", "Đêm", "Đã qua thời mong chờ". Một bài hát khác của ông là "Đêm nhớ về Sài Gòn" viết 1987 cũng được nhiều người biết đến.Tháng 8 năm 1996, Trầm Tử Thiêng viết ca khúc "Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng" nhân sự kiện một làng Việt Nam được xây dựng ở Philippines dành cho người Việt lưu vong. Bài hát nổi tiếng với tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly.Ngày 25 tháng 1 năm 2000, Trầm Tử Thiêng mất tại trung tâm y tế West Anaheim. Trong chương trình Paris By Night tưởng niệm ông do trung tâm nhạc Thúy Nga tổ chức, Khánh Ly đã hát lại ca khúc "Mây hạ" cùng tiếng hát của ông được ghi âm trước đó.Năm 2007, Trung tâm Asia thực hiện cuốn Bước chân Việt Nam để vinh danh nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng & Trúc Hồ.Xin trân trọng gửi lời tưởng niệm.